5G, Ericsson da record: chiamata dati a 5,7 Gbps

La rete mobile di quinta generazione è ancora in fase di diffusione in Italia e di sviluppo a livello internazionale. Mentre nel Belpaese si è raggiunto il blocco del rialzo dei limiti elettromagnetici, impedendo così lo sfruttamento della tecnologia al suo pieno potenziale, all’estero è Ericsson a contribuire all’evoluzione della rete accelerando il ritmo della 5G Carrier Aggregation. In che modo? Dimostrando la possibilità di effettuare chiamate dati downlink 6CC, ovvero combinando sei vettori portanti, raggiungendo così velocità record.

5G da record grazie ad Ericsson e al 6CC

Concretamente, la chiamata dati è stata effettuata utilizzando tre bande FDD (frequency division duplex) combinate con tre bande TDD (time division duplex) nel sottobanda 6 GHz, abilitate poi dall’hardware RAN Compute. Combinando i due spettri, gli utenti possono beneficiare di un numero maggiore di vantaggi e di una velocità nettamente superiore, ottimizzando l’uso delle risorse di rete.

Il risultato? Una migliore qualità audio e video per gli utenti in streaming, download più veloci dei file e un ambiente di lavoro migliore per i nomadi digitali. Si parla, infine, di una velocità di trasmissione pari a 5,7 Gbps.

Sibel Tombaz, Head of Product Line 5G Ran di Ericsson Network, ha dichiarato: “Stiamo mantenendo lo slancio sulla carrier aggregation, allungandone continuamente il potenziale per aumentare capacità e velocità. La nostra chiamata dati a 6CC dimostra quanto sia versatile la nostra soluzione e che siamo pronti a lavorare con partner dell’ecosistema per rendere questa nuova combinazione di bande una realtà. L’obiettivo, come sempre, è aiutare i clienti a soddisfare la domanda crescente degli utenti finali di connettività 5G ad alta capacità e altissima velocità”.

Chissà quali altre sorprese avrà in serbo per noi Ericsson: negli anni ci ha abituati a test mozzafiato per mostrarci le capacità del 5G man mano che vengono scoperte nuove soluzioni per migliorarne affidabilità e performance. Magari nei prossimi mesi ci sorprenderà altre volte!