Così il 5G andrà ai Mondiali del Qatar con Ericsson

Ancora il tabellone non è stato definito, ancora non è chiaro a tutti che esperienza possa fornire l'anomala organizzazione dei Mondiali di Calcio del Qatar, ma una cosa è già certa: sarà una nuova ed ennesima vetrina per il 5G. Ericsson ha infatti comunicato il proprio impegno in tal senso in collaborazione con Ooredoo Qatar “per garantire che centinaia di migliaia di tifosi di calcio da tutto il mondo godano delle migliori esperienze di connettività 5G – all'interno di diversi stadi e in tutto il paese – durante un importante torneo di calcio globale ospitato dal Qatar il prossimo novembre e dicembre 2022“.

5G negli stadi del Mondiale

Lo stadio è uno degli ambiti nei quali il 5G può far valere con forza il proprio valore aggiunto. Il fatto che molte persone possano trovarsi nello stesso luogo e siano tutte connesse con il proprio dispositivo mobile, infatti, si rivela solitamente un problema con le connessioni 4G poiché viene messa sotto stress l'infrastruttura che deve gestire tante connessioni in una limitata unità di spazio. Le ottimizzazioni messe in campo dal 5G, invece, consentono di superare questi limiti e ciò potrebbe fornire pertanto una importante sfida tecnologica da vincere e da dimostrare proprio attraverso il palcoscenico del maggior evento sportivo al mondo.

“La rete RAN potenziata da Ericsson“, spiega il gruppo, “permetterà a Ooredoo Qatar di offrire ai tifosi innovativi casi d'uso, con velocità di rete molto elevate, bassa latenza e grandi capacità di dati. I tifosi saranno in grado di vivere esperienze interattive in tempo reale e streaming ad alta

definizione“. E continua: “I prodotti e le soluzioni Radio System di Ericsson sono state utilizzate negli stadi di altre parti del mondo per potenziare la connettività e aumentare la capacità, dando ai tifosi la possibilità di fare streaming dal vivo dall'impianto sportivo, oltre che sfruttare al meglio le comunicazioni interattive e i servizi di social networking“.

Dopo aver equipaggiato gli stadi del Qatar con il miglior sistema radio di Ericsson, siamo entusiasti di collaborare con Ooredoo per portare la nostra esperienza nella gestione degli eventi sportivi e nelle operazioni di rete. Non vediamo l'ora di dotare il torneo di calcio della più moderna tecnologia 5G, sfruttando la combinazione di grandi capacità, alta velocità e bassa latenza che ci permetterà di offrire esperienze sportive interattive, digitali e coinvolgenti ai tifosi di calcio. Attraverso la nostra competenza ed esperienza, aspiriamo a supportare i nostri clienti in tutto il mondo per offrire esperienze eccezionali durante i grandi eventi sportivi. Fadi Pharaon, Presidente di Ericsson Medio Oriente e Africa

La disponibilità di connessioni 5G in stadi e aeroporti (quest'ultimo aspetto sarà peraltro sfidante soprattutto alla luce di quanto sta accadendo negli Stati Uniti) sarà la base su cui molti altri servizi potranno essere forniti, alzando le potenzialità dell'infrastruttura di rete e potendo servire un elevato numero di tifosi. Il Mondiale avrà inizio a fine novembre, un'edizione unica sotto ogni singolo punto di vista. L'Italia ancora deve conquistarsi il visto per potervi partecipare, ma nel frattempo i lavori in Qatar proseguono rapidamente: manca poco e il 5G scenderà sicuramente in campo.