51% di sconto sul tracker Samsung Galaxy SmartTag2: eccolo

Samsung Galaxy SmartTag2 è il localizzatore intelligente pensato per chi non vuole più perdere tempo a cercare chiavi, zaini, borse o altri oggetti importanti. Oggi lo trovi su Amazon con lo sconto record del 51% rispetto al listino ufficiale. Offre un’autonomia fino a ben 500 giorni e il suo design è stato progettato per durare nel tempo: la certificazione IP67 garantisce resistenza a polvere e immersioni temporanee nell’acqua, rendendolo perfetto in ogni situazione.

Samsung Galaxy SmartTag2: guarda che offerta

Tra gli altri vantaggi vale la pena citare l’alimentazione con una comune batteria CR2032, facilmente sostituibile, così da non doverlo buttare una volta esaurita, per continuare a usarlo senza interruzioni. Integra poi funzionalità come la modalità Smarrito: se qualcuno trova il tuo oggetto, potrà vedere un messaggio personalizzato e i tuoi contatti semplicemente avvicinando il dispositivo al proprio smartphone, grazie alla tecnologia NFC, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato. Inoltre, con Cerca nelle vicinanze e la Naviga puoi ottenere indicazioni passo-passo per ritrovarlo oppure farlo suonare per identificarlo rapidamente, anche in ambienti affollati. È compatibile con Android. Trovi tutti gli altri dettagli nella pagina dedicata.

Con lo sconto del 51% sul listino lo paghi solo 19,73 euro, il prezzo più basso da quando Samsung Galaxy SmartTag2 è in vendita. Se stavi cercando un tracker longevo e affidabile, questa è un’occasione da cogliere al volo.

È spedito da Amazon e se lo ordini subito arriverà a casa tua già entro domani. Per chi ha un abbonamento Prime attivo c’è anche la consegna gratis. Il voto medio ottenuto in più di 12.800 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce è 4,5 stelle su 5.