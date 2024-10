5 smartwatch SOTTOCOSTO: affari su Amazon per polso tech

Smartwatch per ogni esigenza e soprattutto ogni tasca. Se vuoi un accessorio al polso che possa offrirti funzioni utili per la quotidianità, ho scovato 5 modelli di cui non fare a meno. Comodi, belli e funzionali con un design curato nei minimi particolari. Li puoi abbinare al tuo smartphone Android e iOS e avere anche funzioni di chiamata a disposizione così da non tirare mai più fuori il telefono quando devi fare uno squillo o rispondere ad una chiamata.

Tutti in promozione, sono un affare per i tuoi occhi e una squisitezza per gli occhi.

5 smartwatch da acquistare oggi su Amazon: i modelli in sconto

Basta aprire Amazon e cercare la parola “smartwatch” per avere una valanga di opzioni. Tutta questa scelta potrebbe trarti in inganno. È lecito domandarsi “quali sono i modelli migliori?” per questo ho deciso di creare una piccola lista con le 5 scelte che non ti fanno dubitare in nessun momento.

Il primo è il famosissimo Amazfit GTS 3 con una cassa da 42 mm e display AMOLED colorato e luminoso. Questo prodotto è impermeabile fino a 5 ATM, ha sensori dedicati sia allo sport (con 150 modalità) e alla salute oltre a sistemi avanzati tra cui Alexa integrata e GPS. La batteria dura 12 giorni. Disponibile al PREZZO di 99,90€ con sconto del 18%

Passiamo poi allo smartwatch di OWMSIC con display da 1.39″ completamente personalizzabile. Questo prodotto ha funzioni dedicate al sonno, al cuore e ai livelli di ossigeno nel sangue oltre a +113 modalità di allenamento. Per quanto riguarda la vita quotidiana hai a disposizione sia notifiche smart che le funzioni chiamata. Disponibile al PREZZO di 33,99€ con sconto del 64% + coupon.

Altro modello interessante è in stile militare e fornito da IOWODO con display rettangolare e design rugged. Un vero portento grazie a 100 modalità di allenamento, torcia integrata, chiamate e sensori per la salute. La batteria ha un’autonomia di 30 giorni di utilizzo. Disponibile al PREZZO di 44,99€ con sconto del 36%.

Non può mancare all’appello il famoso Xiaomi Redmi Watch 3 Active con design curato nei minimi particolari. Oltre ad essere bello è affidabile grazie al Display LCD da 1,83” da personalizzare a piacimento. I sensori integrati tengono sotto controllo la salute come il cuore, il sonno e la SpO2 per non parlare della resistenza all’acqua fino a 5ATM e le 100 modalità di allenamento. 12 giorni di autonomia e telefonate Bluetooth. Disponibile al PREZZO di 32,90€ con sconto del 18%.

Concludiamo con un classico: questo modello di Blackview. Più simile a una smartband, è dedicato a chi vuole al polso un design che sia poco ingombrante. Non rinunci a un display luminoso e colorato oltre a funzioni dedicate alla salute e allo sport. Disponibile al PREZZO di 19,99€ con sconto del 33%.