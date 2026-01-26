6 dispositivi per rendere smart la tua auto

Scopri i 6 gadget low cost per rendere smart la tua auto con un budget ridotto. Trovi queste offerte solo su eBay. Devi essere veloce perché stanno andando letteralmente a ruba.

Adattatore Chiavetta usb wireless 2in1 CarPlay Android auto più Universal a soli 14,80 euro!

Autoradio Stereo a Scomparsa Motorizzato 7 Pollici 1DIN Tounchscreen Bluetootha soli 59,99 euro!

CarPlay ADATTATORE WIRELESS Auto IPHONE ANDROID 2in1 USB e Type-C Plug & Play a soli 19,99 euro!

Adattatore Wireless CarPlay & Android Auto Universale USB + Type-C – iPhone a soli 16,58 euro!

OTTOCAST Play2Video Ultra AI Box APP HUB Wireless CarPlay Android Auto a soli 74,99 euro con il coupon!

Display 7” CarPlay e Android Auto Wireless Touch Screen Universale Lettore Video a soli 46,55 euro con il coupon SHOPDOWINTER5!