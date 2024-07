I 5 migliori generatori AI di sottotitoli per video più accessibili

I sottotitoli sono fondamentali per rendere i video più accessibili e inclusivi, permettendo anche a persone con problemi di udito o non madrelingua di comprendere i contenuti. Tuttavia, creare manualmente i sottotitoli per ogni video può essere un processo lungo e laborioso.

I programmi di intelligenza artificiale analizzano l’audio del video e lo trasformano istantaneamente in testo editabile, consentendo di creare sottotitoli di buona qualità per ogni tipologia di video, senza particolari sforzi o competenze tecniche. In questo modo è possibile aggiungere i sottotitoli in pochi clic, risparmiando ore e ore di lavoro.

Cosa sono i generatori AI di sottotitoli?

I generatori AI di sottotitoli sono in grado di trascrivere con grande precisione qualsiasi traccia audio presente in un video, trasformandola istantaneamente in testo sincronizzato. I sottotitoli vengono poi incorporati nel video senza necessità di intervento manuale. Questi strumenti sono particolarmente utili per le aziende che vogliono migliorare la diffusione e l’impatto dei propri contenuti multimediali. Inoltre, la presenza di sottotitoli nei video li rende più efficaci in termini di SEO e indicizzazione sui motori di ricerca.

Solitamente, i generatori AI di sottotitoli seguono un processo in più fasi:

L’utente carica un file video;

Il generatore di sottotitoli AI analizza l’audio tramite modelli di intelligenza artificiale e converte istantaneamente in testo;

L’utente revisiona i sottotitoli per verificarne l’accuratezza, se necessario e personalizza lo stile di visualizzazione (font, colori, animazioni, ecc.);

L’utente esporta il video con i sottotitoli incorporati.

La maggior parte di questi strumenti AI è in grado di rilevare ed elaborare tracce audio in diverse lingue.

Come funzionano i generatori AI di sottotitoli?

La maggior parte dei generatori AI di sottotitoli utilizza modelli di riconoscimento vocale all’avanguardia per convertire il parlato in testo tramite una semplice API. Questi modelli di riconoscimento vocale sono addestrati su grandi quantità di dati audio per automatizzare un processo precedentemente manuale senza sacrificare la precisione.

Il generatore di sottotitoli AI analizza l’audio del video, riconoscendo parole e frasi pronunciate da chi parla. Questi dati testuali vengono poi elaborati per produrre una trascrizione sincronizzata che viene sovrapposta al video, in modo che il testo dei sottotitoli appaia sullo schermo seguendo il parlato.

La trascrizione dell’intelligenza artificiale viene solitamente convertita in file SRT o VTT. L’utente può successivamente apportare modifiche al testo generato dall’AI, correggendo eventuali errori o ottimizzandone la leggibilità. I software permettono anche di personalizzare completamente l’aspetto dei sottotitoli, cambiando carattere, dimensione, colori, animazioni in entrata/uscita e così via. Infine, i sottotitoli possono essere tradotti in più lingue per una maggiore accessibilità.

Pro e contro dell’utilizzo di un generatore di sottotitoli AI

Nel valutare se investire o meno in un generatore di sottotitoli AI, ci sono diversi pro e contro da considerare.

I pro

Precisione : sebbene alcune piattaforme di video online come YouTube o CupCut abbiano integrato la generazione automatica di sottotitoli, l’accuratezza di questi strumenti è inferiore rispetto ai generatori AI di sottotitoli.

: sebbene alcune piattaforme di video online come YouTube o CupCut abbiano integrato la generazione automatica di sottotitoli, l’accuratezza di questi strumenti è inferiore rispetto ai generatori AI di sottotitoli. Accessibilità : l’aggiunta di sottotitoli permette la fruizione anche a non udenti e stranieri, ma non solo. Quasi l’85% degli spettatori guarda i video pubblicati sulle piattaforme di social media senza audio.

: l’aggiunta di sottotitoli permette la fruizione anche a non udenti e stranieri, ma non solo. Quasi l’85% degli spettatori guarda i video pubblicati sulle piattaforme di social media senza audio. Migliore indicizzazione sui motori di ricerca : il testo contenuto nei sottotitoli può aumentare il traffico organico.

: il testo contenuto nei sottotitoli può aumentare il traffico organico. Processo semplificato: è integrabile nel flusso di post-produzione video esistente.

Contro

Tra gli svantaggi da tenere a mente:

Costi elevati per i servizi professionali di trascrizione automatica.

per i servizi professionali di trascrizione automatica. Presenza di funzionalità aggiuntive non necessarie che fanno lievitare i costi, se l’obiettivo è solo generare sottotitoli.

non necessarie che fanno lievitare i costi, se l’obiettivo è solo generare sottotitoli. Processo comunque più lungo rispetto al caricamento diretto del video, richiedendo il passaggio tramite la piattaforma di trascrizione.

rispetto al caricamento diretto del video, richiedendo il passaggio tramite la piattaforma di trascrizione. Necessità di supervisione umana per correggere errori di trascrizione dell’intelligenza artificiale.

per correggere errori di trascrizione dell’intelligenza artificiale. Personalizzazione dei sottotitoli più complessa rispetto alla creazione manuale.

rispetto alla creazione manuale. Sincronizzazione non sempre perfetta tra testo e traccia audio (talvolta).

I migliori generatori AI di sottotitoli

1. Zubtitle: Il migliore per i creatori di social media

Zubtitle è uno dei generatori AI di sottotitoli online più semplici per i creatori che vogliono concentrarsi sui contenuti invece che sui dettagli tecnici. Offre un processo semplificato per la creazione di sottotitoli hardcoded per i contenuti video, interamente all’interno del proprio browser web. I modelli di stile preimpostati consentono di creare facilmente effetti dinamici per i sottotitoli e di scaricare una copia dei sottotitoli nel formato standard SRT.

