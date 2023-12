Gli strumenti AI migliori per creare animazioni video

L’intelligenza artificiale, attraverso gli strumenti e le nuove piattaforme, ha reso possibile la creazione di contenuti che in passato richiedevano tempo, competenze e, in alcuni casi, anche un supporto economico. Ora, è possibile generare quasi tutto ciò che si ha in mente, semplicemente inserendo un input di testo nelle principali piattaforme AI. Tra le categorie di progetti complessi che l’intelligenza artificiale ha semplificato, si trova sicuramente la realizzazione di animazioni video. A questo scopo, esistono diversi strumenti disponibili sul web per creare animazioni uniche nel loro genere, ma ecco quali strumenti AI per l’animazione vale la pena provare.

Cosa sono i generatori di animazioni video AI

I generatori di animazioni AI, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico, consentono di creare contenuti digitali creativi, unici ma anche professionali. Il processo può essere avviato utilizzando sia esempi già presenti sulle piattaforme, sia partendo da zero per un’animazione personalizzata. Gli strumenti AI per l’animazione sono utili per velocizzare e automatizzare il processo di creazione, permettendo di realizzare presentazioni, contenuti di marketing o di branding, video promozionali o annunci, modelli 3D e persino effetti visivi di post-produzione.

Uno dei vantaggi dell’AI è la capacità di ridurre il tempo necessario per la creazione, permettendo di concentrarsi sulla creatività e di ampliare le proprie idee, in quanto l’AI consente di testare, velocemente, diverse tipologie di progetti di animazioni. Ogni strumento può essere l’opzione giusta a seconda dell’esigenza e dell’obiettivo finale. Ecco una panoramica dei migliori strumenti per l’animazione AI.

Vyond l’animazione AI

Per partire con il primo software di animazione AI si trova Vyond. che offre una varietà di funzioni utili per creare animazioni di qualsiasi tipo, a partire da un semplice input di testo. La facilità d’uso e allo stesso tempo le opzione di generazione, lo rende particolarmente adatto anche per i contenuti mirati a coinvolgere il pubblico. Inoltre, l’editor di Vyond permette di usufruire di oltre 50 livelli e filtri per creare opere d’arte e video animati. La funzione Lip-Sync automatica consente di sincronizzare le voci fuori campo, con le animazioni dei personaggi, per una realizzazione finale professionale.

Vyond include molte funzionalità AI, come un generatore di script e un generatore di video AI. Inoltre,la piattaforma è sempre in aggiornamento, recentemente ha ampliato le sue opzioni di accessibilità e ha integrato una libreria Shutterstock completa e voci AI di WellSaid Labs. Questi miglioramenti hanno aumentato significativamente la produttività degli utenti e il coinvolgimento dei contenuti. Per utilizzare la piattaforma, è necessario scegliere tra i piani disponibili: Essential, Premium, Professional ed Enterprise. I piani sono studiati per ricoprire esigenze diverse e offrono funzionalità e contenuti extra differenti.

Synthesia: avatar AI in tutte le lingue

Proseguendo si trova Synthesia uno tra gli strumenti più conosciuti nel campo della trasformazioni video con il supporto dell’AI. Lo strumento è ampiamente utilizzato in diversi settori professionali. Nello specifico, Synthesia è il supporto apprezzato, e utilizzato, dalle aziende e dagli esperti di marketing, poiché semplifica e velocizza la creazione di video di formazione, esplicativi e dimostrativi. A rendere questa piattaforma di successo sono sicuramente le sue funzioni, tra quelli di maggior valore si trova sicuramente la possibilità di creare avatar AI fotorealistici. L’autenticità e il realismo degli avatar AI di Synthesia conferiscono un’aria di professionalità ai video, rivaleggiando con le performance degli attori reali.

Inoltre, presenta un supporto multilingue con voci generate dall’intelligenza artificiale, permettendo di raggiungere un pubblico globale senza alcun limite linguistico. Tutto ciò riduce notevolmente i costi e il tempo che sarebbero normalmente necessari per realizzare video professionali e accurati.

Neural Frames l’animazione oltre l’immaginazione

Un altro software innovativo che semplifica la creazione di video è Neural Frames, un generatore di animazione AI che può rivoluzionare tutto ciò che si nasconde dietro la realizzazione di contenuti animati. Uno strumento che si presenta come un perfetto alleato, capace di trasformare i suggerimenti di testo in video digitali creativi, senza alcun limite alla propria immaginazione. Uno dei punti più interessanti dell’AI, in modo particolare anche di Neural Frames, è la possibilità di sentirsi liberi, e notevolmente facilitati, ad esprimere completamente la propria creatività. Nell’effettivo, presenta diverse possibilità d’uso, ma soprattutto, permette di procedere sia partendo da una base già presente, sia da un progetto completamente nuovo. Il tutto, inserendo semplicemente il prompt che guida l’AI nella realizzazione delle immagini e dell’animazione.

