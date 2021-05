500 euro di sconto sul portatile Surface Laptop 3

Se siete alla ricerca di un portatile al top, ma non volete rinunciare al sistema operativo di Microsoft, Amazon ha la soluzione per voi. Stiamo parlando del Microsoft Surface Laptop 3, una reale alternativa ai più noti MacBook, ma con sistema operativo Windows.

PC portatile Microsoft Surface Laptop 3: caratteristiche tecniche

Si tratta di un ultrabook, quindi un ultraportatile dallo spessore e dimensioni estremamente contenuti. Il display è un PixelSense da 13,5 pollici con una risoluzione di 2256×1504, piuttosto particolare dovuta al rapporto di 3:2. Si tratta di un display touchscreen multipoint a 10 tocchi, soluzione estremamente versatile per la produttività e compatibile con la Surface Pen. Per quanto riguarda la CPU, in questo caso, ritroviamo un Intel Core i5-1035G7 molto interessante. Si tratta di una CPU da 4 core e 8 thread prodotta a 10nm, pensata per ottenere grande potenza con un imponente risparmio energetico, grazie ad un TDP che si ferma a soli 15W. Questa è affiancata da 8GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 256GB.

La tastiera ha layout italiano e design completo, esente però da tastierino numerico. La connettività invece seppur limitata, è piuttosto completa. È presente, infatti, una porta USB Type-A 3.0, una porta USB Type-C, un jack combinato da 3,5mm per cuffie/altoparlanti e microfono ed una porta Surface Connect. Non mancano ovviamente le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi 6 dual band che il Bluetooth 5.0. Molto interessante la webcam integrata, supportata da un sensore di luminosità, con doppio microfono con riduzione del rumore ambientale e riconoscimento facciale all’avvio.

Grazie alle offerte del giorno, è possibile acquistare il computer su Amazon a soli 999 euro con uno sconto di ben 500 euro sul prezzo di listino.