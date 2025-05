50 PIN che non dovresti mai scegliere per sbloccare il tuo smartphone

Il PIN è una sequenza solitamente di 4 numeri usata per bloccare l’accesso allo smartphone da parte di chi non è autorizzato. Si tratta di una protezione aggiuntiva molto utile in caso di furto. In questo modo il ladro non è in grado di sbloccare il telefono e accedere ai dati personali e alle informazioni sensibili in esso contenuti.

Infatti, se ci pensi, all’interno del tuo smartphone c’è praticamente tutta la tua vita. Non avere una simile protezione permetterebbe a chiunque di accedere ai contatti registrati nella rubrica del tuo telefono, alle tue conversazioni in chat, ai tuoi social network e alle tue fotografie oltre che dati come indirizzo di casa e altro ancora.

Tuttavia, non tutti i PIN sono uguali. Infatti, esistono sequenze numeriche che nessuno dovrebbe mai scegliere per sbloccare lo smartphone. Questo perché si tratta dei codici più usati dagli utenti in tutto il mondo e più facilmente violabili da parte di ladri e criminali.

50 PIN da non utilizzare mai

Nel prossimo elenco trovi tutti i 50 PIN che non dovresti mai utilizzare per il blocco e lo sblocco del tuo smartphone. Se tra questi c’è il tuo ti consigliamo di modificarlo subito, scegliendone uno che non compare in questo elenco.

1234 – Utilizzo 9,0% 1111 – Utilizzo 1,6% 0000 – Utilizzo 1,1% 1342 – Utilizzo 0,6% 1212 – Utilizzo 0,4% 2222 – Utilizzo 0,3% 4444 – Utilizzo 0,3% 1122 – Utilizzo 0,3% 1986 – Utilizzo 0,3% 2020 – Utilizzo 0,3% 7777 – Utilizzo 0,3% 5555 – Utilizzo 0,3% 1989 – Utilizzo 0,3% 9999 – Utilizzo 0,2% 6969 – Utilizzo 0,2% 2004 – Utilizzo 0,2% 1010 – Utilizzo 0,2% 4321 – Utilizzo 0,2% 6666 – Utilizzo 0,2% 1984 – Utilizzo 0,2% 1987 – Utilizzo 0,2% 1985 – Utilizzo 0,2% 8888 – Utilizzo 0,2% 2000 – Utilizzo 0,2% 1980 – Utilizzo 0,2% 1988 – Utilizzo 0,2% 1982 – Utilizzo 0,2% 2580 – Utilizzo 0,2% 1313 – Utilizzo 0,2% 1990 – Utilizzo 0,2% 1991 – Utilizzo 0,2% 1983 – Utilizzo 0,2% 1978 – Utilizzo 0,2% 1979 – Utilizzo 0,2% 1995 – Utilizzo 0,2% 1994 – Utilizzo 0,2% 1977 – Utilizzo 0,2% 1981 – Utilizzo 0,2% 3333 – Utilizzo 0,2% 1992 – Utilizzo 0,2% 1975 – Utilizzo 0,2% 2005 – Utilizzo 0,2% 1993 – Utilizzo 0,2% 1976 – Utilizzo 0,2% 1996 – Utilizzo 0,2% 2002 – Utilizzo 0,2% 1973 – Utilizzo 0,2% 2468 – Utilizzo 0,2% 1998 – Utilizzo 0,1% 1974 – Utilizzo 0,1%

In questo elenco non sono contenuti PIN che potrebbe essere comunque pericoloso utilizzare come ad esempio il codice di avviamento postale della propria città oppure l’anno di nascita personale o di qualcuno della propria famiglia. Inoltre, gli esperti sconsigliano di usare anche sequenze numeriche in ordine crescente o decrescente.

Esistono anche password comuni che possono mettere in pericolo i tuoi dati personali.