5G, quali sono i migliori fornitori globali? Il numero uno è imbattibile!

La rete mobile di quinta generazione, detta anche 5G, negli ultimi anni ha visto una diffusione a macchia d’olio in tutto il mondo, complici gli innumerevoli accordi a livello internazionale tra operatori telefonici e fornitori di infrastrutture. A proposito di questi ultimi, siete al corrente dei migliori produttori di soluzioni 5G al mondo? Ecco i dati che emergono dall’ultimo rapporto Global 5G Network Infrastructure Market 2023.

Quali sono i migliori fornitori di infrastrutture 5G al mondo?

I dati ricavati e condivisi da Frost & Sullivan, ripresi da Corriere Comunicazioni, parlano chiaro: il marchio numero uno al mondo resta Ericsson, colosso svedese che per il terzo anno consecutivo si posiziona sul gradino più alto del podio, forte delle sue potenti infrastrutture di ultima generazione. Sin dal ban di Huawei in Occidente, l’azienda nordica ha riscosso molto successo, soprattutto nel Vecchio Continente.

La Top 3 si compone, dunque, di Nokia e Huawei, che continua a rimanere popolare in Cina e viene sfidata esclusivamente da ZTE, altro brand inserito nella black list statunitense con l’amministrazione Trump e da tempo tra i leader nella telecomunicazione entro i confini del Dragone.

Chiude la Top 5 Samsung, che anche negli Stati Uniti sta guadagnando terreno sugli avversari cinesi, le cui soluzioni 5G vengono lentamente sostituite da strumenti giudicati più sicuri dalle autorità competenti. Complessivamente, i cinque fornitori citati detengono una quota di mercato pari all’85% circa.

Ericsson in particolare vanta attualmente 145 reti attive in 63 Paesi: “L’azienda investe somme significative in ricerca e sviluppo, un aspetto essenziale in un mercato in cui la tecnologia è in continua evoluzione. Il portafoglio prodotti di Ericsson comprende tutte le aree dell’infrastruttura di rete 5G e anche le precedenti generazioni di infrastrutture di rete. L’azienda offre anche reti private e partecipa attivamente alla O-Ran Alliance”, si legge nella ricerca pubblicata da Frost & Sullivan.