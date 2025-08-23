5 telecamere SMART con cui rendere casa sicura: da 16€ su Amazon

Mettere al sicuro la tua casa è semplicissimo e persino economico. Puoi farlo in completa autonomia acquistando la giusta telecamera. Ormai il mercato è saturo di questi dispositivi e scegliere quello giusto è fondamentale. Non devo spendere una cifra esosa così come chiamare uno specialista: bastano un paio di minuti, una connessione WiFi e una presa di corrente per rendere il tuo appartamento il più sicuro. Sia per quando sei a lavoro che quando parti per le vacanze. Direttamente dallo smartphone gestisci ogni impostazione e sai sempre ciò che accade.

Puoi scegliere tra diversi modelli ma 5, in particolare, sono tra i migliori ora in offerta su Amazon.

Il primo modello che ti suggerisco è proprio Blink Mini 2 che è piccolissimo, ideale per gli spazi interni e con diverse tecnologia al suo interno. Non solo la visione è di prima qualità ma sfruttando la visione notturna a colori, il faretto, l’audio bidirezionale e la rilevazione dei movimenti hai tutto sotto controllo. Naturalmente, essendo un prodotto Amazon, connesso ad Alexa è in massima simbiosi. Lo acquisti a soli 24,49 euro invece di 34,99 euro.

Tapo C200 è un secondo modello eccellente. Questo è dotato di rotazione a 360° sul piano orizzontale, risultando perfetto per monitorare anche più spazi se il layout della tua casa lo permette. Come il modello precedente, ha visione notturna, audio bidirezionale, rilevamento del movimento e aggiunge alle sue facoltà anche l’allarme che è sia acustico che luminoso. Lo acquisti a soli 19,99 euro invece di 29,99 euro.

Per un prodotto ancora più piccolo e che passa inosservato, scegli il modello proposto da Beghelli. Piccolo e con visione Full HD, ha al suo interno il sensore di movimento, l’audio bidirezionale e la visione notturna per non perdere alcun aggiornamento. Lo acquisti a soli 16,10 euro invece di 16,90 euro.

Se vuoi puntare a una qualità visiva più elevata, invece, fai affidamento a Tenda Cp7, la telecamera da interno con obiettivo che riprende in qualità 2K. La rotazione a 360° sul piano orizzontale offre la massima copertura e sfruttando la visione notturna, il rilevamento intelligente del movimento così come l’audio a 2 vie, hai tutto sotto controllo. La acquisti a soli 19,99 euro invece di 31,99 euro.

Per ultima, ma non per importanza, c’è la Beans View 2K che è compatibile con Amazon Alexa e non solo. Questa telecamera è piccola e dotata di rotazione a 360° come gli altri modelli che ti ho citato. Con il suo obiettivo da 3MP riprende l’ambiente in qualità 2K e grazie alla visione notturna a colori e il rilevamento intelligente delle persone e degli animali, ti tiene aggiornato. La acquisti a soli 18,69 euro invece di 21,99 euro.