Ma non solo, nel caso in cui non si è sicuri della propria richiesta, è presente una funzione molto interessante che permete di migliorare il proprio prompt. Nella pratica, per procedere con l’aiuto dell’AI anche per l’input, è necessario selezionare “migliora il prompt” per far sì che l’AI perfezioni il prompt da inserire in base alla richiesta. Dopo questo passaggio basterà comunicare a Neural l’idea e l’AI penserà al resto. Neural Frames offre una prova gratuita, con un limite temporale, dopodiché è necessario sottoscrivere un abbonamento che varia in base alle tempistiche e alla qualità del video. È infatti possibile scegliere tra vari piani disponibili, come Neural Navigator e Neural Knight.

VideoScribe: video marketing con l’AI

Se le piattaforme precedenti erano indicate per video lunghi e più complessi, VideoScribe è un software ideale per la creazione di video marketing più brevi, soprattutto considerando le tempistiche che si prolungano per video più lunghi. Nello specifico, VideoScribe genera immagini, testo e musica, che possono essere integrati durante l’editing video dal vivo. I video in formato MP4, scaricabili direttamente, offrono una grande comodità per gli utenti che desiderano condividere i loro contenuti su piattaforme di social media. Inoltre, i video possono essere caricati facilmente e in modo sicuro, grazie alle varie impostazioni sulla privacy dell’account disponibili. Per i creatori digitali che potrebbero non avere competenze tecniche o di progettazione, ci sono tutorial disponibili che possono aiutare a semplificare il processo di creazione e condivisione dei video. Tutto questo rende l’intero processo accessibile a tutti, indipendentemente dal loro livello di esperienza.

Inoltre, VideoScribe si distingue per la sua versatilità, con le diverse funzionalità supportate dalle lavagne, come l’uso di penne, gomme e altri accessori, lo rendono uno strumento estremamente utile e flessibile per la creazione di contenuti. Che si tratti di illustrare un concetto complesso o di creare un video accattivante, VideoScribe ha tutto ciò che serve per realizzare la visione del creatore. Per sfruttare tutto questo, è possibile procedere con una prova gratuita di 7 giorni senza nessun tipo di pagamento o inserimento di dati personali. In alternativa, è disponibile un piano mensile che permette di accedere a tutti i contenuti premium. Con i piani premium, è possibile creare video senza filigrane.

RenderForest: animazione e loghi

RenderForest è una piattaforma che si posiziona tra i migliori generatori di animazioni AI per imprenditori e web designer, ideale per la creazione di animazioni e loghi utilizzando l’intelligenza artificiale.

Uno strumento in grado di ridurre il tempo di progettazione di grafica, loghi e modelli. Inoltre, consente di creare video di animazione tradizionali ma offre anche modelli di animazione video per presentazioni, introduzioni, video esplicativi, animazioni di logo, presentazioni aziendali e infografiche animate.

Doodly per il marketing

Uno strumento Ai che segue le stessa orma di RenderForest è Doodly il generatore di animazioni AI particolarmente adatto per video esplicativi nel marketing, corsi didattici e video di YouTube. Doodly è un potente strumento che offre una vasta gamma di modelli di video di animazione e immagini, oltre alla possibilità di creare contenuti unici senza preoccuparsi delle questioni sul copyright. Permettendo anche di personalizzare i video con musica e audio, anche grazie alla funzione di registrazione della voce fuori campo.

Un’altra caratteristica notevole di Doodly è la sua capacità di rimuovere rapidamente lo sfondo fotografico con l’intelligenza artificiale. Tuttavia, è importante notare che il piano standard di Doodly non offre molte varianti di personaggi, limitandone le opzioni creative per alcuni utenti.

Moovly l’editor AI per i video

Moovly è una delle piattaforme più intuitive per la creazione e l’editing di video, consigliata anche per coloro che si avvicinano per la prima volta all’intelligenza artificiale e alla creazione di video. Nonostante la sua praticità e velocità, Moovly permette di creare annunci professionali e contenuti di branding. Nella piattaforma è presente l’editing di immagini, audio e grafica per la creazione di video di alta qualità. Inoltre, offre opzioni di condivisione collaborativa con feedback e commenti sui video con timestamp, e modelli di video e annunci per il marketing e il branding del prodotto. Per utilizzare Moovly, sono disponibili due piani per privati: Pro e Max.

