5 siti Web che ti consentono di utilizzare GPT 4 gratuitamente

GPT 4 è l’ultima generazione di intelligenza artificiale che mira a innovare il modo di scrivere, comunicare e apprendere. Si tratta di un programma in grado di comprendere e generare il linguaggio naturale come una persona, con una vasta conoscenza di vari argomenti e una capacità di adattarsi al contesto e allo stile del testo. ChatGPT è una piattaforma che utilizza la potenza di GPT 4 per offrire agli utenti diverse funzionalità, come la possibilità di interagire con chatbot intelligenti, generare contenuti creativi o informativi, correggere errori grammaticali o stilistici e molto altro.

Per accedere a tutte le funzionalità di ChatGPT, è necessario acquistare ChatGPT Plus, un abbonamento a pagamento che consente di usare GPT 4 al massimo delle sue potenzialità. Tuttavia, esistono alcuni modi per utilizzare GPT 4 gratuitamente con ChatGPT Plus, almeno in parte.

Bing AI: il servizio di intelligenza artificiale di Microsoft

Bing AI è il servizio di intelligenza artificiale offerto da Microsoft nel suo motore di ricerca Bing uno dei metodi più semplici e diffusi per sperimentare GPT 4 gratuitamente. Accedere al sito web di Bing da qualsiasi browser e digitare la domanda o il prompt nella barra di ricerca.

Bing AI è alimentato da ChatGPT può fornire risposte accurate e pertinenti a qualsiasi argomento, oltre a generare testi creativi o informativi su richiesta. Interagisce con il browser Edge di Microsoft e offre funzionalità aggiuntive, come la traduzione e la sintesi.

Bing AI sfrutta anche il potere di OpenAI DALL-E, un generatore di immagini basato sull’IA che può creare immagini a partire da una descrizione testuale. Gli utenti possono chiedere a Bing AI di creare un’immagine usando lo stile di conversazione “Più creativo” e ottenere risultati sorprendenti. Inoltre, gli utenti possono condividere le risposte ottenute da Bing AI con il pulsante di condivisione

Poe di Quora: il confronto tra i migliori chatbot

Quora è una famosa piattaforma online dove gli utenti possono porre e rispondere a domande su qualsiasi argomento, da scienza e tecnologia a arte e cultura. Quora ha recentemente lanciato Poe, un servizio innovativo che consente agli utenti di accedere ai migliori chatbot del mercato e ottenere risposte personalizzate e pertinenti. Tra i chatbot disponibili su Poe ci sono ChatGPT, GPT 4, Claude, Claude+, Sage e Dragonfly, tutti basati su modelli di linguaggio naturale avanzati e addestrati su diversi domini. Poe è un’ottima opportunità per testare le diverse performance dei chatbot e scegliere quello che meglio si adatta alle esigenze e preferenze ricercate.

Tuttavia, c’è una limitazione da tenere in considerazione: gli utenti gratuiti possono fare solo una domanda al giorno a Poe, mentre gli utenti a pagamento possono fare domande illimitate. Per sfruttare al massimo le potenzialità di Poe, sottoscrivere un abbonamento a Quora.

Stable Diffusion: la demo online gratuita di GPT 4

Stable Diffusion, una società francese che si occupa di sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale per vari settori, come l’educazione, la sanità e il turismo. Stable Diffusion ha creato una demo online gratuita di GPT 4 che permette agli utenti di inserire qualsiasi prompt e ottenere una risposta generata dall’IA in pochi secondi.

La demo è accessibile dal sito web di Stable Diffusion e non richiede alcuna registrazione o pagamento. La demo è un modo semplice e divertente per sperimentare le capacità di GPT 4 e vedere cosa può fare con il linguaggio naturale. Tuttavia, la demo ha anche alcuni svantaggi: non ricorda il contesto dei prompt precedenti, quindi non può continuare una conversazione o un testo in modo coerente; inoltre, ha un tempo di attesa molto lungo per ogni prompt, circa 12 minuti. Questa demo è adatta per avere un’idea generale di cosa può fare GPT 4.

Hugging Face: la piattaforma per creare e condividere chatbot personalizzati

Hugging Face è una startup che si occupa di creare e condividere modelli di intelligenza artificiale basati sul linguaggio naturale. Sul suo sito web, offre la possibilità di usare gratuitamente diversi chatbot basati su GPT 4 e altri modelli avanzati.

Hugging Face è una scelta solida per chi vuole usare GPT 4 senza doversi registrare o pagare nulla. Inoltre, Hugging Face offre anche altre funzionalità interessanti, come la possibilità di creare e modificare i propri chatbot personalizzati, di esplorare i diversi modelli disponibili e di contribuire alla comunità di appassionati di intelligenza artificiale.

Perplexity AI: il sito web per rispondere alle domande con l’IA

Perplexity AI è un sito web di intelligenza artificiale gratuito principalmente per rispondere alle domande degli utenti. La generazione di contenuti creativi non è il suo punto di forza e non ricorda il contesto dei prompt precedenti. Per accedere non è necessaria nessuna la registrazione. Non ha limiti al numero di prompt che è possibile inserire e cita le fonti di tutti i suoi dati. Tuttavia, le sue capacità conversazionali sono più semplici. Perplexity AI si basa sul modello GPT-3 di OpenAI, ma è sviluppata specificamente come chatbot.

Le differenze da ChatGPT solo le sue funzionalità, in quanto si muove anche nei motori di ricerca. Consente di cercare nel web in tempo reale per fornire informazioni aggiornate su vari argomenti. Perplexity fornisce i link le fonti, ma al contrario di ChatGPT non approfondisce le sue scelte.