5 modi per usare le competenze personalizzate di Claude

È noioso dover riscrivere le stesse istruzioni per la decima volta. Spiegare di nuovo le preferenze alimentari della famiglia o ricordare ancora una volta come si vuole strutturato un riassunto di ricerca. Ogni conversazione è una tabula rasa, che in teoria è una virtù, ma diventa un difetto quando il compito è sempre lo stesso e le istruzioni non cambiano mai.

Le competenze personalizzate di Claude risolvono proprio questo problema. Sono set di istruzioni riutilizzabili per compiti specifici. Si scrivono una volta, si caricano nella piattaforma, e da quel momento Claude le applica automaticamente ogni volta che il compito si presenta. Non bisogna richiamarle o copiarle e incollarle, il chatbot riconosce la situazione e le attiva da solo.

Una precisazione importante: una competenza è una procedura, non una memoria. Non archivia dati, non impara nel tempo, non si aggiorna da sola. Esegue esattamente quello che si è scritto dentro, ogni volta, finché non la si modifica. Per dati che cambiano, servono la memoria o i progetti, non le competenze.

Come sfruttare le competenze personalizzate di Claude nella vita di tutti i giorni

Le competenze sono disponibili su tutti i piani, compreso quello gratuito, a condizione che la funzione di esecuzione del codice venga attivata. Ecco quelle più utili.

1. Pianificazione dei pasti settimanali

Questa è la competenza che chiunque gestisca una famiglia potrebbe usare già da stasera. Pianificare le cene della settimana per una famiglia significava rispiegare ogni volta a Claude le stesse cose: chi mangia cosa, quali ingredienti si hanno sempre in casa, come organizzare la lista della spesa, quali vincoli rispettare.

La competenza contiene tutte queste informazioni come istruzioni permanenti. Le preferenze alimentari, i prodotti sempre disponibili in dispensa, la regola di non ripetere la stessa proteina due sere di fila, almeno due cene vegetariane a settimana, un piatto a cottura lenta per le sere più piene, la lista della spesa raggruppata per corsia del supermercato.

Ora basta dire pianifica le cene di questa settimana e Claude esegue lo stesso schema ogni volta. L’unica cosa che cambia, e che bisogna comunicare di volta in volta, sono i dettagli della settimana specifica, ad esempio, abbiamo del pollo da smaltire , giovedì saltiamo, siamo fuori . La competenza fornisce il metodo, i dettagli li fornisce l’utente.

2. Assistente di ricerca strutturata

Questa è la competenza più usata per chi lavora con le informazioni. Quando si ricerca un nuovo argomento, un aggiornamento tecnologico, un prodotto, una funzionalità, l’ultima cosa che serve è un blocco di testo generico. Serve un formato strutturato: chi, cosa, quando, dove, come.

La competenza non fa la ricerca, quella si fa prima, si raccolgono documentazione, articoli e fonti. La competenza istruisce Claude su come prendere quel materiale grezzo e trasformarlo in punti utilizzabili, organizzati nel formato che si preferisce. Si carica la documentazione nella conversazione e Claude la setaccia seguendo lo schema definito nella competenza, ogni volta nello stesso modo.

3. Lista di controllo per il fact-checking

Nessuna intelligenza artificiale merita fiducia cieca. Claude tende a essere meno compiacente di altri chatbot, ma può sbagliare ugualmente. Questa competenza esegue una lista di controlli sulle bozze prodotte da Claude stesso prima che l’utente le veda.

Non può sapere autonomamente cosa è corretto, ma può segnalare i numeri che richiedono una fonte, evidenziare le affermazioni prive di prove e marcare le dichiarazioni che meriterebbero una seconda verifica. I collegamenti vanno comunque controllati manualmente, ma la competenza intercetta una quantità sorprendente di problemi che altrimenti scivolerebbero fino alla pubblicazione.

4. Organizzatore familiare settimanale

Tra attività sportive dei figli, feste di compleanno, visite mediche e impegni vari, il calendario post-lavorativo di una famiglia è un campo di battaglia logistico. Una competenza può rendere la gestione più ordinata, a patto di capire cosa può e cosa non può fare.

Non tiene un calendario né ricorda appuntamenti tra una conversazione e l’altra. Conserva la versione standard della routine settimanale e la applica come base ogni volta. Si comunicano le variazioni della settimana (es. martedì dentista, venerdì nuoto spostato ) e Claude genera il piano aggiornato seguendo lo schema abituale. La struttura è sempre la stessa, in pratica cambiano solo i dettagli.

5. Assistente per la pianificazione quotidiana

Questa competenza non gestisce la posta, non esegue compiti, non tiene una lista di cose da fare. Ma applica il proprio metodo di pianificazione ogni volta, senza doverlo rispiegare.

Si riversa tutto quello che frulla per la testa in una conversazione, compiti, idee, scadenze, pensieri vaghi, e la competenza istruisce Claude a ordinare il mucchio nel modo in cui si preferisce lavorare: le tre priorità principali in cima, il resto organizzato in blocchi di tempo, le cose rapide segnalate e tutto ciò che può aspettare. La competenza garantisce che Claude organizzi il tutto alla propria maniera, ogni lunedì, senza ricominciare da zero.

Come creare una competenza personalizzata

Per creare una competenza personalizzata non serve scrivere codice. Una competenza, nella sua forma più semplice, è un breve documento di testo con istruzioni in linguaggio naturale, salvato in una cartella.

Per attivarle, nelle impostazioni di Claude ci si assicura che l’esecuzione del codice sia abilitata, poi si naviga nella sezione di personalizzazione dedicata alle competenze. Lì si trovano quelle integrate e quelle personalizzate, con la possibilità di attivarle o disattivarle.

Per costruirne una, si crea un file di istruzioni con due elementi in cima: un nome e una descrizione. La descrizione è la frase più importante dell’intero processo, perché Claude la usa per decidere quando attivare la competenza. Se è vaga, non si attiverà quando serve; se è specifica, si attiverà al momento giusto.

Il contenuto sotto la descrizione sono le istruzioni operative, scritte in linguaggio naturale, esattamente come si scriverebbero in una conversazione. Si salva il file, si comprime la cartella e si carica nella sezione competenze. Tutto qui.

Tre consigli per evitare gli errori più comuni:

Mantenere ogni competenza focalizzata su un solo compito; Scrivere la descrizione come se si stesse dicendo a Claude esattamente quando usarla, non solo cosa fa; Testarla con qualche richiesta reale prima di fidarsi.

Le competenze restano private nel proprio account, quindi sperimentare non costa nulla. E ogni volta che ci si accorge di riscrivere le stesse istruzioni, è il segnale che serve una competenza nuova.