 5 smart tv sotto i 400€ in offerta su eBay
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5 smart tv sotto i 400€ in offerta su eBay

Abbiamo selezionato 5 smart tv in offerta speciale su eBay sotto i 400€ che offrono immagini di alta qualità e un'immersività eccellente.
5 smart tv sotto i 400€ in offerta su eBay
Tecnologia
Abbiamo selezionato 5 smart tv in offerta speciale su eBay sotto i 400€ che offrono immagini di alta qualità e un'immersività eccellente.
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Devi cambiare televisore e hai un budget ridotto? Abbiamo selezionato 5 smart tv sotto i 400 euro in offerta speciale su eBay che offrono una qualità di immagine eccellente e un’immersività coinvolgente. E con PayPal o Klarna, hai anche la possibilità di pagare in tre rate a tasso zero.

GRAETZ TV SMART 24″ LED HD GOOGLE NETFLIX DAZN 220 E 12 VOLT CAMPER BARCA a soli 132,90 euro!

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TV 65″ TCL 65P61B LED 4K ULTRA HD SMART WIFI HDR GOOGLE TV HDMI NO 8K a soli 374,99 euro!

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TV 65

TV 65″ TCL 65P61B LED 4K ULTRA HD SMART WIFI HDR GOOGLE TV HDMI NO 8K NO SAMSUNG

374,99
Vedi l’offerta

SMART TV LED LG 55 POLLICI 55UA74006LB ULTRA HD 4K HDR PRO WEB OS WIFI 20W 2.0 a soli 379,99 euro!

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SMART TV LED LG 55 POLLICI 55UA74006LB ULTRA HD 4K HDR PRO WEB OS WIFI 20W 2.0

SMART TV LED LG 55 POLLICI 55UA74006LB ULTRA HD 4K HDR PRO WEB OS WIFI 20W 2.0

379,99
Vedi l’offerta

TV 65″ TCL 65P69B LED 4K ULTRA HD SMART WIFI HDR GOOGLE TV HDMI NO SAMSUNG NO 8K a soli 374,99 euro!

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TV 65

TV 65″ TCL 65P69B LED 4K ULTRA HD SMART WIFI HDR GOOGLE TV HDMI NO SAMSUNG NO 8K

374,99
Vedi l’offerta

Samsung Q7F QE55Q7FAAU Smart TV 55 4K Ultra HD Wi-Fi Nero QLED 139,7 cm a soli 377,99 euro!

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Samsung Q7F QE55Q7FAAU Smart TV 55 4K Ultra HD Wi-Fi Nero QLED 139,7 cm

Samsung Q7F QE55Q7FAAU Smart TV 55 4K Ultra HD Wi-Fi Nero QLED 139,7 cm

377,99612,33€-38%
Vedi l’offerta

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Pubblicato il 26 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
26 giu 2026
Link copiato negli appunti