5 strumenti di intelligenza artificiale da provare assolutamente

L’intelligenza artificiale è così avanzata che può migliorare e modificare alcune delle abitudini quotidiane, ma anche velocizzare le attività lavorative. Gli strumenti AI disponibili sul web, o come estensioni dei principali browser, sono numerosi e variegati. Ma non si limitano solo alla generazione di testo o immagini, ma possono anche diventare degli assistenti personali intelligenti o promemoria rapidi che ricordano tutto e personalizzano le ricerche sul web. Ecco allora gli strumenti AI da provare assolutamente.

Mymind il promemoria intelligente

Mymind sembra essere il promemoria intelligente rivoluzionario, anche se sembrerà incredibile che qualcosa o qualcuno possa ricordare e organizzare le proprie idee o input meglio della propria mente. Abituati a lasciare post-it ovunque, la nuova realtà è invece comunicare con un chatbot che ricorderà perfettamente e migliorerà le ricerche di una nostra idea o di qualcosa che annotiamo su mymind.com.

Il sito web ufficiale è intuitivo e ricco di diverse funzionalità; infatti, le azioni che si possono fare su questa piattaforma sono molteplici: oltre a salvare i propri prodotti preferiti, è possibile anche aggiungere delle note ed espanderle in un focus in un secondo momento. Mymind permette di mantenere in maniera organizzata tutti gli elementi preferiti, da una nota a un articolo, da una cosa da ricordare a una citazione di un libro. Per procedere, basterà accedere selezionando “Accedi” nella parte in alto a destra, per poi scegliere se accedere con un account Google, Apple o iscrivendosi direttamente su Mymind. In poche parole, Mymind si presenta come una vera estensione della mente, senza nessun tipo di categorizzazione come accade su un sito web o su un motore di ricerca quando si inserisce un preferito. La parte migliore e che non si viene quindi invasi dalla pubblicità o categorizzati in una sola scelta.

Upscale.media l’immagine perfetta con l’AI

Nel mondo delle immagini l’AI apre le porte a diversi strumenti, uno da provare è Upscale.media il sito che permette di migliorare in pochi click qualsiasi immagine. La piattaforma è comoda ma soprattutto gratuita, basterà caricare l’immagine desiderata, qualsiasi essa sia, per ottenere un miglioramento dell’immagine, come ad esempio aumentare la risoluzione.

Upscale.media è uno strumento molto utile in quanto è il supporto AI per migliorare le immagini per diversi settori, anche quelli più professionali. È ideale per coloro che devono pubblicizzare un prodotto su un ecommerce, per i professionisti che vogliono migliorare la qualità delle loro immagini, o semplicemente per i privati che desiderano migliorare le proprie foto. Inoltre, prima di caricare un’immagine, il sito web ufficiale permette di osservare un prototipo di un’immagine modificata, così da valutare i diversi strumenti messi a disposizione. Invece, per procedere con una foto personale, basta cliccare su “Upload Image” per caricare la propria immagine e vedere i risultati in pochi secondi.

ChatPDF: chatta con il tuo PDF

Un altro strumento utile, ideale nel mondo del lavoro ma anche per uso personale, è quello che permette di analizzare in modo veloce e pratico un file PDF. Spesso un PDF può essere lungo e complesso, soprattutto quando si cerca una parte specifica tra le mille pagine. L’intelligenza artificiale può velocizzare e automatizzare questo processo grazie a ChatPDF.com.

Questo strumento è molto pratico in quanto è in grado di analizzare tutti i documenti, sia quelli più complessi che quelli più semplici. ChatPDF.com è infatti in grado di riassumere, trovare, spiegare e analizzare parti del PDF. In pratica, è possibile chattare con il proprio PDF grazie all’intelligenza artificiale, velocizzando così sia l’apprendimento che la ricerca di un determinato elemento.

Magicslides le presentazioni in pochi click

Non solo i lunghi PDF possono essere un ostacolo che fa perdere tempo e pazienza, ma anche la creazione di presentazioni può essere un lavoro lungo e complesso. Proprio per questo è nato Magic Slides, lo strumento ideale per trasformare qualsiasi argomento in una presentazione, scegliendo diverse opzioni come la lingua, il tema, il carattere. Inoltre, essendo basato sull’intelligenza artificiale, è veloce e pratico, ma anche gratuito. Infatti, è possibile creare le presentazioni seguendo pochi e semplici passi.

Nella pratica, per iniziare è necessario installare Magic Slides dal marketplace di Google Workspace, poi il resto del lavoro lo fa Magic Slides. Lo strumento permette di scegliere qualsiasi tipo di testo, il numero di diapositive, selezionare il tasto “Riassumi” e attendere il lavoro finale semplicemente cliccando su “Genera”.

Candyicons per generare un’icona con l’AI

Per dare sfogo alla creatività in modo veloce e pratico, l’intelligenza artificiale è in grado di generare e personalizzare le icone di un’app. Nello specifico lo strumento, chiamato Candy Icons, può fornire agli utenti l’icona perfetta per la propria app.

Per procedere, come con qualsiasi altra intelligenza artificiale, basta inserire un input con la descrizione e ciò che si desidera ottenere, e attendere che Candy Icons crei la propria icona per l’app. Inoltre, Candy Icons mette a disposizione anche una serie di categorie per cercare ispirazione o per avere idee più originali o pratiche per una futura icona.