Google Meet: arriva supporto 1080p per chiamate di gruppo

Lo scorso aprile su Google Meet è arrivato il supporto alle chiamate in 1080p, uno standard ormai ritenuto un must dal pubblico ma fino ad allora mai implementato sulla piattaforma di videoconferenze della Grande G. La società ha sciolto quindi un nodo importante, ma non del tutto: il rilascio della funzionalità, difatti, nella primavera di quest’anno è avvenuto esclusivamente per gli utenti singoli con le chiamate one-on-one. In queste ore, invece, la novità riguarda anche le chiamate di gruppo.

Google Meet supporta il 1080p anche per i gruppi

Come annunciato dalla stessa Google nella giornata di ieri tramite il blog dei Workspace Updates, la risoluzione 1080p ora risulta ufficialmente supportata durante le chiamate di gruppo con tre o più partecipanti. Per attivare la modalità Full HD sarà sufficiente unirsi a una chiamata di gruppo e, nel caso in cui la webcam supportasse tale risoluzione o anche qualità superiori, nella schermata di partecipazione comparirà automaticamente un messaggio pop-up che invita ad attivare i 1080p. In tal caso, apparirà un’icona 1080p in alto a destra nella casella video per confermare l’accensione.

Nelle impostazioni, poi, sarà possibile regolare le opzioni di invio e ricezione di video in alta qualità a seconda della larghezza di banda della propria rete. Come affermato da Google, infine, l’aggiornamento in questione è disponibile per clienti Workspace con abbonamenti Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade e Workspace Individual. Insomma, gli utenti senza abbonamento sono esclusi e dovranno limitarsi alle chiamate Full HD individuali.