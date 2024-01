5 prompt di ChatGPT per migliorare le tecniche di storytelling

Le storie sono un modo semplice e coinvolgente di comunicare informazioni. All’interno di un’azienda, le storie generano coesione nel team e fedeltà nei clienti. Spingono i potenziali clienti all’acquisto e i giornalisti a scrivere di quel brand. Ma la storia di quell’azienda merita di essere raccontata? Senza la capacità di condividere in modo efficace le proprie storie e quelle dei clienti, si rischia di perdere un’opportunità. Ecco perché è fondamentale padroneggiare l’arte del storytelling per valorizzare al meglio il proprio business.

Padroneggiare l’arte della narrazione può fare una grande differenza per il successo di un brand. Affinando questa competenza, infatti, un’azienda può ottenere maggiori opportunità di crescita, ma anche di visibilità sui media. ChatGPT può essere uno strumento utile per trasformarsi in narratori provetti. Il chatbot di OpenAI può fornire suggerimenti preziosi per migliorare le proprie capacità di storytelling.

Come diventare narratori efficaci con ChatGPT

1. Comprendere il pubblico

Prima di creare un contenuto, è importante riflettere attentamente sul target di riferimento. Il modo in cui una storia viene recepita dipende anche dal pubblico a cui si rivolge. Quando ci si rivolge a colleghi, collaboratori o clienti, è fondamentale comprendere innanzitutto i loro interessi, esigenze e sfide. Adattare la narrazione al pubblico è essenziale. Per impostare efficacemente lo storytelling, è utile definire prima l’obiettivo principale e il destinatario del messaggio. Mantenendo chiaro il target, è poi possibile rielaborare la storia per un pubblico completamente diverso. La conoscenza dell’audience guida la creazione di contenuti di valore. Ecco il prompt da dare in pasto a ChatGPT:

“Mi sto preparando a creare una storia per la mia azienda e devo adattarla al pubblico a cui mi rivolgo. Il pubblico principale per la mia storia è [descrivere il pubblico previsto, compresi i suoi interessi, bisogni e sfide]. Su questa base, fammi 5 domande chiarificatrici, una alla volta, per comprendere meglio questo pubblico. Dopo la nostra discussione, riassumi le informazioni per garantire l’accuratezza e la completezza. Lo scopo è acquisire una profonda comprensione del mio pubblico di riferimento, così da poter creare una narrazione in grado di stabilire un’autentica connessione emotiva con i destinatari“.

2. Sviluppare un messaggio chiaro

Nello sviluppare una narrazione efficace è cruciale definire innanzitutto il messaggio chiave che si vuole veicolare al pubblico target. Quale insight si intende trasmettere? Come dovrebbe sentirsi il destinatario dopo aver ascoltato la storia? Ogni racconto dovrebbe avere uno scopo ben preciso. È importante fare in modo che l’audience si possa immedesimare nelle sfide e nei successi descritti. La storia deve entrare in sintonia con loro, stabilendo una connessione memorabile. Oltre a veicolare con chiarezza il messaggio legato al business, la narrazione va strutturata per massimizzare il coinvolgimento di chi ascolta. Che si tratti di comunicare il valore di un prodotto, la mission aziendale o una call to action, la pianificazione è cruciale per creare engagement attraverso la storia.

“Riflettendo sul pubblico a cui mi rivolgo [fare riferimento ai dettagli del pubblico definiti nella richiesta precedente], prendi in considerazione l’unico messaggio centrale che voglio trasmettere loro attraverso la mia storia, ovvero [l’azione generale che si vuole che il pubblico compia dopo aver ascoltato]. Puoi affinare questo messaggio e suggerire come potrebbe essere posizionato per questo pubblico e articolato chiaramente attraverso le storie? Considera il valore del mio prodotto, la visione della mia azienda e la specifica call to action che voglio far risuonare con loro. Porre le domande, una per una, per guidarmi nel perfezionare l’idea o il tema centrale che voglio che il mio pubblico ricordi e a cui si leghi, assicurandomi che sia in linea con i miei obiettivi aziendali e che risuoni profondamente con il pubblico. Dopo 3 domande, riassumi le componenti essenziali che dovrei includere in ogni storia che racconto, per assicurarmi che risuoni“.

