5 professioni nell’AI che stanno guadagnando terreno in Europa

Si è discusso ampiamente del potenziale impatto sulla perdita di posti di lavoro con l’avvento dell’intelligenza artificiale, tuttavia si è dedicata poca attenzione alle nuove professioni che invece, potrebbero emergere in Europa proprio grazie a questa tecnologia.

D’altro canto, l’Europa vuole diventare un punto di riferimento nel campo dell’AI. Il Parlamento europeo, infatti, ha recentemente ratificato l’AI Act, che rappresenta il primo insieme di regolamenti a livello mondiale per le aziende attive nel settore dell’intelligenza artificiale.

5 nuove professioni emergenti

Secondo le agenzie di reclutamento e vari studi indipendenti, ci sono cinque ruoli professionali nel campo dell’intelligenza artificiale che stanno emergendo in Europa.

1. Artificial Intelligence Engineer

L’AI Engineer sviluppa, programma e addestra algoritmi di IA in modo che “possano funzionare come un cervello umano“, secondo una definizione di Microsoft. Secondo il rapporto Jobs on the rise 2024 di LinkedIn, gli Artificial Intelligence Engineer sono tra le professioni in maggiore crescita in Italia e in Svizzera, rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Il rapporto ha evidenziato che i candidati di entrambi i Paesi devono possedere competenze di computer vision, machine learning e linguaggio naturale per avere successo in questo settore. In Svizzera, la maggior parte dei candidati aveva almeno tre anni di esperienza prima di ottenere uno di questi ruoli; in Italia, la media era di circa 19 mesi di esperienza.

2. Prompt Engineer

I Prompt Engineer sono specialisti che garantiscono una comunicazione efficace tra gli esseri umani e l’intelligenza artificiale. Si occupano di perfezionare le richieste fornite ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), come ChatGPT di OpenAI, per assicurarsi che l’IA dia le risposte più accurate possibili.

Secondo le previsioni di Robert Half (famosa società internazionale di consulenza sulle risorse umane), i Prompt Engineer potrebbero anche scrivere descrizioni più dettagliate per ChatGPT al fine di personalizzare le risposte in base alle esigenze specifiche dell’azienda. Ad esempio, potrebbero definire la struttura, il numero di punti e la lunghezza del riassunto per ciascuna sezione di un whitepaper aziendale.

Gli ingegneri possono iniziare questa professione senza una laurea, ma Robert Half prevede programmi personalizzati per i prossimi cinque anni.

3. Cybersecurity Analyst AI

Come l’AI Engineer, l’analista della sicurezza informatica è una delle professioni in più rapida crescita in Europa, secondo le previsioni di LinkedIn per il 2024. Ciò è particolarmente vero in Germania, Italia, Svezia e Paesi Bassi.

Gli analisti di cybersecurity mettono in atto standard di sicurezza, identificano e valutano i fattori di rischio e scoprono le vulnerabilità all’interno di aziende o organizzazioni per proteggerle da attacchi informatici esterni. Anche se non si tratta necessariamente di una nuova professione creata grazie all’intelligenza artificiale, chi ha un background nell’AI sarà sicuramente avvantaggiato.

4. AI Specialist o Consultant

La Commissione europea sta già assumendo consulenti in Lussemburgo e in Belgio. La descrizione dei posti di lavoro pubblicata dall’Ufficio europeo per l’AI, di recente costituzione, prevede che gli specialisti applichino e supervisionino “nuove regole per i modelli AI di uso generale e sviluppino codici di pratica allo stato dell’arte” per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Questi specialisti lavoreranno anche su strumenti, metodi e parametri di riferimento per valutare la portata dei modelli di AI generici e valutarne i rischi. Per questo tipo di posizioni, l’Ufficio europeo per l’IA cerca persone con competenze in materia di valutazioni, indagini e monitoraggio dell'”ecosistema” dell’AI.

5. Responsabile etico dell’AI

Secondo Robert Half, i responsabili dell’etica dovrebbero assicurarsi che l’uso dell’intelligenza artificiale nel processo di assunzione o il suo impatto sui dipendenti sia equo ed equilibrato. Un uso potrebbe essere quello di valutare quali pregiudizi potrebbero emergere quando si utilizza l’AI nel processo di assunzione, sapendo che i dati storici tendono a dare vantaggi ai bianchi.