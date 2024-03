ChatGPT, un importante strumento di supporto basato sull’intelligenza artificiale, è in grado di svolgere un’ampia gamma di attività mediante l’inserimento di un semplice prompt. Le capacità di questo chatbot, sviluppato da OpenAI, sono molteplici e disponibili sia nella sua versione gratuita che in quella a pagamento, ChatGPT Plus. Infatti, ChatGPT può fornire risposte a una vasta gamma di attività, dalle più semplici, come leggere l’ora, alle più complesse, come prevedere il mercato azionario. Tutto questo evidenzia che ChatGPT è l’alleato perfetto, basato sull’intelligenza artificiale, per ogni esigenza.

ChatGPT: il futuro in un prompt

Per guidare ChatGPT, o qualsiasi altro chatbot basato sull’intelligenza artificiale, ciò che fa veramente la differenza è il prompt che si utilizza, nonché la specifica richiesta che si pone a ChatGPT. I prompt possono variare a seconda dell’attività o del tipo di informazione che si intende ottenere come output durante la conversazione con ChatGPT.

Infatti, ChatGPT è in grado di generare risposte sia per le domande basilari come la ricerca di informazioni, che, seppur banali, riescono a ridurre le tempistiche, durante una giornata che sia di lavoro o di studio e non solo. Ma è in grado anche di lavorare su una serie di attività molto più complesse. Tuttavia, spesso nella confusione di sapere che ChatGPT è in grado di rispondere a qualsiasi richiesta, ci si confonde su cosa poi, nella realtà, è possibile far generare a ChatGPT in pochissimo tempo. Per questo è importante sapere cosa chiedere al chatbot, ma prima di scoprire le 50 attività che ChatGPT può eseguire in pochi secondi, è necessario ricordare che un prompt efficace deve essere chiaro e semplice, ma che contenga tutte le informazioni per ottenere una risposta ottimale e precisa.

ChatGPT: cosa chiedere all’AI

ChatGPT, lo strumento di OpenAI, consente di interagire con i sistemi di intelligenza artificiale in modo diretto, veloce e intuitivo, utilizzando un linguaggio naturale. Si tratta di una vera e propria conversazione che si trasforma in una scorciatoia per risolvere attività dalle più semplici alle più complesse.

Nonostante non sia ancora in grado di replicare completamente l’intelligenza umana, ChatGPT stupisce con la sua capacità di conversare, analizzare dati, generare contenuti e fare previsioni. Per sfruttare al meglio ChatGPT per qualsiasi richiesta, esistono 50 attività che ChatGPT è in grado di eseguire in pochi secondi, inserendo semplici suggerimenti che spaziano dal testo alla risoluzione di problemi matematici e molto altro. Ricordiamo che un prompt efficace deve essere chiaro e semplice, ma contenere tutte le informazioni necessarie per ottenere una risposta ottimale e precisa. In tutto ciò, anche ChatGPT può commettere errori, per questo è sempre necessario controllare le risposte generate, sia per le informazioni che per le attività più tecniche.

ChatGPT: 50 attività in un click

ChatGPT, come precedentemente menzionato, è un assistente AI che può semplificare qualsiasi giornata, velocizzando ricerche e attività noiose. Tra questi, è possibile inserire suggerimenti più semplici come “trova informazioni su …” o curiosità come “quali sono gli anni bisestili”, ma questo è solo l’inizio, perché le potenzialità di ChatGPT vanno ben oltre.

Mettendo da parte le domande più semplici, è possibile sfruttare ChatGPT al massimo delle sue capacità. Che si tratti di domande relative a un testo o in campo matematico, ecco le attività che ChatGPT può eseguire in pochi secondi con questi semplici suggerimenti, a secondo della categoria.

Visualizza l’ora corrente Stampa un determinato messaggio Conta il numero di caratteri di una stringa Converti il testo in maiuscolo/minuscolo Ripeti un messaggio un certo numero di volte Inverte una stringa Controlla se è numero è pari o dispari Genera un numero casuale Controlla se un numero è primo Trova il massimo comun divisore di due numeri Ordina un elenco di numeri in ordine ascendente o discendente Trova la somma dei numeri in un lista a Controlla se una stringa è palindromo a Trova la lunghezza di una lista Cerca un dato elemento in una lista Rimuovi duplicati da una lista Unisci due liste Mescola una lista a di elementi Trova l’elemento minimo o massimo in una lista Controlla se un dato anno è bisestile Calcola il fattoriale di un numero Ottieni l’ennesimo numero di Fibonacci Controlla se un numero è positivo, negativo o zero Moltiplicare due matrici Calcolare il determinante di una matrice Trasporre una matrice Risolvere un sistema di equazioni lineari Trovare l’inverso di una matrice Fattorizzare un’equazione quadratica Tracciare una funzione matematica Risolvere un’equazione ordinaria equazione differenziale Calcola la derivata di una funzione Calcola l’integrale di una funzione Trova le radici di un polinomio Adatta una curva a un insieme di punti dati Implementa un algoritmo di apprendimento automatico di base Addestra un’equazione neurale rete Riconoscere le cifre scritte a mano Classificare le immagini in diverse categorie Generare testo utilizzando un modello linguistico Riassumere un lungo articolo Tradurre il testo in un’altra lingua Eseguire l’analisi del sentiment su un pezzo di testo Estrarre entità denominate da un testo Prevedere i prezzi delle azioni Prevedere il tempo per una determinata località Consigliare prodotti in base alle preferenze dell’utente Implementare un motore di ricerca Scansionare e indicizzare le pagine web Creare un chatbot

Tutto ciò risulta estremamente interessante, soprattutto in campo lavorativo, ma non solo. In ogni caso, è importante controllare e gestire le risposte di ChatGPT. Inoltre, in alcuni casi è importante personalizzare le risposte, soprattutto per quelle attività che comprendono la generazione di testo, ma anche per risposte matematiche o informative. In ogni caso, le capacità di ChatGPT permettono di sperimentare con l’intelligenza artificiale in modo veloce e pratico.