5 strumenti di intelligenza artificiale per la scuola

L’anno scorso, durante il rientro a scuola, ChatGPT non era ancora stato lanciato e l’intelligenza artificiale non era ancora al centro dell’attenzione. Tuttavia, oggi l’argomento è più popolare che mai e ogni giorno vengono rilasciati nuovi strumenti AI utili per gli studenti.

Un’idea sbagliata comune è che l’AI generativa possa danneggiare l’istruzione promuovendo gli imbrogli. Tuttavia, se usati correttamente, questi strumenti hanno il potenziale per migliorare l’apprendimento degli studenti e trasformare il flusso di lavoro in modo significativo.

Oggi, per esempio, uno studente può utilizzare l’intelligenza artificiale per trovare le fonti per un documento, riducendo così il tempo di ricerca su Google. Può poi utilizzare la tecnologia per risparmiare tempo nella lettura dei materiali e nella sintesi delle idee in un documento.

La chiave per utilizzare correttamente l’intelligenza artificiale per i compiti scolastici è identificare gli strumenti e le situazioni adatti.

L’intelligenza artificiale entra in classe: 5 tool per potenziare l’apprendimento degli studenti

Ecco 5 strumenti di intelligenza artificiale utili per gli studenti.

1. ChatPDF

I PDF sono spesso lunghi e noiosi, ma questo strumento può cambiare completamente il modo in cui si interagisce con questo tipo di documenti. Con ChatPDF basta caricare il PDF e il file viene elaborato in pochi secondi. Quindi, si viene reindirizzati a un’interfaccia chatbot in cui è possibile porre a ChatPDF qualsiasi domanda relativa al documento.

Le domande possono essere generali come la richiesta di un riassunto del PDF o specifiche come la richiesta di un termine particolare nel testo e della sua definizione. Una volta trovata la risposta, l’intelligenza artificiale indicherà in quale punto del testo l’ha formulata.

Questo strumento può essere utilizzato quando si legge un articolo di ricerca e ci si ritrova con un milione di domande, oppure può trovare rapidamente le informazioni necessarie per completare un compito o un documento.

2. Socratic

Con Socratic, gli studenti possono inserire qualsiasi domanda su ciò che stanno imparando a scuola o caricare i loro fogli di lavoro. Poi, l’applicazione fornisce una risposta conversazionale, simile a quella umana, con grafici originali e anche link a video YouTube correlati.

L’applicazione non si limita a dare risposte o a scrivere saggi. Al contrario, offre spiegazioni e istruzioni passo-passo che gli studenti possono usare per arrivare alla risposta da soli, funzionando come uno strumento di apprendimento intelligente.

Inoltre, Socratic blocca anche le risposte alle domande inappropriate. L’applicazione non è rivolta solo agli studenti più giovani e Big G la descrive come “un’applicazione di apprendimento di Google che aiuta gli studenti delle scuole superiori e universitari“. Tuttavia, date le sue funzionalità e la grafica divertente, sembra destinata soprattutto agli studenti più giovani.

3. Quizlet

In realtà è tutt’altro che una novità, dal momento che questa piattaforma da oltre sei anni sfrutta l’intelligenza artificiale per creare le sue funzioni di studio! Quizlet, infatti, permette di creare e studiare flashcard online su qualsiasi argomento. Offre diverse modalità di studio, come test, giochi, audio e immagini, per aiutare gli utenti a memorizzare le informazioni in modo efficace e divertente.

Le modalità di studio sono le seguenti:

Impara : una modalità che si adatta al livello dell’utente e gli propone domande a scelta multipla, vere o false, scritte e altre. Questa modalità usa i principi della ripetizione spaziata per aiutare l’utente a ricordare meglio le informazioni.

: una modalità che si adatta al livello dell’utente e gli propone domande a scelta multipla, vere o false, scritte e altre. Questa modalità usa i principi della ripetizione spaziata per aiutare l’utente a ricordare meglio le informazioni. Carte : una modalità che permette di visualizzare le flashcard una per una e di girarle per vedere la risposta. Questa modalità è utile per ripassare velocemente le informazioni.

