Google Meet lancia la modalità On-the-Go

Le riunioni di persona in ufficio non sono più uno standard, soprattutto in alcuni settori. È qui che applicazioni come Google Meet si rivelano utili al giorno d’oggi. Grazie alla flessibilità delle videoconferenze, è possibile partecipare a una riunione mentre si è in movimento, sia che ci si trovi per strada, in auto, sull’autobus o, perché no, anche in spiaggia (il tipico scenario da fantasia lavorativa).

Ora Google sta introducendo una nuova funzione per soddisfare le esigenze degli utenti sempre in movimento: la modalità On-the-Go. La nuova funzione si attiva automaticamente quando ci si collega a una riunione su Google Meet dal proprio dispositivo mobile.

L’app, infatti, riconosce se si è in movimento e propone di usare la modalità On-the-Go, che ottimizza la qualità del video e dell’audio, riduce il consumo di dati e consente di interagire con la riunione tramite comandi vocali. In questo modo, si può partecipare a una riunione senza doversi preoccupare di problemi di connessione o di distrazione.

Come funziona la modalità On-the-Go

La modalità On-the-Go è pensata per rendere più facile e comoda la partecipazione alle riunioni da dispositivi mobili. Quando si attiva questa modalità, l’applicazione adatta l’interfaccia utente alle esigenze degli utenti in movimento, evidenziando le funzioni più importanti e risparmiando dati. Per esempio, si può facilmente silenziare o attivare l’audio, alzare la mano o scegliere il dispositivo audio con cui ascoltare.

In questa modalità, l’interfaccia utente mostra solo le informazioni essenziali, come chi sta parlando e quanti sono i partecipanti alla riunione. Il video viene disattivato automaticamente, per evitare di consumare troppi dati e di distrarsi con le immagini. Tuttavia, si può ancora vedere i contenuti che vengono presentati dagli altri utenti. Inoltre, si può interagire con la riunione tramite comandi vocali, senza dover toccare lo schermo.

La modalità On-the-Go è attivata per impostazione predefinita, ma è possibile disattivarla aprendo l’app mobile. Quando non si è in riunione, andare su Menu > Impostazioni > Impostazioni riunione, quindi disattivare l’uso automatico di On-the-Go. Per gli utenti Business & EDU, la procedura è abbastanza simile: aprire l’applicazione mobile, non essere in riunione, toccare Menu > Impostazioni > Generali e disattivare l’uso automatico in viaggio. Per riattivarla, seguire la stessa procedura.

Questa nuova modalità On-the-Go per Google Meet è già in fase di implementazione e dovrebbe essere disponibile a breve, se non lo è già. È accessibile a tutti i clienti di Google Workspace e agli utenti con account Google personali.

Recentemente Google Meet ha introdotto la risoluzione video a 1080p per le chiamate di gruppo, ma non solo. Ha anche lanciato una nuova funzione di ritocco del ritratto progettata per migliorare l’aspetto durante le videochiamate.