5 smart tv sotto i 400€ in offerta su eBay

Devi cambiare televisore e hai un budget ridotto? Abbiamo selezionato 5 smart tv sotto i 400 euro in offerta speciale su eBay che offrono una qualità di immagine eccellente e un’immersività coinvolgente. E con PayPal o Klarna, hai anche la possibilità di pagare in tre rate a tasso zero.
GRAETZ TV SMART 24″ LED HD GOOGLE NETFLIX DAZN 220 E 12 VOLT CAMPER BARCA a soli 132,90 euro!
TV 65″ TCL 65P61B LED 4K ULTRA HD SMART WIFI HDR GOOGLE TV HDMI NO 8K a soli 374,99 euro!
TV 65″ TCL 65P61B LED 4K ULTRA HD SMART WIFI HDR GOOGLE TV HDMI NO 8K NO SAMSUNG
SMART TV LED LG 55 POLLICI 55UA74006LB ULTRA HD 4K HDR PRO WEB OS WIFI 20W 2.0 a soli 379,99 euro!
SMART TV LED LG 55 POLLICI 55UA74006LB ULTRA HD 4K HDR PRO WEB OS WIFI 20W 2.0
TV 65″ TCL 65P69B LED 4K ULTRA HD SMART WIFI HDR GOOGLE TV HDMI NO SAMSUNG NO 8K a soli 374,99 euro!
TV 65″ TCL 65P69B LED 4K ULTRA HD SMART WIFI HDR GOOGLE TV HDMI NO SAMSUNG NO 8K
Samsung Q7F QE55Q7FAAU Smart TV 55 4K Ultra HD Wi-Fi Nero QLED 139,7 cm a soli 377,99 euro!
Samsung Q7F QE55Q7FAAU Smart TV 55 4K Ultra HD Wi-Fi Nero QLED 139,7 cm