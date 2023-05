50 ORE di musica NO-STOP con le Cuffie on-ear wireless SUPERSCONTATE!

Se amate ascoltare la vostra musica preferita con un audio eccezionale, fatevi un regalo e correte a comprare le Cuffie on-ear wireless marcate JBL! Oggi sono in offerta su Amazon con uno sconto conveniente dell’8%.

I dispositivi top di gamma nel settore sono, quindi, acquistabili a soli 119 euro ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate con Cofidis al check-out. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspettate? La promozione ha le ore contate, non fatevelan scappare!

Cuffie on-ear wireless JBL: specifiche tecniche e funzionalità

Le Cuffie on-ear wireless marcate JBL sono i dispositivi che cercavi se sei appassionato di musica ed ami ascoltare i tuoi brani preferiti con un audio eccezionale.

Sono dotate di un driver da 40 mm che permettono di riprodurre in modalità wireless un audio di alta qualità con bassi potenti. In più è possibile sfruttare diverse funzionalità: grazie alla cancellazione del rumore adattiva puoi eliminare i suoni ambientali; con Ambient Aware rimani in contatto con l’ambiente circostante e con TalkThru puoi parlare senza rimuovere le cuffie.

Con i comandi intuitivi e il microfono sul padiglione puoi rspondere al volo alle chiamate che ricevi su smartphone o tablet e accedere in un batter d’occhio al servizio vocale. Basta ricordare, però, che è necessario Android 6.0 o superiore per l’accesso completo alle funzioni di Alexa quando si utilizza questo dispositivo.

La batteria ricaricabile della cuffia assicura fino a 50 ore di riproduzione audio ed, inoltre, con una ricarica veloce di soli 10 minuti avrai 4 ore di musica extra.

Approfitta subito dell’offertona Amazon: ad oggi le Cuffie on-ear wireless marcate JBL sono disponibili uno sconto conveniente dell’8%, quindi poraia acquistarle a soli 119 euro compresa spedizione gratuita. L’offerta è limitatissima quindi approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.