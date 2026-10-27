5 plugin di ChatGPT per difendersi dalle truffe

Il telefono vibra, lo schermo si illumina e compare un messaggio da un numero sconosciuto. Il pacco è in giacenza, la banca ha bloccato il conto, un rimborso è in attesa di conferma. L’urgenza trasuda da ogni parola, il collegamento in fondo al testo promette di risolvere tutto con un clic.

Chi ha dimestichezza con il mondo digitale riconosce l’imbroglio al primo sguardo, ma non tutti hanno lo stesso fiuto, e i truffatori lo sanno benissimo. Le tecniche diventano sempre più sofisticate, i messaggi più credibili, le pagine fasulle sempre più simili a quelle originali. E le vittime continuano a cascarci, non per ingenuità, ma perché distinguere il falso dal vero richiede competenze che nessuno insegna a scuola.

Come riconoscere una truffa con ChatGPT

I plugin di ChatGPT dedicati alla sicurezza informatica non sostituiscono il buon senso, ma danno qualche arma in più. Trasformano il chatbot in un analista capace di smontare un messaggio sospetto pezzo per pezzo, verificare un collegamento prima che qualcuno ci clicchi sopra e spiegare con parole semplici perché quella mail della banca non proviene dalla banca.

1. Norton: il veterano della sicurezza al servizio del chatbot

Norton è un nome che chi ha più di trent’anni associa automaticamente alla protezione informatica, era già lì quando i virus si trasmettevano con i dischetti. Come plugin di ChatGPT, porta la stessa competenza nell’analisi di messaggi sospetti, finte notifiche di consegna, tentativi di impersonificazione e collegamenti potenzialmente pericolosi. È lo strumento più completo per una prima verifica rapida: si incolla il messaggio ricevuto e il plugin lo passa ai raggi X, evidenziando ogni elemento che non torna.

Prompt: Analizza questo messaggio alla ricerca di indicatori di truffa. Spiega i segnali d’allarme, valuta il livello di rischio e dimmi cosa dovrei fare: [incollare il messaggio]

Prompt: Controlla questo sito o collegamento alla ricerca di segni di phishing, impersonificazione o frode: [incollare l’indirizzo]

Prompt: Qualcuno sostiene di chiamare dalla mia banca e dice che devo agire immediatamente. Analizza questo messaggio e spiegami come verificare l’affermazione in modo sicuro: [incollare il messaggio]

2. Malwarebytes: il segugio dei collegamenti pericolosi

Se Norton è il medico generico della sicurezza, Malwarebytes è lo specialista dei collegamenti tossici. Il plugin eccelle nella verifica di indirizzi sospetti, numeri di telefono e siti di commercio elettronico dall’aspetto discutibile. La sua particolarità è la capacità di distinguere tra ciò che può confermare con certezza e ciò che resta ambiguo. Funziona bene anche per verificare offerte promozionali e fatture dall’origine incerta.

Prompt: Indaga su questo indirizzo alla ricerca di segni di phishing, attività malevola o pagine di accesso false. Spiega cosa puoi verificare e cosa resta incerto: [incollare l’indirizzo]

Prompt: Valuta questo numero di telefono alla ricerca di indicatori di truffa segnalati: [incollare il numero]. Dimmi se i risultati sono confermati, inconcludenti o sospetti

Prompt: Sto valutando un acquisto su questo sito. Controlla gli indicatori di rischio disponibili e dimmi cosa dovrei verificare in modo indipendente prima di pagare: [incollare l’indirizzo]

ÈSpam: il filtro che distingue tra buoni e cattivi

Questo plugin analizza messaggi, indirizzi di posta elettronica, collegamenti e numeri di telefono con un approccio che ha il pregio dell’onestà: i risultati distinguono esplicitamente tra truffe probabili e risultati non verificati, senza mai garantire la sicurezza assoluta. È un dettaglio importante, perché la falsa certezza è pericolosa quanto la truffa stessa. Resta comunque indispensabile incrociare i risultati del plugin con una ricerca personale, la prudenza non è mai troppa.

