Ecco le 5 offerte eBay imperdibili solo per oggi da confermare prima che anche gli ultimissimi pezzi rimasti finiscano per un mega risparmio.
Ecco le 5 offerte eBay imperdibili solo per oggi da confermare prima che anche gli ultimissimi pezzi rimasti finiscano per un mega risparmio.

Ci sono attimi che vanno presi al volo, proprio come queste 5 offerte eBay imperdibili disponibili solo per oggi, salvo esaurimento scorte anticipato. Sono rimasti solo gli ultimissimi pezzi disponibili e il loro prezzo è super conveniente. Proprio come la nuova Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a soli 471 euro con il coupon JANUARY26.

Nintendo Switch 2 Nuova Edizione 2025 256GB Memoria 2 Joycon + Mario Kart World a soli 471,10 euro con il coupon JANUARY26!

Philips OneBlade Pro 360 Face + Body QP6542/15 Rasoio Elettrico Ricaricabile a soli 48,99 euro!

Philips OneBlade Pro 360 Face + Body QP6542/15 Rasoio Elettrico Ricaricabile

Philips OneBlade Pro 360 Face + Body QP6542/15 Rasoio Elettrico Ricaricabile

48,9969,99€-30%
Superga  Sneakers Donna PERICOLI PLUS a soli 42,74 euro con il coupon JANUARY26!

Smartfrog Caldobagno Elettrico Termoventilatore Ceramica 1000W a soli 20,99 euro!

Smartfrog Caldobagno Elettrico Termoventilatore Ceramica 1000W Scaldino Stufetta

Smartfrog Caldobagno Elettrico Termoventilatore Ceramica 1000W Scaldino Stufetta

20,9936,99€-43%
Lavazza JOLIE EVO Macchia per Caffè a Capsule A Modo Mio a soli 91,53 euro con il coupon JANUARY26!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 gen 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 gen 2026
