L’AI ci rende più pigri? Ecco 5 strategie per restare mentalmente attivi

L’intelligenza artificiale è come un supereroe dei fumetti. Dotata di poteri straordinari, può semplificarci la vita in modi impensabili. Può scrivere email, generare report, persino programmare applicazioni con un semplice comando. Fantastico, vero?

Ma c’è un rovescio della medaglia. Se si delega troppo spesso il proprio pensiero alle macchine, ci si potrebbe ritrovare con un cervello flaccido e pigro. Mettiamola così: usare ChatGPT per risparmiare fatica mentale è come fare sempre e solo le scale mobili. All’inizio sembra una figata, ma dopo un po’ i muscoli delle gambe diventano di burro. L’intelligenza artificiale è uno strumento potente, ma non deve diventare la kryptonite del nostro cervello.

Il prezzo nascosto dell’AI

Quando si chiede a ChatGPT o Gemini di riassumere un articolo che si potrebbe benissimo leggere da soli o di scrivere una bozza senza prima farsi un’idea propria, si crea un’abitudine pericolosa. Si trasferisce uno sforzo mentale a un supporto esterno (in termini tecnici si chiama cognitive offloading) e non è sempre una buona idea. È un po’ come usare sempre la calcolatrice per fare anche i conti più semplici: all’inizio sembra innocuo, ma alla lunga si potrebbero dimenticare persino le tabelline.

Ogni volta che deleghiamo il pensiero all’AI senza prima impegnarci a comprendere il materiale, perdiamo l’occasione di rafforzare le connessioni neurali che supportano il pensiero critico, la creatività e il ragionamento analitico.

5 trucchi per usare l’AI per diventare più intelligenti

Ma non bisogna essere troppo pessimisti. Gli strumenti AI come ChatGPT e compagnia bella, si possono “domare” e sfruttare per migliorare le proprie capacità cognitive invece che per atrofizzarle. Ecco 5 strategie furbe per trasformare l’AI da potenziale sostituto del pensiero a strumento che aiuta a ragionare meglio.

1. Imparare ad annoiarsi prima di usare l’AI

Quando permettiamo alla nostra mente di vagare, succede qualcosa di straordinario: si attiva il “default mode network“. È uno stato di attività neurale associato al pensiero profondo, alla creatività e all’autoriflessione. Questo stato mentale favorisce l’emergere di intuizioni originali e connessioni inaspettate.

Per stimolare questo processo, basta dedicare un momento della giornata alla riflessione senza distrazioni esterne. Una semplice passeggiata, senza cuffie né interruzioni digitali, permette al cervello di esplorare pensieri in modo spontaneo. Registrare le idee così come emergono, senza filtri o giudizi, consente di accedere a un flusso autentico di creatività e intuizione.

2. Creare le proprie “scale di apprendimento” con l’AI

Invece di usare l’AI per semplificare ciò che già si conosce, perché non avventurarsi in territori inesplorati con una complessità crescente? Ad esempio, quando s’impara qualcosa di nuovo, basta chiedere all’AI di spiegare un concetto a livello principiante. Una volta assimilati i fondamentali, si può passare a una spiegazione di livello intermedio, prendendo nota dei nuovi elementi appresi. Prima di avanzare ulteriormente, è importante consolidare ogni nuovo concetto, così da costruire una conoscenza più strutturata.

3. Usare l’AI come guida, non come scorciatoia

Di fronte a problemi complessi, l’AI può essere utilizzata non per fornire direttamente le risposte, ma per creare strumenti che aiutino a organizzare il pensiero. Ad esempio, è possibile chiedere all’AI di generare una mappa visiva che mostri le connessioni tra i diversi aspetti di un problema. Inoltre, l’AI può aiutare a individuare i punti decisionali critici o le domande fondamentali senza però fornire soluzioni preconfezionate. Il vero valore sta nell’elaborare autonomamente ogni elemento, usando la struttura come guida piuttosto che come stampella.

4. Fare dell’AI un partner intellettuale

Bisogna immaginare l’AI come uno sparring partner intellettuale. L’approccio più efficace non è delegare il pensiero, ma utilizzare l’AI come una palestra mentale che stimola il ragionamento critico. Prima di tutto bisogna farsi una propria idea riguardo a un determinato argomento. Successivamente, si può chiedere all’AI di presentare delle contro-argomentazioni, quasi come se fosse l’avvocato del diavolo. Questo metodo obbliga a esplorare prospettive diverse, a rafforzare i propri ragionamenti e a individuare potenziali punti deboli.

In questo modo, invece di accettare passivamente le risposte dell’AI, si utilizzano come stimolo per migliorare il proprio pensiero. Significa sottoporre le proprie conclusioni a un’analisi rigorosa, accettando critiche e vedendo i problemi da angolazioni inedite.

La vera sfida è mantenere un approccio attivo e critico: non subire l’AI, ma dialogarci. Utilizzare l’intelligenza artificiale in questo modo non è un esercizio di pigrizia mentale, ma una sofisticata strategia di apprendimento e crescita intellettuale.

5. Mantenere dei “blocchi di tempo” senza AI

L’uso dell’AI per migliorare il proprio pensiero richiede una strategia controintuitiva: stabilire momenti deliberati di astinenza tecnologica. Il “deep work” – le ore di concentrazione più produttive – dovrebbero essere riservate al lavoro autonomo, lontano da qualsiasi assistenza artificiale. Nei primi 60-90 minuti di una sessione di lavoro, si possono completare le prime bozze di lavori creativi o analitici esclusivamente con le proprie risorse mentali. Questo approccio preserva l’originalità del pensiero e stimola l’attivazione di circuiti neurali più profondi e personali.

Altrettanto importante è programmare “passeggiate di pensiero” totalmente prive di supporti tecnologici. Questi momenti di riflessione non mediata permettono al cervello di elaborare connessioni, riorganizzare concetti e generare intuizioni che l’immediatezza digitale ostacolerebbe.

Un altro esercizio molto efficace è la pratica del richiamo mnemonico: prima di consultare fonti esterne o strumenti di intelligenza artificiale, bisogna sforzarsi di richiamare spontaneamente fatti, concetti o processi. Solo dopo questo tentativo iniziale, è possibile verificare e integrare le proprie conoscenze.

L’obiettivo non è eliminare l’AI, ma stabilire un equilibrio che valorizzi le capacità cognitive individuali, utilizzando la tecnologia come amplificatore e non come sostituto del pensiero.

Addomesticare l’intelligenza artificiale

La vera domanda non è se usare l’AI, ma come utilizzarla per esaltare – e non sostituire – le nostre capacità umane uniche. Il trucco per non farsi fregare dall’AI è non essere un consumatore passivo, ma attivo. Significa scegliere consapevolmente quando usare l’AI e quando no, integrarla in momenti specifici del proprio flusso di lavoro invece che usarla a tappeto, valutare costantemente se rende più acuti o più stupidi e aggiustare il tiro di conseguenza.

Non si tratta di rinunciare all’AI, ma di usarla in modo intelligente. Di sfruttarne i superpoteri senza farsi superare. Perché l’AI sarà pure brava a calcolare, analizzare e prevedere, ma ci sono cose che solo gli esseri umani sono in grado di fare: emozionarsi, sognare, innamorarsi. E finché sapremo coltivare queste qualità, non c’è algoritmo che possa sostituirci.