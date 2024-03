5 strumenti AI per generare video brevi

La creazione di un video non è mai stata così semplice come con l’uso dell’intelligenza artificiale. In passato, gli strumenti disponibili erano riservati esclusivamente ai professionisti del settore. Ora, grazie all’evoluzione della tecnologia AI, anche i principianti possono creare contenuti video interessanti e di qualità professionale. Inoltre, non si parla sono di strumenti AI in grado di creare video lunghi e complessi, ma anche di piattaforme che permetto di realizzare video brevi, clip e cortometraggi. Sebbene i video di lunga durata possano avere il loro valore in determinati contesti, è risaputo che gli utenti web sono generalmente attratti da contenuti brevi e concisi. In questo scenario, gli strumenti di intelligenza artificiale diventano fondamentali, consentendo la creazione di video brevi per coinvolgere il pubblico nel modo più efficace possibile.

Biteable, per generare video brevi con l’AI

I social media e la frenesia quotidiana hanno notevolmente ampliato la ricerca di un intrattenimento sempre più diretto e soprattutto veloce. Per questo, i video brevi sono i protagonisti di questa era digitale. Ma per accontentare chi guarda, come si possono realizzare video brevi in modo interessante ma veloce? La risposta è semplice, sfruttando cinque strumenti AI per generare video in formato breve più velocemente. Tra questi, Biteable è uno dei migliori strumenti per realizzare brevi video online.

Biteable permette di creare video animati grazie all’intelligenza artificiale, con la possibilità di sfruttare modelli video istantanei. Il punto di forza di Biteable è la sua interfaccia intuitiva, che permette di creare un profilo personale in pochi passaggi per poi iniziare subito a creare video. Infatti, per iniziare, è sufficiente accedere al sito ufficiale di Biteable, selezionare “Make Video” e accedere con le proprie credenziali o creare un nuovo account, anche sfruttando l’account Google o Microsoft. Al primo accesso, dopo aver selezionato il proprio ruolo e gli obiettivi del progetto, sarà sufficiente inserire negli appositi spazi elementi come il nome del prodotto e la descrizione del prodotto.

Inoltre, Biteable permette di scegliere il formato e anche lo stile che più si addice alla destinazione finale del video. A questo punto, il gioco è fatto: basterà attendere che l’AI faccia il resto. L’attesa per la generazione del video è davvero breve e il video è completamente personalizzabile. Nell’effettivo, è possibile aggiungere il testo, modificare le scene e caricare gli elementi fino a ottenere un video breve adatto a tutte le esigenze. Infine, Biteable offre una versione gratuita. In alternativa, è possibile optare per l’upgrade scegliendo tra i diversi piani a pagamento disponibili.

VEED.IO, per l’editing video AI

VEED.IO è un’altra piattaforma di editing video online basata sull’intelligenza artificiale che rende la creazione di video non solo facile, ma soprattutto accessibile a tutti. Grazie all’AI e alle diverse funzioni disponibili, VEED.IO funge da supporto completo, non limitandosi a essere una piattaforma complessa con funzionalità ed elementi rivolti solo ai professionisti.

Infatti, VEED.IO è un editor video AI gratuito, semplice ma allo stesso tempo completo e professionale, che permette di sfruttare tutti gli elementi essenziali per creare un video breve, accattivante e professionale. Come ogni strumento AI che si rispetti, è possibile sfruttare gli avatar presenti per realizzare anche presentazioni e altro. Nella pratica, VEED.IO si presenta come un sito semplice e di facile utilizzo. Il sito ufficiale offre anche video di presentazione per comprendere meglio le funzionalità dello strumento, essenziali per scegliere lo strumento più adatto alle proprie esigenze. Per utilizzare VEED.IO e creare video brevi, o almeno per testare la piattaforma nella sua forma gratuita, basta selezionare “START FOR FREE”. Successivamente, è possibile creare un account personale e accedere al proprio profilo, necessario per sfruttare tutte le funzionalità e salvare i propri progressi.

