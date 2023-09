5 nuove funzionalità AI di Microsoft per semplificarti la vita

In occasione dell’evento annuale autunnale di Microsoft, l’azienda ha presentato importanti prodotti di intelligenza artificiale come Copilot, il rilascio dell’aggiornamento Windows 11 23H2 e Microsoft 365 Chat, in grado di analizzare l’intero universo dei dati di lavoro (posta elettronica, riunioni, chat, documenti e altro, oltre al Web) per gestire l’elenco delle cose da fare in pochissimo tempo. Inoltre, può trovare tutto ciò che serve nei file, anche quelli dimenticati.

Ogni giorno appaiono nuovi assistenti di produttività basati sull’intelligenza artificiale, che promettono di aiutare a svolgere diverse attività per ottimizzare il flusso di lavoro. Tuttavia, spesso le funzioni che offrono non sono molto pratiche o richiedono la supervisione umana, rendendoli superflui. Ecco quindi una selezione di cinque nuove soluzioni di intelligenza artificiale di Microsoft che si dimostrano realmente utili per affrontare i problemi del mondo reale.

5 soluzioni di intelligenza artificiale di Microsoft per risparmiare tempo e fatica

1. Risposte personalizzate di Bing Chat

Le risposte personalizzate di Bing Chat, che per alcuni versi ricordano le Custom instruction di ChatGPT. Grazie a questa funzione, il chatbot di Microsoft sarà in grado di fare riferimento ai contenuti delle conversazioni precedenti per fornire nuove risposte, evitando di dover digitare di continuo le stesse indicazioni.

Per esempio, se si è detto a Bing Chat di avere un’allergia ai crostacei in una conversazione precedente e poi si chiede un’idea per una ricetta, il chatbot escluderà automaticamente le ricette a base di crostacei. Ricordando le richieste precedenti, non c’è bisogno di dare informazioni così dettagliate ogni volta, semplificando la scrittura dei prompt. Questa funzione è molto pratica quando si vogliono dei suggerimenti su un tema specifico, come l’organizzazione di una vacanza o la realizzazione di contenuti per un pubblico particolare.

2. Bing Image Creator supportato da DALLE-3

Bing Image Creator sarà ora supportato da DALLE-3, il modello di generazione di immagini più avanzato di OpenAI. Questo aggiornamento consentirà a Image Creator di Bing di comprendere meglio le richieste dell’utente e di generare immagini più precise e dettagliate, riducendo la frequenza di dettagli sfocati e deformati nei suoi output.

L’aspetto più interessante è che è possibile aprire le immagini di qualità superiore in Microsoft Designer, la versione di Canva dell’azienda, direttamente dalla chat di Bing con la nuova opzione “Avvia un progetto”.

Questo è particolarmente utile se si ha bisogno di un’immagine per un progetto specifico come un volantino, un post sui social, un banner o altro. Invece di dover scaricare l’immagine da Bing Chat e importarla manualmente in Designer, si può fare tutto in un colpo solo.

Infine, le immagini mostreranno ora le credenziali di contenuto sotto forma di un tag con la dicitura “Generato con l’intelligenza artificiale“, che si spera contribuisca a ridurre la diffusione di informazioni errate, uno dei maggiori problemi della generazione di immagini con l’intelligenza artificiale.

3. Microsoft Shopping Assistant

Con il nuovo Microsoft Shopping Assistant, gli utenti saranno guidati verso il prodotto esatto che stanno cercando rispondendo a domande specifiche poste dall’assistente.

Per esempio, si può dire all’assistente che si sta cercando dei nuovi stivali autunnali. In questo caso, l’assistente può domandare quale tipo di stivali si preferisce, poi quale colore e così via, mostrando ogni volta risultati aggiornati finché non si individua il prodotto che si vuole acquistare. Durante questo processo, l’assistente può generare grafici che confrontano tutte le caratteristiche e i prezzi dei diversi prodotti per aiutare a scegliere il migliore.

La Microsoft Shopping Experience sarà un sito indipendente a cui si potrà accedere con qualsiasi browser. Tuttavia, non sono disponibili funzionalità aggiuntive, come l’andamento dei prezzi, i coupon, ecc.

4. Il nuovo Paint

Lo strumento Paint sta finalmente ricevendo il tanto necessario lifting dell’intelligenza artificiale che lo eleva da un’applicazione di Windows ignorata a un’applicazione veramente utile.

Paint è ora dotato di uno strumento di rimozione dello sfondo in grado di isolare il soggetto di una foto in pochi secondi, consentendo di sovrapporlo ad altre immagini o progetti. La caratteristica più interessante, tuttavia, è la nuova funzione Cocreator, che infonde l’intelligenza artificiale generativa nell’esperienza di Paint.

Con questa funzione, è possibile digitare una descrizione come si fa normalmente con un altro generatore di immagini AI. Poi, in pochi secondi, viene generata l’immagine che si può incorporare nel progetto di Paint.

5. Copilota in Word

Copilot è un’integrazione di Microsoft Word che assiste in ogni fase del processo di scrittura. La sua caratteristica più utile è la capacità di riassumere e documentare con elenchi puntati e dettagliati. Copilot funge anche da assistente di scrittura, riscrivendo il testo e presentando una serie di opzioni tra cui scegliere, che possono essere poi modificate a piacimento. Può anche scrivere documenti completi basati su altri contenuti presenti nell’area di lavoro Microsoft.

Queste ultime due funzioni potrebbero essere estremamente utili per i flussi di lavoro di molti professionisti, per aiutarli a scrivere documenti banali; tuttavia, per il lavoro o per i compiti degli studenti, l’utilizzo di uno di questi strumenti probabilmente violerebbe le norme di scrittura. Infine, Copilot in Word sarà anche in grado di generare tabelle da una semplice copia o di modificare le tabelle con un comando.