: una modalità che permette di visualizzare le flashcard una per una e di girarle per vedere la risposta. Questa modalità è utile per ripassare velocemente le informazioni. Scrivi : una modalità che richiede all’utente di scrivere la risposta corretta alla domanda mostrata. Questa modalità è utile per verificare la propria ortografia e la propria comprensione.

: una modalità che richiede all’utente di scrivere la risposta corretta alla domanda mostrata. Questa modalità è utile per verificare la propria ortografia e la propria comprensione. Ascolta : una modalità che permette di ascoltare la domanda e la risposta pronunciate da una voce sintetica. Questa modalità è utile per migliorare la propria pronuncia e il proprio ascolto.

: una modalità che permette di ascoltare la domanda e la risposta pronunciate da una voce sintetica. Questa modalità è utile per migliorare la propria pronuncia e il proprio ascolto. Test : una modalità che genera un test personalizzato con domande a scelta multipla, vere o false, abbinamenti e scritte. Questa modalità è utile per prepararsi agli esami e valutare il proprio apprendimento.

: una modalità che genera un test personalizzato con domande a scelta multipla, vere o false, abbinamenti e scritte. Questa modalità è utile per prepararsi agli esami e valutare il proprio apprendimento. Gravity : una modalità che consiste in un gioco in cui bisogna digitare la risposta corretta prima che la domanda cada a terra. Questa modalità è utile per aumentare la propria velocità e la propria memoria.

: una modalità che consiste in un gioco in cui bisogna digitare la risposta corretta prima che la domanda cada a terra. Questa modalità è utile per aumentare la propria velocità e la propria memoria. Match: una modalità che consiste in un gioco in cui bisogna abbinare le domande alle risposte il più velocemente possibile.

4. Bing Chat

Bing Chat utilizza il modello linguistico più avanzato di OpenAI, GPT-4, gratuitamente. Oltre a Bing Chat, l’unico chatbot basato su GPT-4 disponibile è ChatGPT Plus, che costa 20 dollari al mese, un esborso non indifferente per uno studente già alle prese con le spese scolastiche.

Un altro grande vantaggio di Bing Chat è che è collegato a Internet e dispone di informazioni su tutti gli eventi e i siti attuali, rendendo possibile l’accesso a qualsiasi informazione. La tecnologia cita anche le fonti come note a piè di pagina, rendendo più facile la verifica dei fatti ed evitando le famose “allucinazioni”.

Infine, Bing Chat è in grado di rispondere a tutto ciò che Google è capace di fare, ma invece di dover cercare senza meta tra i risultati della ricerca ciò che si sta cercando, la tecnologia fornisce la risposta in una risposta di facile comprensione con esplicative e link che consentono di approfondire l’argomento navigando verso le fonti online originali.

Il chatbot di Microsoft possiede anche le capacità avanzate di scrittura, codifica e matematica di ChatGPT, che lo rendono un ottimo assistente per scrivere e modificare saggi, risolvere e spiegare problemi matematici e generare e debuggare codice.

Altri modi per utilizzare Bing Chat nello studio sono:

Rispondere a domande sulle lezioni o sui materiali

Fare ricerche per un documento

trovare risposte per esami o compiti a casa

Spiegare argomenti complessi, come la storia, l’attualità, la politica e i termini scientifici, in modo più “digeribile”

Creare formule di Excel

Creare grafici e tabelle

5. Duolingo

Duolingo è un’ottima applicazione per imparare una nuova lingua, anche se non basato sull’AI, gli studenti possono usarla per integrare i corsi di lingua che seguono a scuola.

Duolingo rende l’apprendimento della lingua un gioco, grazie a lezioni brevi e divertenti che sembrano sfide personali. Inoltre, ha una serie, una classifica, un torneo e un sistema di punti che motivano gli studenti a proseguire.

Bisogna ammetterlo, l’apprendimento di una o più lingue straniere non sono esattamente una priorità per le scuole, Duolingo quindi sarebbe un ottimo modo per colmare il divario di comprensione che si crea in classe.