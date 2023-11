5 prompt ChatGPT per iniziare una conversazione

Saper conversare è fondamentale per avere delle relazioni di qualità. Questa abilità, infatti, favorisce la collaborazione, la socializzazione e la soddisfazione personale. Non è sempre facile tuttavia, rompere il ghiaccio ed entrare in connessione con gli altri. Ed è qui che entra in gioco ChatGPT. Il chatbot di OpenAI non sarà di certo empatico, ma può dare qualche dritta a iniziare una conversazione interessante, se ben istruito e con i prompt giusti, è chiaro!

Chi vuole migliorare la propria abilità nell’iniziare una conversazione può sperimentare questi cinque prompt di ChatGPT. Basta copiare, incollare e modificare le parentesi quadre, e tenere aperta la stessa finestra di chat per mantenere il contesto. Nel prompt di apertura, si può descrivere il tipo di evento che si ha in programma, in modo da ottenere i consigli più adatti.

Come intrattenere conversazioni migliori

Un buon modo per iniziare una conversazione è far sentire l’altra persona apprezzata e interessante. Si può esprimere un complimento su qualcosa che si nota di lei: i capelli, lo stile o qualcosa che si sa del suo lavoro. Si può poi fare una domanda, per invitarla a raccontare di più. I complimenti, conditi da un pizzico di curiosità, sono un’arma eccezionale. L’altra persona si sentirà notata e desiderosa di condividere. Per esempio, si può usare il seguente prompt in ChatGPT:

1. Lasciare che l’altro si metta in mostra

“A un evento a cui presto parteciperò, probabilmente incontrerò [descrivere la natura degli altri ospiti]. Abbiamo le seguenti cose in comune: [spiegare cosa potreste avere in comune]. Il contesto dell’evento sarà [descrivere il contesto dell’evento, ad esempio networking, lavoro sociale, festa di inaugurazione]. Voglio migliorare nell’iniziare le conversazioni. Una delle mie strategie sarà quella di evidenziare qualcosa che ammiro nell’altra persona e poi chiederle di approfondire. Fornisci 10 modi potenziali per farlo“.

2. Raccontare una storia

Le storie sono un ottimo modo per iniziare una conversazione, ad esempio una sfida superata o semplicemente qualcosa di divertente o particolare che è successo durante la giornata. L’arte di narrare storie è un’abilità preziosa, poiché ogni conversazione ofrre un’opportunità di lasciare un’impressione positiva sugli altri. Le storie, infatti, creano ponti tra mondi, unendo le esperienze personali con gli interessi altrui. Per non avere più paura di iniziare una conversazione, usa questo prompt in ChatGPT:

“Sono in procinto di partecipare a un evento, voglio iniziare una conversazione con una storia che catturi l’interesse, e lasci un ricordo positivo di me. Di recente ho: [descrivere eventi recenti o svolte nella propria vita]. Proponi tre potenziali storie, ognuna un trampolino per iniziare una conversazione con un altro partecipante, che potrebbe essere un volto familiare o un nuovo incontro.”

3. Trovare un terreno comune

Quando si condivide qualcosa in comune con qualcuno, si può mantenere facilmente una conversazione interessante. Si può parlare dell’argomento a lungo, per assurdo fino a quando è tempo di salutarsi! Tuttavia, i legami si approfondiscono quando si hanno più interessi o esperienze in comune. Avere due, tre, o addirittura quattro punti in comune crea un legame più profondo con qualcuno che rispecchia i propri interessi e valori. Per scoprire questi elementi in comune, è fondamentale saper guidare la conversazione in modo intelligente e attento. Ecco il prompt da dare in pasto a ChatGPT:

“I miei interessi principali sono: [descrivere i propri tre principali interessi o aspetti della propria identità che si ritengono importanti]. Come posso aprire una conversazione in modo da scoprire se io e l’altra persona abbiamo più interessi in comune?“.