Zubtitle è un modo semplice per i creatori di contenuti di aggiungere sottotitoli ai loro video sui social media, ma questa semplicità significa che non è una buona scelta per i compiti professionali di sottotitolazione. Non ci sono opzioni di traduzione linguistica e tutti i piani a pagamento hanno bassi limiti di utilizzo mensile.

Pro:

Interfaccia facile da usare e adatta ai principianti

Buona precisione e supporto della lingua parlata

Crea sottotitoli hardcoded con stile personalizzato

Output di file SRT

Compatibile con i formati video MP4, MOV e M4V con codec di compressione H.264

Contro:

Costoso (i piani a pagamento partono da 19 dollari al mese)

Limiti di utilizzo bassi sui piani a pagamento

Nessuna opzione di traduzione dei sottotitoli

2. Notta: migliore per tradurre i sottotitoli

Notta offre una serie di servizi di traduzione e trascrizione vocale basati sull’AI, tra cui la possibilità di generare automaticamente i sottotitoli per i contenuti video. Ha un’impressionante percentuale di accuratezza di trascrizione del 98,86% e può tradurre i sottotitoli in 41 lingue diverse. Notta è anche in grado di tradurre in bilingue i video che contengono due lingue diverse.

L’elevato tasso di precisione e le capacità di traduzione di Notta lo rendono una scelta eccellente per i progetti professionale che richiedono file SRT. Tuttavia, non è in grado di codificare in modo permanente i sottotitoli nel file video, per cui non è indicato per creatori di contenuti per i social media.

Pro:

Elevata precisione

Ampio supporto linguistico

Traduzioni multilingue per una portata globale

Output di file SRT

Adatto all’uso professionale

Basato su browser, con applicazioni mobili per iOS e Android disponibili

Compatibile con i formati video AVI, RMVB, FLV, MP4, MOV e WMV

Disponibile il livello gratuito. I piani a pagamento partono da 9 dollari al mese

Contro:

Non adatto ai video dei social media

Non è possibile codificare i sottotitoli nel video

3. Veed: il miglior generatore AI di sottotitoli gratuito

Veed riunisce una suite completa di strumenti di editing video basati sull’AI, tra cui un accurato generatore AI di sottotitoli. Pur offrendo numerosi strumenti professionali nei piani a pagamento, la parte più utile del servizio è l’accesso gratuito al generatore automatico di sottotitoli. Si ha a disposizione solo 30 minuti di sottotitoli gratuiti al mese, ma è possibile anche utilizzare 5 minuti di traduzione dei sottotitoli.

Queste caratteristiche fanno di Veed un’eccellente opzione gratuita per gli utenti che devono sottotitolare pochi video al mese. Tuttavia, è stato progettato come un vero e proprio sistema di gestione della creazione di contenuti, quindi è più difficile da usare rispetto ad altre opzioni a pagamento, soprattutto se si tratta di aggiungere sottotitoli a un solo video.

Pro:

Accesso gratuito ai sottotitoli e alla traduzione AI

Elevata precisione

Supporto per la traduzione

Possibilità di personalizzare ogni aspetto dei sottotitoli

Basato su browser, con applicazioni mobili iOS e Android disponibili

Compatibile con tutti i principali formati di file video

I piani a pagamento partono da 13 euro al mese

Contro:

Filigrana sul piano gratuito

Limiti di utilizzo bassi sul piano gratuito

Nessun accesso all’app mobile sul piano gratuito

Può offrire più funzioni di quelle necessarie

YouTube: il migliore per la condivisione di video online

Tutti conoscono YouTube come gigante dei video online, ma offre anche un generatore automatico di sottotitoli per i creatori che pubblicano sulla piattaforma. I sottotitoli automatici di YouTube potrebbero non essere così precisi come altri generatori di sottotitoli gratuiti, ma non ci sono limiti di utilizzo e può tradurre automaticamente i sottotitoli in 135 lingue!

Questo strumento ha il grande vantaggio di essere gratuito per chiunque, ma richiede che i video siano caricati sulla piattaforma YouTube. Non è possibile scaricare i sottotitoli per utilizzarli in altre applicazioni e non è possibile personalizzare l’aspetto o il ritmo dei sottotitoli.

Pro:

Utilizzo gratuito

La maggior parte delle lingue di traduzione disponibili in qualsiasi strumento

Nessuna filigrana

Sottotitoli soft-coded per la scelta dello spettatore

Basato su browser, con applicazioni mobili per iOS e Android disponibili

Compatibile con tutti i principali formati di file video. Vedere l’elenco completo

Contro:

Funziona solo su YouTube

Nessuna opzione di personalizzazione

Nessun file SRT in uscita

5. Adobe Premiere Pro: il migliore per i professionisti

Premiere Pro è noto come editor video, ma è anche dotato di un generatore AI di sottotitoli estremamente accurato che si integra con il resto del processo di produzione. Premiere Pro offre un controllo completo sul ritmo e sull’aspetto dei sottotitoli hardcoded e consente di abbinare con precisione i sottotitoli softcoded agli eventi video utilizzando la timeline di montaggio.

Premiere Pro è un programma complesso con molte più funzioni rispetto alla semplice sottotitolazione automatica, quindi è più adatto a video maker che hanno già familiarità con un software di editing video professionale. Inoltre, non offre servizi di traduzione, limitandosi alla lingua di partenza del video.

Pro:

Generazione accurata dei sottotitoli

Controllo completo dell’aspetto e del ritmo dei sottotitoli

Sottotitoli hardcoded e/o softcoded

Output di file SRT

Applicazione desktop disponibile per Windows e macOS

Compatibile con tutti i principali formati di file video, compresi i video non elaborati

Contro: