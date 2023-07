50% di sconto antivirus Kaspersky da oggi solo per i nostri lettori

Kaspersky, una rinomata azienda di sicurezza informatica, è ampiamente considerata come una delle migliori opzioni software antivirus disponibili.

In risposta alle esigenze in continua evoluzione degli utenti moderni, Kaspersky ha recentemente rinnovato le proprie offerte.

Tra i loro piani completi, spicca Kaspersky Premium. In esclusiva per i lettori di Punto Informatico, questo piano è attualmente offerto con uno sconto del 50% per i primi 12 mesi.

Invece del prezzo normale di 57,99 euro, i nostri lettori possono ora usufruirne a soli 28,99 euro.

Sconto del 50% sul software antivirus Kaspersky solo per i lettori di Punto Informatico

Per garantire una protezione ottimale dai pericoli basati su Internet, Kaspersky offre una selezione di tre opzioni distinte: piani Standard, Plus e Premium.

Per gli utenti che cercano una protezione essenziale da virus, malware e ransomware, insieme all’assistenza pratica nell’ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo attraverso gli aggiornamenti delle app e la rimozione del software inutilizzato, il piano di base è personalizzato per soddisfare queste esigenze.

Inoltre, c’è il piano intermedio, ora chiamato Kaspersky Plus, che migliora le funzionalità del piano Standard fornendo una VPN illimitata e un password manager intuitivo per una gestione sicura delle password.

Il piano Premium racchiude tutte le offerte dei piani Standard e Plus, garantendo anche una protezione avanzata dell’identità e un supporto remoto esclusivo.

Per garantire una navigazione Internet sicura e la piena salvaguardia della tua identità online, Kaspersky Premium è innegabilmente la scelta ottimale tra le tre opzioni presentate.

Inoltre, c’è un ulteriore incentivo a scegliere Kaspersky Premium, poiché una promozione speciale è stata estesa esclusivamente ai nostri lettori, consentendo un notevole sconto del 50% durante il primo anno di abbonamento.

Tra la gamma di funzionalità per la privacy, è possibile trovare una VPN rapida e senza limiti, che salvaguarda le applicazioni bancarie dell’utente e facilita la navigazione privata.

Ti invitiamo, quindi, a sottoscrivere il piano Kaspersky Premium, che offre una protezione completa contro le minacce informatiche in continua evoluzione di oggi.

In questo modo salvaguarderai i tuoi account online e godrai dell’esclusivo vantaggio di uno sconto del 50% per il primo anno come nostro stimato lettore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.