4. Fare indovinelli

Quando si identificano punti in comune, è efficace utilizzarli per vivacizzare una conversazione. Gli indovinelli, per esempio, sono molto apprezzati, poiché offrono l’opportunità di applicare la propria conoscenza in un campo di interesse. Fare domande come “Quanti miliardari ci sono al mondo?” in un gruppo di imprenditori può generare un dibattito vivace. Allo stesso modo, chiedere “In che anno è uscito Inception?” a degli appassionati di cinema stimola una conversazione interessante. Per massimizzare l’efficacia, è preferibile optare per domande con risposte concrete. Si può ricorrere a strumenti come ChatGPT per formulare queste domande.

“Inizierò alcune conversazioni con una domanda a quiz divertente, che abbia una risposta certa e che dia vita a una conversazione vivace con un piccolo gruppo di partecipanti. Un esempio di domanda adatta è ‘Quanti miliardari ci sono al mondo?’, perché esiste una risposta, ma la domanda dà il via a un processo di elaborazione. Dato che conosci le nostre aree di interesse, indica 5 opzioni di domande a quiz da porre all’evento, insieme alla risposta corretta“.

5. Fare un’osservazione

Le persone che osservano sono affascinanti perché notano dettagli che molti trascurano. Sono in grado di andare oltre l’ovvio e offrire intuizioni profonde. Interagire con loro è stimolante, poiché riescono a catturare aspetti che normalmente sfuggono. Ovunque ci si trovi, gli elementi circostanti possono diventare spunti per nuove connessioni. L’abilità sta nel trovare modi interessanti per incorporarli in una conversazione. Utilizzare strumenti come ChatGPT può essere utile: descrivendo l’ambiente circostante e chiedendo suggerimenti su come trasformare ciò che si osserva in argomenti di discussione. Scegliere l’idea che più si preferisce e metterla in pratica può portare a scambi comunicativi sorprendenti e gratificanti.

“Voglio avere una lista di riserva di spunti di conversazione per questo evento. Ti dirò di più su dove si svolge l’evento. Proponi 5 potenziali spunti di conversazione basati su questo. Ecco ulteriori dettagli: [descrivere il luogo dell’evento e includere i dettagli di ciò che potrebbe esserci]“.

L’arte di iniziare conversazioni coinvolgenti

I tempi in cui bastava un semplice “Cosa fai?” per iniziare una conversazione sono ormai superati. Oggi non ci sono scuse per non iniziare dialoghi interessanti e coinvolgenti. Esistono metodi molto più efficaci e stimolanti per trovare un terreno comune e cominciare a parlare con qualcuno e ChatGPT può diventare un insospettabile quanto sorprendente alleato. Una strategia è incoraggiare l’interlocutore a mettersi in mostra o a raccontare un aneddoto personale, creando così una base per una connessione autentica.

La narrazione, una forma di comunicazione universale e senza tempo, è un altro strumento potente. Condividere una storia interessante non solo cattura l’attenzione dell’ascoltatore, ma apre anche la porta a un dialogo più profondo e significativo.

Porre una domanda sotto forma di quiz stimolante è un altro approccio dinamico che attiva l’intelletto e promuove una discussione vivace. Questa tecnica funziona eccezionalmente bene in gruppo, innescando un brainstorming collettivo che può portare a intuizioni affascinanti e risate condivise.

Infine, fare un’osservazione sul contesto immediato o su una situazione attuale può essere un ottimo inizio di conversazione. Questo approccio dimostra attenzione all’ambiente e una spiccata capacità di osservazione, invitando gli altri a condividere le loro prospettive ed esperienze relative all’osservazione fatta.

Le nuove frontiere del dialogo

In sostanza, l’arte di iniziare una conversazione nel mondo moderno ruota attorno alla creatività, all’empatia e alla volontà di partecipare a un’esperienza umana condivisa. Andando oltre il convenzionale e abbracciando modi di interazione più dinamici, si può scoprire il potenziale per conversazioni stimolanti.