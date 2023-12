I 5 siti web più sorprendenti sull’intelligenza artificiale

L’ultimo anno, e precisamente dalla comparsa di ChatGPT, a novembre 2022, è stato un susseguirsi di novità e miglioramenti nel campo dell’AI. Ogni giorno, infatti, spuntano una miriade di strumenti sorprendenti che promettono di migliorarci la vita (sarà vero?). Ecco, allora, alcuni siti web sull’intelligenza artificiale da non perdere per affrontare il 2024.

Intelligenza artificiale: 5 siti da non perdere

1. LensGo.ai: la piattaforma di intelligenza artificiale per immagini e video

Con LensGo.ai, è possibile creare immagini e video basati sull’intelligenza artificiale a partire da testi o modelli personalizzati. Basta usare poche immagini per addestrare i modelli e “sguinzagliare” la creatività.

Ecco come si usa LensGo.ai:

Per creare immagini usando modelli esistenti, bisogna inserire un testo che descriva ciò che si vuole visualizzare. Ad esempio, puoi scrivere “un gatto che suona il pianoforte” o “un paesaggio innevato con una casa di legno”. LensGo.ai userà un modello predefinito per generare un’immagine che corrisponda al testo.

Per trasformare un testo in un video, si deve inserire un testo che racconti una storia o un messaggio che si vuole comunicare. Ad esempio, si può scrivere “Buon compleanno, Marco! Ti auguro una giornata piena di gioia e sorprese”. LensGo.ai userà un modello predefinito per generare un video che illustri il testo con immagini, musica e voce narrante.

Per allenare modello personalizzato, è necessario caricare delle immagini che rappresentino il proprio dominio o stile. Ad esempio, è possibile caricare delle immagini di fiori, animali, arte o qualsiasi cosa interessi. LensGo.ai userà le immagini per creare un modello personalizzato che si potrà usare per generare immagini o video a partire da testi. Si possono anche modificare le impostazioni del modello, come la qualità, la risoluzione e la velocità di generazione.

LensGo.ai è utile per creare contenuti visivi di alta qualità per il marketing, la creazione di contenuti, i progetti personali e molto altro.

2. Tl;dv: il registratore di riunioni pluripremiato per Google Meet e Zoom

In un’epoca in cui il lavoro a distanza e le riunioni online sono diventate la norma, è essenziale avere strumenti che aiutino a semplificare e ottimizzare il flusso di lavoro. Tl;dv è il registratore di riunioni per Google Meet e Zoom che ha vinto numerosi premi. Questo strumento innovativo è stato progettato per catturare, trascrivere e condividere le riunioni online con facilità e precisione.

Caratteristiche:

Registra le riunioni di Google Meet e Zoom con la massima qualità;

Trascrive le riunioni in oltre 20 lingue con l’aiuto dell’intelligenza artificiale;

Timestamping ed evidenziazione per contrassegnare e rivedere facilmente i momenti importanti delle riunioni;

Semplifica la condivisione delle informazioni sulle riunioni (grazie all’integrazione con piattaforme di collaborazione) e l’automazione dei flussi di lavoro;

Permette di prendere appunti durante le chiamate di Google Meet con ChatGPT;

Scarica i video offline con il downloader delle registrazioni di Google Meet.

Ecco come si usa Tl;dv:

Per registrare una riunione usando modelli esistenti, è necessario installare l’app Zoom o l’estensione Chrome per Google Meet. Durante la riunione, si può cliccare sul pulsante “Record” per avviare la registrazione. La registrazione sarà di alta qualità video e audio, e si potrà accedere subito dopo nella libreria di riunioni.

Per trascrivere una riunione in modo automatico, è necessario scegliere la lingua tra le 30+ disponibili. Tl;dv riconoscerà i diversi interlocutori e genererà una trascrizione accurata del testo. Si può anche tradurre la trascrizione in un’altra lingua se si desidera.

Per evidenziare i momenti chiave di una riunione, è necessario cliccare sul pulsante “Timestamp” durante la riunione o in seguito. Tl;dv creerà una sintesi del topic, così si potrà concentrarsi sulla conversazione. Si può anche integrare Tl;dv con gli strumenti preferiti, come Notion, Google Docs, Slack, Salesforce o HubSpot, per condividere i timestamp direttamente negli spazi di lavoro.

Per creare clip da una registrazione, è necessario selezionare la parte che si vuole mostrare ai clienti, investitori o colleghi. Tl;dv permette di modificare facilmente il video e tagliare le parti che non servono. Si può anche condividere o scaricare le clip in un solo clic.

3. Decktopus AI: lo strumento di presentazione per i professionisti

Decktopus è una soluzione innovativa per creare presentazioni efficaci e di qualità. Si avvale dell’intelligenza artificiale per assistere i professionisti in ogni fase della creazione della presentazione, dalla generazione delle slide iniziali alla scelta delle icone più adatte.

Caratteristiche:

Crea automaticamente le slide in base alla richiesta dell’utente, suggerendo il contenuto e la struttura più appropriati;

Permette di aggiungere facilmente testi, immagini, grafici, video e altri elementi alle slide, adattandoli al design e al tema scelti;

Offre una vasta libreria di immagini e icone di alta qualità, che si possono inserire nelle slide con un semplice clic;

Genera automaticamente le note e gli script per ogni slide, aiutando l’utente a preparare e a eseguire la presentazione.

Come usare Decktopus?

Registrarsi a Decktopus. Il piano gratuito offre funzionalità sufficienti per testare lo strumento.

Selezionare “Crea con l’AI”.

Fornire all’AI una richiesta e seguire il processo guidato. Decktopus farà alcune domande sulla durata e sul pubblico della presentazione, per assicurarsi che sia adeguata allo scopo.

4. Stockimg.ai: il generatore di immagini AI online

Stockimg.ai è uno strumento web basato sull’intelligenza artificiale che può creare immagini di vario tipo a partire dal testo. Si possono creare copertine di libri, sfondi, poster, loghi, icone, illustrazioni, immagini stock, opere d’arte, interfacce web e mobili.

Caratteristiche

Si possono creare copertine professionali per i propri libri, scegliendo tra vari stili e generi;

Si possono creare poster accattivanti per i propri eventi o promozioni, personalizzando il testo, il colore e il layout;

Si possono creare loghi unici e memorabili per la propria attività, inserendo il nome e la categoria;

Si possono illustrare le proprie storie con immagini suggestive e originali, scrivendo una breve descrizione o una frase chiave;

Si possono creare interfacce web e mobili intuitive e belle, specificando il tipo di schermo e il contenuto.

5. Kickresume: il “costruttore” di curriculum online automatizzato

Kickresume è uno strumento online che permette di creare curriculum eccezionali e professionali in modo completamente automatizzato. Offre, infatti, una vasta gamma di modelli selezionati da esperti delle risorse umane, con un servizio di wizard che semplifica il processo di creazione del curriculum.

Basta inserire il proprio nome e il titolo del lavoro, e il wizard lo farà tutto da solo, fornendo un curriculum in pochi secondi. Si possono scegliere tra più di 50 design, stili, font, colori, ecc. personalizzabili. Kickresume permette anche di creare lettere di presentazione con un correttore di bozze e uno strumento di correzione grammaticale.