QuickVid, per generare clip in un clic

QuickVid è uno strumento di intelligenza artificiale per video che si distingue dagli altri per la sua capacità di gestire, modificare e ridurre un video lungo con un solo clic. Non si tratta di magia, ma di tecnologia: grazie all’intelligenza artificiale, QuickVid è in grado di generare la clip di cui si ha bisogno.

Provare QuickVid è semplice e pratico, sia attraverso la versione gratuita di prova che sottoscrivendo, se necessario, un abbonamento a pagamento. Per realizzare una clip, basta accedere al sito, creare un account personale o accedere utilizzando un account Google. Dopodiché, inserendo il link di un video lungo nell’apposito spazio, si può attendere la generazione del video breve. Ovviamente, la realizzazione di clip brevi non è l’unica funzione pratica di QuickVid. Tra le sue funzionalità, è in grado di migliorare i video, aggiungere sottotitoli automatici e valutare il potenziale virale delle clip, analizzando i modelli in migliaia di video di successo. Inoltre, QuickVid semplifica l’editing video, spesso un processo lungo e complesso.

OpusClip, per la generazione di cortometraggi

I video brevi sono diventati la scelta d’intrattenimento preferita per molti creatori di contenuti, ma soprattutto la scelta principale degli utenti alla ricerca di informazioni. Per poter generare tutto ciò, OpusClip emerge come uno strumento di intelligenza artificiale che trasforma video di lunga durata in cortometraggi con un solo clic. Questo strumento è l’alleato perfetto per ridurre i tempi di produzione dei cortometraggi.

OpusClip, come promesso dall’azienda, è in grado di creare 10 clip virali da un video lungo, 10 volte più velocemente. Ma non solo, oltre alla generazione di clip, OpusClip offre le seguenti funzionalità:

Animazione dei sottotitoli;

Taglio ed estensione delle clip;

Rimozione delle parole di riempimento per un audio video più pulito;

Collegamento Zoom;

Risoluzione 1080p;

Supporto multilingua (inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese e altre 15 lingue);

Creazione di video di qualità professionale con facilità e velocità;

Traduzione di didascalie.

Per la sua praticità, lo strumento AI OpusClip è molto apprezzato da tutti, in particolare dai creatori di contenuti, ma è adatto per qualsiasi settore. L’iscrizione è gratuita e offre accesso a diverse funzioni. Tuttavia, per un accesso più completo e senza limiti, sono disponibili piani a pagamento per soddisfare ogni esigenza. Per utilizzare OpusClip, dopo aver creato il proprio account, basta inserire il link del video da trasformare e attendere la generazione delle clip brevi.

Steve AI, il convertitore di testo in video

Infine, ma non meno importante, c’è Steve AI, un convertitore di testo in video AI con un generatore di voce in video AI. Questo strumento offre diversi stili per video accattivanti, un editing veloce basato sull’AI e una vasta gamma di funzionalità ideali per realizzare video brevi in pochi passaggi. Steve AI consente di passare da un semplice prompt a un video completo, con la possibilità di modificarlo per renderlo perfetto. Steve AI è una piattaforma completa che, tra le varie opzioni, offre le seguenti funzionalità:

Testo AI in video di animazione;

Blog sull’intelligenza artificiale per video di animazione;

Voce AI in video di animazione;

Video in diretta;

Testo AI in video dal vivo;

Blog AI per video in diretta;

Voce AI in video dal vivo.

Steve AI si rivela utile per comunicare in modo più efficace con il proprio pubblico, grazie alla facilità e velocità dell’AI. Per utilizzare le molteplici funzionalità di SteveAI, è necessario selezionare “sign up” in alto a destra dalla pagina principale del sito ufficiale, dopodiché inserire tutti gli elementi richiesti per creare un account o utilizzare le credenziali di Google o Facebook.