Prompt: Controlla questo messaggio alla ricerca di segnali di truffa. Evidenzia formulazioni sospette, richieste di denaro o informazioni personali e tattiche di pressione: [incollare il messaggio]

Prompt: Indaga sull’indirizzo di posta elettronica del mittente e sul sito a cui rimanda. Quali prove sostengono o contraddicono la sua legittimità? [incollare i dettagli]

Prompt: Forniscimi una valutazione del rischio in parole semplici per questo numero di telefono o messaggio sospetto, insieme ai passi successivi più sicuri: [incollare i dettagli]

McAfee: il secondo parere che non guasta mai

Come Norton, McAfee è uno dei nomi storici della sicurezza informatica. Il suo plugin per ChatGPT funziona come un secondo parere medico. Dopo aver verificato un messaggio con Norton o Malwarebytes, passarlo anche a McAfee permette di incrociare i risultati e avere un quadro più completo. È particolarmente efficace nell’analisi dei messaggi diretti e delle offerte di acquisto troppo belle per essere vere.

Prompt: Aiutami a valutare se questo messaggio è un tentativo di phishing. Identifica i segnali d’allarme e spiega come verificarlo in modo indipendente: [incollare il messaggio]

Prompt: Valuta questo collegamento per potenziali rischi di sicurezza e dimmi se dovrei evitare di aprirlo: [incollare l’indirizzo] segnali d’allarme e spiega come verificarlo in modo indipendente: [incollare il messaggio]

Prompt: Aiutami a indagare su un’offerta di acquisto sospetta. Quali segni indicano un negozio falso e quali prove dovrei controllare prima di inserire i dati di pagamento? [incollare l’indirizzo e l’offerta] segnali d’allarme e spiega come verificarlo in modo indipendente: [incollare il messaggio]

Jacana: lo smaschera-truffe tuttofare

Il plugin Jacana è il coltellino svizzero del gruppo. La sua specialità è la verifica di scenari specifici che gli altri plugin trattano in modo più generico, tipo finte notifiche di consegna, offerte di lavoro fraudolente, falsi concorsi a premi e messaggi di banche inesistenti. Per ogni scenario offre un’analisi dettagliata che separa le prove certe dai semplici segnali d’allarme, una distinzione fondamentale per decidere se cestinare il messaggio o approfondire la verifica. I prompt dedicati coprono tre delle truffe più diffuse del momento.

Prompt: Analizza questa notifica di consegna alla ricerca di segni di truffa postale. Controlla la presenza di costi imprevisti, collegamenti di tracciamento falsi, richieste di riprogrammare la consegna e tentativi di raccogliere pagamenti o informazioni personali. Spiega come verificare la spedizione direttamente con il corriere ufficiale. Messaggio: [incollare il testo]. Collegamento di tracciamento (se presente): [incollare l’indirizzo]

Prompt: Valuta questa offerta di lavoro alla ricerca di potenziali truffe occupazionali. Cerca falsi selezionatori, retribuzioni irrealistiche, richieste di pagamento per formazione o attrezzature, assegni falsi, furto d’identità e richieste di trasferire denaro. Separa le prove confermate dai segnali d’allarme e dimmi cosa dovrei verificare con il datore di lavoro prima di condividere documenti o accettare il ruolo. Offerta di lavoro: [incollare il testo]. Azienda: [incollare il nome]. Contatto del selezionatore: [incollare i dettagli]. Annuncio di lavoro: [incollare l’indirizzo]

Prompt: Controlla questa notifica di concorso a premi alla ricerca di segni di frode. Cerca marchi impersonificati, falsi annunci di vincita, costi anticipati, richieste di coordinate bancarie e collegamenti sospetti. Spiegami come trovare il regolamento ufficiale del concorso e verificare l’organizzatore senza usare i collegamenti presenti nel messaggio. Messaggio: [incollare il testo]. Organizzatore dichiarato: [incollare il nome]. Collegamento: [incollare l’indirizzo]

La regola d’oro resta una sola

Nessun plugin è infallibile e nessuna analisi automatica sostituisce la verifica diretta. Se la banca scrive che il conto è bloccato, si chiama la banca, dal numero stampato sulla carta, non da quello scritto nel messaggio. Se un pacco risulta in giacenza, si controlla sul sito ufficiale del corriere. I cinque plugin descritti qui sono sentinelle, non guardiani, segnalano il pericolo, ma la decisione finale spetta a chi sta dall’altra parte dello schermo.