5 strumenti AI che ti aiuteranno ad animare le immagini

L’intelligenza artificiale dispone di una vasta gamma di strumenti per la generazione di vari tipi di contenuto. Tra questi, i Chatbot, come ad esempio ChatGPT, o strumenti, come Midjourney, che generano immagini di ogni tipo. Questi strumenti, godono di particolare popolarità e richiesta sul web perché sono capaci di generare contenuti di diversa natura a partire da un semplice input di testo. Ma quando si parla di immagini generate dall’AI, sebbene queste immagini siano di per sé affascinanti, non presentano, nella maggior parte dei casi, alcuna forma di animazione. Per superare questa limitazione, sono disponibili cinque strumenti di animazione AI che consentono di dare vita alle immagini in modo spettacolare.

Intelligenze artificiale: come animare una foto

L’intelligenza artificiale grazie a diverse piattaforme offre possibilità quasi illimitate, che si tratti di un’immagine generata da AI, una foto personale o qualsiasi altro scatto, è possibile animarlo con strumenti AI come Runway, che può trasformare un’immagine in un’animazione.

Oltre a questa funzionalità, Runway offre, sulla sua piattaforma, una serie di altri strumenti progettati per trasformare qualsiasi idea in realtà. I modelli di intelligenza artificiale disponibili sono in grado di comprendere e generare immagini e arte digitale. Infatti, RunwayML è una piattaforma completa che offre supporto anche per l’editing delle foto, oltre alla funzione “movimento”. Nella pratica, per creare animazioni con RunwayML è possibile sfruttare, pur se la piattaforma offre piani a pagamento, le sue capacità con una prova gratuita. Nello specifico, per animare le immagini su Runway è necessario seguire questi passaggi:

Accedere a RunwayML;

Selezionare “Prova Runway gratuitamente” in alto a destra;

Confermare i propri dati;

Selezionare “Genera video”.

A questo punto, su “Genera video” sono presenti tre diverse opzioni che riguardano la generazione da: video a video, da testo/immagine a video o fotogrammi. Per animare le proprie foto, è necessario selezionare la seconda opzione. A questo punto, sarà sufficiente caricare l’immagine che si intende animare e cliccare su “Genera”. In pochi secondi, l’immagine caricata si animerà. Purtroppo, a seconda del contenuto caricato, l’effetto potrebbe non essere sempre ottimale e si presenta la possibilità di ottenere un’animazione non realistica.

Genmo l’animazione in un clic

Genmo è una piattaforma semplice e intuitiva che permette di animare qualsiasi immagine e dare sfogo alla propria creatività. Inoltre, a differenza di altre piatteforme, l’ai permette di aggiungere fantastiche animazioni alle immagini in un tempo davvero ridotto. Utilizzando specificamente la piattaforma Genmo, si possono esplorare due opzioni: caricare un’immagine personale e permettere all’AI di animarla, oppure interagire con l’intelligenza artificiale per guidarla nella creazione dell’animazione. In quest’ultimo caso, è possibile fornire istruzioni dettagliate e mantenere così il controllo sull’animazione.

Certamente, l’animazione di immagini è una funzionalità di grande utilità offerta da Genmo. Tuttavia, offre anche altre funzionalità come la generazione di immagini, la conversione di testo in video e la trasformazione di oggetti in modelli 3D. Per utilizzare Genmo, è necessario visitare il sito ufficiale. L’accesso è gratuito e può essere effettuato tramite Google o un account Discord esistente. Dopo aver confermato i dati, si raggiunge la schermata iniziale. A questo punto non serve altro che inserire i dati come il tipo di video e i dettagli dell’animazione o caricare i propri elementi con le icone presenti.

Sad Talker: l’AI gratuita

Per un approccio più semplice e diretto, è possibile sfruttare Sad Talker, un’opzione gratuita che permette di ottenere risultati impressionanti semplicemente caricando un’immagine e un audio da utilizzare. Nella pratica, per utilizzare Sad Talker è necessario seguire questi passaggi:

Aprire Sad Talker ;

; Caricare l’immagine;

Selezionare le impostazioni dell’animazione;

Procedere su Genera;

Attendere il risultato.

Sad Talker, permette di modificare le diverse impostazioni per personalizzare l’animazione, questo permette di rendere il contenuto generato in linea con le proprie esigenze. Anche se a differenza di altre piattaforme, SadTalker può richiedere più tempo per la generazione finale, ma si posiziona tra i migliori strumenti disponibili, in quanto offre un’ottima opzione gratuita per sfruttare altre funzionalità, come la creazione di avatar parlanti.

Leia Pix editor, animazione e immagini AI

Leia Pix emerge come un ulteriore strumento di animazione AI, intuitivo e pratico, capace di generare affascinanti animazioni in profondità a partire dalle immagini fornite. Sebbene l’accesso completo alle sue funzionalità richieda un pagamento, Leia Pix offre la possibilità di sperimentare la piattaforma gratuitamente. Dopo aver caricato un’immagine, si può attendere che l’intelligenza artificiale generi un’animazione di profondità coinvolgente.

Inoltre, è possibile personalizzare il ciclo di animazione e il modo in cui l’immagine viene animata utilizzando i cursori e l’editor avanzato. Infine, l’animazione generata può essere facilmente condivisa ed esportata.

Animated Drawings: da disegno ad animazione

Infine, un settore altrettanto interessante riguarda l’animazione di disegni. Animated Drawings può trasformare uno schizzo in un’immagine animata. Nell’effettivo, questa piattaforma permette di animare qualsiasi personaggio o immagine, offrendo anche l’opzione di scegliere il tipo di movimento in pochi e semplici passaggi.

Dopo aver caricato il disegno e scelto l’animazione, basta attendere pochi secondi per vedere il disegno animato. La piattaforma risulta particolarmente utile per dare vita a disegni, schizzi o anche disegni dei bambini. Sebbene Animated Drawings possa non essere adatto per immagini complesse, come visto per altri strumenti, è sicuramente uno strumento divertente con cui sperimentare e creare animazioni rapide.