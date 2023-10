57 Secondi: come vedere il film in streaming

Tra le nuove uscite su piattaforma di questa settimana c’è anche 57 Secondi, in streaming gratis su Prime Video per chi ha un abbonamento Prime attivo. Il film mischia in modo piuttosto convincente fantascienza e azione, per un’ora e mezza di intrattenimento in compagnia di un Morgan Freeman sempre in grande forma.

Guarda in streaming il film 57 Secondi

La storia ruota attorno a un misterioso anello magico che è in grado di far viaggiare indietro nel tempo chi lo indossa, ma per un periodo molto limitato: meno di un minuto, appunto. Ci fermiamo qui con i riferimenti alla trama. Qui sotto la sinossi, per chi vuole saperne di più, seguita dal trailer ufficiale (il film è doppiato in italiano).

Franklin è un blogger appassionato di tecnologia che ottiene l’occasione della vita: un anello magico che è in grado di far viaggiare nel passato chi lo possiede per 57 secondi. Franklin utilizza inizialmente questo nuovo potere per poter rimodellare la sua vita, ma ben presto catalizza le sue energie contro l’azienda farmaceutica responsabile della morte di sua sorella.

Il rating assegnato al film è 7+, la durata si attesta a 1 ora e 35 minuti. La pellicola supporta la tecnologia X-Ray della piattaforma. Josh Hutcherson, Morgan Freeman e Greg Germann fanno parte del cast di attori, mentre la regia è di Rusty Cundieff.

Come scritto in apertura, per vedere 57 Secondi in streaming gratis è sufficiente un abbonamento ad Amazon Prime. È la stessa sottoscrizione che, la prossima settimana (10 e 11 ottobre) consentirà di partecipare all’evento Festa delle Offerte Prime organizzato dall’e-commerce, con migliaia di sconti e promozioni in esclusiva. Chi non lo ha ancora fatto può attivare la prova gratuita e godere di tutti i benefici inclusi per i prossimi 30 giorni e senza alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.