Animaker e Powtoon

Sulla stessa linea di Moovly, si trova anche Animaker, un generatore di animazioni AI ideale per i principianti. Con Animaker e gli strumenti integrati con l’intelligenza artificiale, è possibile creare video di animazione o modificare un altro video in pochi secondi. Le diverse funzioni permettono di creare un’animazione con l’AI anche in stile Gif, oltre i video animati completi. Inoltre, offre migliaia di modelli per mappe, proprietà, icone, grafici e animazioni di personaggi.

Similare, si incontra Powtoon, capace di generare presentazioni video animate inserendo oggetti, immagini, audio e voci fuori campo. Non è necessario possedere competenze tecniche specifiche, in quanto la piattaforma è intuitiva e pratica. Inoltre, per accelerare il salvataggio delle creazioni, è disponibile una modalità offline per il download. Powtoon offre tre diversi piani premium.

Steve.ai per i video live-action

Per la realizzazione di video automatizzati utilizzando l’input di testo, si trova Steve.ai che si rivela un ottimo strumento, capace di creare video live-action e animati. Steve.ai si occupa dello scripting, della modifica e della pubblicazione, permettendo di dedicare più tempo alla creatività. Tra i vantaggi, spicca la capacità di creare blog, video con voce o foto, Video Ad Maker, Cartoon Video Maker e Social Video Maker utilizzando script. Steve.ai offre un piano di prova gratuito, sebbene con dei limiti.

Per testare tutte le funzioni, è necessario scegliere tra un piano base, starter o pro. Senza dubbio, Steve.ai rappresenta la soluzione ideale per gli animatori che desiderano un generatore video AI per creare immagini straordinarie utilizzando input di testo o script.

Raw Shorts oltre l’animazione

Raw Shorts funziona sia come creatore di video che come editor, permettendo di affidarsi alla piattaforma sia per la realizzazione che per la gestione e il controllo di video già esistenti. Raw Shorts è ideale per personalizzare contenuti di branding, marketing e spiegazioni per un’attività. Inoltre, lo strumento analizza le parole chiave pertinenti nella sceneggiatura del video e combina narrazione vocale, media, immagini e audio per creare un’animazione.

Raw Shorts offre numerosi effetti di animazione, come il cambiamento degli stili di immagine. L’interfaccia drag-and-drop è facile da usare insieme a scorciatoie da tastiera intuitive. In sostanza, Raw Shorts è uno dei migliori generatori di animazioni AI per brevi video esplicativi, animazioni e video promozionali.

Autodesk Maya il 3D con l’AI

Nel settore 3D, si distingue Autodesk Maya, un software di animazione e modellazione computerizzata 3D che utilizza la tecnologia di animazione AI per dare vita ai personaggi. Dispone di strumenti di modellazione intuitivi che creano effetti ultra realistici e permette di progettare persino oggetti di uso quotidiano come gioielli e automobili.

Infatti, grazie a Autodesk è possibile creare effetti visivi e animazioni 3D di alta qualità, oltre a infinite capacità di modellazione 3D. Tutto questo, si tradue come uno strumento ideale per creare mondi estesi, personaggi complessi ed effetti visivi sorprendenti.

Blender modellazione 3D

Nel campo 3D anche Blender, un software di animazione AI gratuito e open source, viene utilizzato per la modellazione 3D, l’animazione dei personaggi, l’editing video e le animazioni. Blender è particolarmente utile per il rendering di video e lungometraggi di alta qualità. Portando la progettazione e la realizzazione di narrazione cinematografica, gli effetti visivi e la grafica in movimento a un altro livello con la sua gamma di pipeline 2D e 3D.

Blender potrebbe rivelarsi l’alleato indispensabili per i professionisti che sanno come utilizzare rendering, rigging, story art, VFX, modellazione o scultura per creare video animati. In quanto il software di animazione AI fornisce un set completo di strumenti per la creazione di video, in grado di creare risultati sorprendenti. Infatti, per creare un video animato dall’aspetto professionale, gli animatori necessitano di alcune competenze tecniche. Di fatto, alcune funzioni sono più adatte per i professionisti del settore, ma sono disponibili tutorial dimostrativi.

Synthetik l’AI e l’NFT

Infine, uno strumento particolarmente adatto per gli artisti è Synthetik. Questa piattaforma serve per disegnare e creare animazioni, grafica, NFT e altro. Uno strumento AI che attraverso gli input genera dipinti e disegni realistici e non si tratta di applicare semplicemente un filtro. L’arte astratta e l’arte generativa prodotte dall’intelligenza artificiale lo rendono perfetto per la realizzazione di NFT.

Synthetik offre la possibilità di scaricare la creazione in grafica vettoriale. La piattaforma, compatibile con Windows e Mac, è semplice e comoda da usare, inoltre è disponibile una prova gratuita.