3. Sfruttare le emozioni per instaurare una relazione vera

Per creare narrazioni efficaci è importante, dopo aver definito struttura e destinatari, renderle coinvolgenti. Le storie che suscitano reazioni a livello emotivo rimangono impresse e hanno maggiore impatto. Toccare le corde del cuore permette di stabilire una connessione profonda. Per trarre ispirazione, si può chiedere a ChatGPT di fornire degli esempi di questo tipo. Valutando tali case study, si possono identificare tecniche ed elementi narrativi efficaci da inserire nella propria storia. Curare gli aspetti emotivi e l’empatia può fare la differenza nel coinvolgimento dell’audience target.

“Dato il chiaro messaggio che voglio trasmettere al mio pubblico [fare riferimento al messaggio precedentemente definito], ho bisogno di idee per storie che comunichino efficacemente questo messaggio evocando forti emozioni. Queste storie possono essere tratte dal mio viaggio o da quello di altre persone, e devono essere riferibili al mio pubblico e portarlo a compiere un’azione specifica”. Suggerisci esempi di storie che potrebbero creare una risposta emotiva, come risate, lacrime o un impulso irresistibile a impegnarsi con la mia azienda. Poi vedrò se ho esperienze personali o aziendali che si allineano a questi esempi e che possono essere trasformate in narrazioni potenti. Dopo aver fornito 5 opzioni, chiedimi di selezionarne una e di svilupparla in una storia che potrei raccontare. Dopo aver fornito una prima bozza della storia, invitami a suggerire modifiche in modo che la storia possa includere cose vere della mia attività, ad esempio la mia esperienza personale o quella di un cliente“.

4. Fare appello a tutti i sensi

Perché una storia sia davvero memorabile, è importante fare leva su più sensi durante la narrazione. Le persone assimilano le informazioni in modo diverso. L’utilizzo di supporti visivi può arricchire la storia, rendendola più vividа e comprensibile. Trovare una metafora efficace e pertinente può aiutare a creare un impatto. È utile strutturare il racconto tenendo conto dei differenti stili di apprendimento del pubblico, ad esempio accompagnandolo con immagini suggestive o organizzandolo in maniera esperienziale, facendo vivere all’ascoltatore i vari passaggi. Sfruttare elementi multisensoriali per coinvolgere l’ascoltatore rafforza l’efficacia della narrazione, agevola la memorizzazione dei contenuti e permette di creare un legame emotivo profondo con il pubblico. Ecco il prompt per ChatGPT:

“Considerando il messaggio centrale e gli elementi emotivi delle storie che risuoneranno con il mio pubblico, voglio sviluppare questa idea di storia e migliorarla facendo appello a tutti i sensi. Aiutami a trovare una metafora pertinente e memorabile che racchiuda la mia storia. Inoltre, suggerisci dei modi per far sì che la mia storia risuoni con diversi stili di apprendimento. Potrebbero essere utili supporti visivi, strutture passo-passo o persino riferimenti a sapori o odori specifici che rendano la storia più vivida e coinvolgente. L’obiettivo è creare un’esperienza multisensoriale, in modo che la mia narrazione non venga semplicemente ascoltata ma venga assimilata e ricordata vividamente“.

5. Migliorare la presentazione

La modalità di presentazione di una storia è fondamentale quanto, se non di più, della storia stessa. Dopo aver definito contenuto e target in modo coinvolgente, è essenziale focalizzarsi sull’esecuzione della narrazione. Gli aspetti verbali e non verbali, il ritmo, le pause, l’enfasi e altri elementi determinano l’efficacia di una storia. La differenza tra una narrazione di successo e una che si dimentica subito dopo risiede spesso nella qualità della performance narrativa. Anche chi possiede ottime capacità comunicative può migliorare le proprie tecniche di public speaking e storytelling. Chiedendo a ChatGPT suggerimenti mirati si possono affinare queste competenze per ottenere il massimo impatto da ogni storia raccontata.

“Voglio migliorare la mia capacità di raccontare storie, concentrandomi sugli aspetti verbali e non verbali. I miei punti di forza nella comunicazione sono l’energia positiva, ma faccio fatica a non partire per la tangente”. Su questa base, suggerisci consigli e strategie specifiche per parlare in pubblico che affrontino le mie debolezze e dammi un esercizio da provare da solo. Questi consigli potrebbero riguardare aspetti come l’uso di indicazioni verbali e non verbali efficaci, i tempi o altre tecniche per rendere la mia narrazione più incisiva e memorabile. L’obiettivo è quello di affinare le mie capacità di comunicazione, assicurandomi che le mie storie siano non solo ascoltate, ma anche profondamente sentite e ricordate dal mio pubblico“.