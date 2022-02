512GB sempre a portata di mano con la SanDisk Ultra Dual Luxe

Lo spazio di archiviazione non è mai abbastanza, ma talvolta anche un disco esterno può risultare ingombrante. Per questo oggi ti propongo una delle migliori chiavette USB attualmente disponibili sul mercato, per capacità e flessibilità: la SanDisk Ultra Dual Luxe 512GB disponibile a meno di 70 euro su Amazon.

Pendrive SanDisk Ultra Dual Luxe 512GB: caratteristiche tecniche

La soluzione di SanDisk ha un design realizzato completamente in metallo che garantisce la massima robustezza e durabilità. Non manca la pratica asola per attaccare la chiavetta al portachiavi riducendo il rischio di smarrimento e semplificando il trasporto. La capacità è da ben 512GB e consente di immagazzinare praticamente qualsiasi dato, dai documenti ai progetti, passando per foto e video in quantità notevoli. Particolarità di questa soluzione è la doppia interfaccia, che fornisce una versatilità impareggiabile.

Da un lato, infatti, è presente la tradizionale interfaccia USB Type-A per il collegamento al computer. Dall’altro, invece, un’interfaccia USB Type-C per il collegamento a dispositivi mobili e MacBook. In questo modo potrai liberare ovunque e in qualsiasi momento la memoria del tuo smartphone, e riprendere a catturare foto e video. La specifica utilizzata è quella USB 3.1 che garantisce una velocità di trasferimento fino a 150MB/s. Una delle feature più interessanti è senza dubbio la compatibilità con l’applicazione SanDisk Memory Zone. Questa è disponibile sia per Android che iOS e consente di semplificare la procedura per liberare spazio. Tra le varie funzionalità, non manca il backup automatico: potrai calendarizzare i backup in modo che vengano effettuati automaticamente al collegamento della chiavetta. Un alleato eccezionale per il lavoro e la vita quotidiana.

Grazie ad uno sconto di ben il 40%, la SanDisk Ultra Dual Luxe 512GB è disponibile su Amazon a soli 69,53 euro per un risparmio di oltre 45 euro sul prezzo di listino.