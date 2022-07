5 consigli contro il telemarketing selvaggio dei Call Center

Il telemarketing selvaggio, così come il teleselling, è diventato ormai una pratica diffusa tra molti operatori Call Center. La possibilità di cadere vittima di un contratto per nulla vantaggio non è più così remota come si può pensare.

Il motivo principale è che le società Call Center si sono fatte sempre più agguerrite per aumentare i loro bilanci di guadagno. Perciò addestrano i loro dipendenti affinché riescano a chiudere più contratti possibili durante le loro ore di lavoro.

Ciò ha fatto sì che il telemarketing selvaggio si diffondesse così tanto da diventare il pericolo che attualmente è ai giorni nostri. Chiunque potrebbe rischiare di rimanere invischiato in un contratto per nulla competitivo e concorrenziale anche se inizialmente sembrava esserlo.

Spesso infatti si nascondono clausole successive che tali operatori non spiegano, tenendo all’oscuro il cliente. Ecco perché ARERA e AGCM hanno realizzato una campagna di informazione contro questa pratica, fornendo consigli utili a tutti per difendersi dai Call Center aggressivi e dalle truffe.

Telemarketing selvaggio: 5 consigli per difenderti

Grazie al nuovo sito Web “Difenditi così“, realizzato e curato da ARERA e AGCM, puoi già mettere in pratica 5 consigli per difenderti durante la prossima chiamata Call Center. Il telemarketing selvaggio è una pratica scorretta che deve essere combattuta con ogni mezzo. Ecco le 5 armi di difesa da sfruttare: