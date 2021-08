500GB in un SSD portatile piccolo così (COUPON 20%)

Piccolissimo, portatile, veloce e disponibile oggi con uno sconto extra: un SSD del tutto particolare, insomma, che può essere tremendamente utile in molte occasioni e che potrai metterti anche in valigia senza occupare spazio: hai mai infilato ben 500GB di dati in soli 90 grammi di peso alla velocità di 1000MB/s?

Piccolo SSD, grande sconto

Si tratta dell'SSD portatile esterno Orico, un piccolo ovulo con connettore USB-C 3.1 che consente una velocità di lettura teorica fino a 1000 MB/s “in modo da poter eseguire rapidamente il backup di un gran numero di foto e video, liberare spazio sul computer e aiutarti ad avviare rapidamente il sistema del computer, caricare pagine e trasferire dati“. Piena compatibilità con qualsiasi sistema operativo e logica pura plug&play: connetti, trasferisci, disconnetti. Eccolo:

La scocca esterna è una fusoliera estremamente solida e leggera in lega di alluminio, garantendo nel tempo l'integrità del dispositivo e dei dati ivi contenuti. La grande occasione di oggi sta in uno sconto nascosto su Amazon che noterai soltanto una volta arrivato al pagamento: è sufficiente aggiungere il codice coupon L4D89QHR ed il prezzo sarà tagliato del 20%, scendendo così da 109,99 a 87,99 euro. Attenzione, però: se ci si abbona ad Amazon Prime lo sconto ulteriore è di 11 euro, arrivando così addirittura ad un prezzo finale di 76,99 euro.

Quattro i colori a disposizione:

Difficilmente è possibile trovare altre soluzioni di tali performance nelle quali inserire 500GB in un volume tanto limitato ed in un prezzo tanto piccolo. Non è però la prima volta che notiamo su Amazon offerte interessanti da questo brand, le cui recensioni sono peraltro sempre di ottimo livello.

Lo sconto tramite coupon non ha una scadenza indicata, dunque occorre approfittarne immediatamente, prima che il prezzo torni ad essere quello tradizionale.