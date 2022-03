500GB a 1000MB/s sempre a portata di taschino con questo SSD

Se hai bisogno di davvero tanto spazio, le alternative ti pongono davanti ad un bivio: capacità o praticità. Se non vuoi essere costretto a rinunciare a qualcosa, l’SSD Portatile Orico offre riesce ad offrirti lo spazio di un hard disk in un formato compatto da entrare nel taschino della giacca con in più prestazioni al top della categoria, oggi al minimo storico per soli 77 euro su Amazon.

SSD NVMe portatile Orico: caratteristiche tecniche

A caratterizzare il disco è proprio il design, dalle forme simili ad una saponetta, ma dalle dimensioni decisamente più compatte. Il case è realizzato completamente in lega di alluminio che agevola la dissipazione del calore, in questo caso nella sua variante azzurra. All’interno ospita un disco SSD NVMe capace di fornire una velocità di trasferimento fino a 1000MB/s. Per il collegamento, infatti, sfrutta un’interfaccia USB 3.1 Gen2 Type-C. Tuttavia, non manca un adattatore Type-C to Type-A per il collegamento ai computer che non dispongono del tipo C. Naturalmente, è indispensabile che anche il PC sfrutti la medesima specifica per godere delle massime prestazioni offerte.

Si tratta di una periferica plug and play che non richiede, quindi, alcuna installazione drive o software di terze parti. Questo lo rende anche compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi desktop come Windows, Mac OS, Linux e Chrome OS. Una delle feature più interessanti però è senz’altro la funzionalità OTG. Questa consente di collegare l’SSD direttamente ai dispositivi mobili Android con il cavetto incluso in confezione. Potrai avere i tuoi dati sempre a portata di mano e importarli o esportarli da qualsiasi dispositivo tu abbia a disposizione. Si tratta di una delle migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato per affidabilità e prestazioni.

Grazie ad un coupon di addirittura il 30%, puoi acquistare l’SSD Portatile Orico su Amazon a soli 76,99 euro per un risparmio di ben 33 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.