5 telecamere SMART con cui rendere casa sicura: da 16€ su Amazon

Telecamere perfette con cui tenere casa sotto controllo, anche a distanza: prezzi piccoli su Amazon.
Mettere al sicuro la tua casa è semplicissimo e persino economico. Puoi farlo in completa autonomia acquistando la giusta telecamera. Ormai il mercato è saturo di questi dispositivi e scegliere quello giusto è fondamentale. Non devo spendere una cifra esosa così come chiamare uno specialista: bastano un paio di minuti, una connessione WiFi e una presa di corrente per rendere il tuo appartamento il più sicuro. Sia per quando sei a lavoro che quando parti per le vacanze. Direttamente dallo smartphone gestisci ogni impostazione e sai sempre ciò che accade.

Puoi scegliere tra diversi modelli ma 5, in particolare, sono tra i migliori ora in offerta su Amazon.

Il primo modello che ti suggerisco è proprio Blink Mini 2 che è piccolissimo, ideale per gli spazi interni e con diverse tecnologia al suo interno. Non solo la visione è di prima qualità ma sfruttando la visione notturna a colori, il faretto, l’audio bidirezionale e la rilevazione dei movimenti hai tutto sotto controllo. Naturalmente, essendo un prodotto Amazon, connesso ad Alexa è in massima simbiosi. Lo acquisti a soli 24,49 euro invece di 34,99 euro.

Blink Mini 2 | Videocamera intelligente di sicurezza, plug-in, con visione notturna a colori HD, faretto integrato, audio bidirezionale, rilevazione di movimento, funziona con Alexa | Bianco

Blink Mini 2 | Videocamera intelligente di sicurezza, plug-in, con visione notturna a colori HD, faretto integrato, audio bidirezionale, rilevazione di movimento, funziona con Alexa | Bianco

24,49 34,99€ -30%
Vedi l'offerta

Tapo C200 è un secondo modello eccellente. Questo è dotato di rotazione a 360° sul piano orizzontale, risultando perfetto per monitorare anche più spazi se il layout della tua casa lo permette. Come il modello precedente, ha visione notturna, audio bidirezionale, rilevamento del movimento e aggiunge alle sue facoltà anche l’allarme che è sia acustico che luminoso. Lo acquisti a soli 19,99 euro invece di 29,99 euro.

Tapo C200 Telecamera Wi-Fi Interno FHD, Videocamera sorveglianza, Visione Notturna, 360° Visuale, Audio Bidirezionale, Rilevamento di movimento e notifiche, Allarme acustico e luminoso integrato

Tapo C200 Telecamera Wi-Fi Interno FHD, Videocamera sorveglianza, Visione Notturna, 360° Visuale, Audio Bidirezionale, Rilevamento di movimento e notifiche, Allarme acustico e luminoso integrato

19,99 21,99€ -9%
Vedi l'offerta

Per un prodotto ancora più piccolo e che passa inosservato, scegli il modello proposto da Beghelli. Piccolo e con visione Full HD, ha al suo interno il sensore di movimento, l’audio bidirezionale e la visione notturna per non perdere alcun aggiornamento. Lo acquisti a soli 16,10 euro invece di 16,90 euro.

Beghelli -Telecamera Wifi Interno Full HD, Videocamera di Sorveglianza Dom-e, Sensore di Movimento, Visione Notturna 10m, Controllo Smartphone, Audio Bidirezionale, Rotazione Orientabile, 1 Unità

Beghelli -Telecamera Wifi Interno Full HD, Videocamera di Sorveglianza Dom-e, Sensore di Movimento, Visione Notturna 10m, Controllo Smartphone, Audio Bidirezionale, Rotazione Orientabile, 1 Unità

16,10 16,90€ -5%
Vedi l'offerta

Se vuoi puntare a una qualità visiva più elevata, invece, fai affidamento a Tenda Cp7, la telecamera da interno con obiettivo che riprende in qualità 2K. La rotazione a 360° sul piano orizzontale offre la massima copertura e sfruttando la visione notturna, il rilevamento intelligente del movimento così come l’audio a 2 vie, hai tutto sotto controllo. La acquisti a soli 19,99 euro invece di 31,99 euro.

Tenda CP7 Telecamera WiFi Interno 2K+, 360° PTZ Videocamera Sorveglianza 4MP, Audio Bidirezionale, Rilevamento Umano/Movimento, Visione Notturna, Tracciamento delle Persone, Micro SD/Cloud Storage

Tenda CP7 Telecamera WiFi Interno 2K+, 360° PTZ Videocamera Sorveglianza 4MP, Audio Bidirezionale, Rilevamento Umano/Movimento, Visione Notturna, Tracciamento delle Persone, Micro SD/Cloud Storage

19,99 25,99€ -23%
Vedi l'offerta

Per ultima, ma non per importanza, c’è la Beans View 2K che è compatibile con Amazon Alexa e non solo. Questa telecamera è piccola e dotata di rotazione a 360° come gli altri modelli che ti ho citato. Con il suo obiettivo da 3MP riprende l’ambiente in qualità 2K e grazie alla visione notturna a colori e il rilevamento intelligente delle persone e degli animali, ti tiene aggiornato. La acquisti a soli 18,69 euro invece di 21,99 euro.

Beans View 2K (3MP) Telecamera di Sicurezza per Interni, 360° Sorveglianza, 2.4GHz Wi-Fi, Visione Notturna a Colori, Bambino/Animale Domestico/Gatto/Cane, Rilevamento umano, Compatibile con Alexa D210

Comprala su Amazon

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 ago 2025

