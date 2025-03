50% di sconto sul termostato intelligente che ti fa risparmiare sulle bollette

Far quadrare i conti non è mai semplice, così come non lo è individuare voci da tagliare o ridurre. I rincari costanti di tutti i beni e servizi rappresentano una sfida difficile per tutti. Una soluzione veramente utile e che ti dà un immediato beneficio anche economico è quella data dall’installazione di un termostato intelligente. So cosa stai pensando: costa troppo, devo aggiungere i costi dell’installazione o il risparmio è minimo e non mi risolve il problema. Non è così, tado° Wired Smart Thermostat X in offerta con un clamoroso 50% di sconto è la soluzione che stavi cercando. Vediamo meglio perché.

3 ragioni per scegliere tado° Wired Smart Thermostat X

Controllo smart del riscaldamento

Efficienza energetica

Installazione semplice e compatibilità

Puoi finalmente risparmiare energia

Il costo di una bolletta energetica si compone sostanzialmente di tre tipologie di voci: il prezzo della materia prima energetica, le tasse e i consumi. Sulle tasse non abbiamo controllo, sul prezzo della materia prima energetica ne abbiamo uno parziale (possiamo al massimo cambiare fornitore), sui consumi possiamo fare molto.

Ecco, quindi, che avere il termostato intelligente tado° Wired Smart Thermostat X può fare tutta la differenza del mondo. Il motivo? Lo puoi usare su diversi impianti (caldaia, pompa di calore, impianto a pavimento), è semplicissimo da installare (puoi fare tutto da solo) e ti consente di monitorare i consumi e regolarli in base alle reali necessità.

Il termostato tado° Wired Smart Thermostat X, infatti, ti permette di regolare l’accensione, lo spegnimento e la temperatura di ogni singola stanza in base alle esigenze di ogni giorno, anche quelle improvvise. Puoi controllarlo dall’applicazione che ti dà accesso anche a una serie di funzionalità aggiuntive per individuare gli sprechi e ottimizzare ancora di più i consumi.

Ideale per chi…

Vuole un riscaldamento smart e personalizzabile per massima comodità

Cerca una soluzione per ridurre i consumi energetici senza rinunciare al comfort

Desidera un termostato compatibile con gli assistenti vocali per un controllo ancora più intuitivo

Con tado° Wired Smart Thermostat X puoi risparmiare mediamente il 22% sulle bollette energetiche e ora puoi avere il kit di base con uno sconto del 50%. Risparmia ora sul termostato smart per risparmiare su tutte le tue prossime bollette energetiche.