6 mesi di audiolibri a soli 6 euro: FOLLIA Amazon

Amazon sventaglia il colpo di reni del proprio Black Friday giocando la carta Audible. L'offerta per gli appassionati è infatti entusiasmante ed irrinunciabile: al prezzo di 1 solo euro al mese, infatti, è possibile provare il servizio per l'ascolto di audiolibri. Nessun limite di ascolto e sarà come avere i propri libri sempre a portata di mano. Audible, infatti, è “semplice come sognare“: “Con Audible porti con te ogni frase, ogni parola, ogni storia. Ovunque tu vada“. Basta iscriversi ora e approfittare dell'offerta del Black Friday.

6 mesi di audiolibri senza limiti a prezzo ridicolo

Se sei appassionato di libri e vuoi provare l'ebbrezza dell'ascolto; se vorresti leggere di più ma hai poco tempo; se vuoi attingere a questo servizio ma non hai mai voluto cedere ad un abbonamento immediato a prezzo pieno (9,99 euro al mese). In tutti questi casi la tua pagina è QUI e potrai iscriverti immediatamente ad Audible spendendo soli 6 euro per ben 6 mesi di ascolto continuativo senza limite alcuno.

Attenzione ad un dettaglio importantissimo: l'offerta SCADE alle 23.59 del 29 novembre. Una volta abbonato, l'utente può cancellarsi in qualsiasi momento: interrompendo l'abbonamento entro 6 mesi, dunque, si saranno spesi esclusivamente 6 euro e si saranno ascoltati tutti gli audiolibri che si desiderano. Si tratta di una opportunità unica per i cultori dell'ascolto, per chi vuole sostituire un libro ai podcast durante gli allenamenti o per chi si trova a viaggiare per molte ore al giorno. Con un solo problema: hai solo poche ore per approfittarne. Ora o mai più!