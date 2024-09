Da quando è stato presentato al grande pubblico, ChatGPT di OpenAI ha suscitato grande interesse e sono stati pubblicati numerosi articoli che analizzano le migliori strategie per sfruttarne le potenzialità. Tuttavia, alcuni aspetti sono ormai consolidati:

Considerare ChatGPT come un esperto : Trattare il chatbot con la stessa serietà e professionalità riservata a un esperto in carne e ossa.

: Trattare il chatbot con la stessa serietà e professionalità riservata a un esperto in carne e ossa. Assegnargli un ruolo specifico : È consigliabile definire chiaramente il ruolo che ChatGPT deve assumere, come quello di avvocato, nutrizionista o esperto musicale, affinché possa fornire risposte più mirate, pertinenti e approfondite.

: È consigliabile definire chiaramente il ruolo che ChatGPT deve assumere, come quello di avvocato, nutrizionista o esperto musicale, affinché possa fornire risposte più mirate, pertinenti e approfondite. Mantenere una comunicazione attiva: È fondamentale interagire regolarmente con ChatGPT, formulando domande chiare e fornendo feedback per ottimizzare le risposte.

Questi principi fondamentali, per quanto semplici e ovvi, consentono di utilizzare ChatGPT in maniera veramente efficace e produttiva.

Sfruttare ChatGPT: 6 prompt incredibili da provare oggi

Per sfruttare davvero le potenzialità di ChatGPT non si può prescindere dai prompt, ossia le istruzioni fornite dall’utente al chatbot. La qualità delle sue risposte, infatti, dipende in larga parte dalla capacità di formulare richieste chiare, dettagliate e pertinenti.

1. Parlare come…

ChatGPT è in grado di generare testi imitando diversi stili e personalità in modo creativo. Questa funzionalità può essere sfruttata per rendere i contenuti più originali e coinvolgenti. Ad esempio, si può chiedere al chatbot di rispondere a una domanda o scrivere un testo adottando lo stile e il linguaggio tipico di una certa persona, reale o fittizia.

Assegnando a ChatGPT il compito di rispondere da una prospettiva diversa dalla sua, è possibile ottenere contenuti unici e dal taglio inaspettato! Sfruttando questa capacità camaleontica, infatti, si possono creare contenuti incredibilmente ingaggianti.

Ad esempio, si può chiedere a ChatGPT di esprimersi alla maniera di Roberto Benigni per promuovere una custodia per iPhone, una richiesta che è molto lontana dal campo di attività di questo attore, eppure…

Prompt: “Potresti creare una campagna di marketing per una custodia per iPhone nello stile di Roberto Benigni?”

La risposta di ChatGPT inizia prima di tutto con una premessa: “Creare una campagna di marketing per una custodia per iPhone nello stile di Roberto Benigni richiede un approccio che trasmetta energia, passione, e quel tocco di poesia e umorismo che caratterizza il suo stile unico. Benigni è conosciuto per la sua capacità di emozionare il pubblico con entusiasmo genuino, perciò questa campagna dovrebbe essere calorosa, travolgente e piena di gioia.”

Dopo di ché, passa all’idea dello spot pubblicitario:

“Il video inizia con una scena idilliaca, ambientata in una piazza italiana affollata. Roberto Benigni, nel suo tipico stile frizzante e pieno di energia, cammina tra la folla con un iPhone in mano, parlando con il pubblico. Sorride, esprime stupore per le meraviglie della tecnologia moderna e poi, improvvisamente, scivola su una buccia di banana. Il pubblico trattiene il fiato… ma niente paura! Il suo iPhone, avvolto in una bellissima custodia, rimane intatto. Benigni (guardando l’iPhone con meraviglia): «È salvo! Ah, l’amore! L’amore tra la custodia e l’iPhone! È come quando incontri qualcuno e capisci che siete fatti l’uno per l’altro! La custodia non è solo un pezzo di plastica, è il cuore che protegge il tuo tesoro, il tuo compagno di vita tecnologico!».

Si alza, tenendo il telefono in alto, e con passione: «La custodia per iPhone non protegge solo il vetro, ma tutti i sogni che ci metti dentro! I tuoi messaggi d’amore, le foto della tua famiglia, la musica che ti fa volare! Non è straordinario? Non è meraviglioso? Che mondo meraviglioso!»“.

Bisogna ammettere che il risultato non è per niente male e forse molto meglio di altri spot! (sigh)… Il Chatbot di OpenAI è andato persino oltre, immaginando anche post sui social media, slogan della campagna pubblicitaria, eventi speciali, ecc.

2. Migliorare la qualità di un testo esistente

ChatGPT può assumere qualsiasi ruolo si desideri. Questa funzionalità può essere utilizzata, ad esempio, per migliorare la qualità di contenuti esistenti. Si può chiedere al chatbot di analizzare un testo e fornire suggerimenti come farebbe un copy.

Ad esempio: “Immagina di essere un copywriter. Ti invio di seguito un breve testo promozionale per un prodotto. Potresti revisionarlo e fornirmi consigli per migliorarne stile, chiarezza e impatto?” In questo modo ChatGPT può agire da consulente pubblicitario e aiutare a perfezionare il tono, la struttura e la formulazione di un contenuto.

Lo stesso approccio può essere utilizzato assegnando a ChatGPT altri ruoli, come quello di un customer care che risponde ad una mail di reclamo. Specificando con chiarezza il contesto e il risultato desiderato (es. mantenere un tono assertivo), il chatbot può generare testi ad hoc.

3. Trovare relazioni tra due argomenti diversi

Un buon esercizio intellettuale consiste nel cercare di trovare relazioni tra due argomenti che non hanno nulla a che fare l’uno con l’altro. Se si sottopone ChatGPT a questo esercizio, si può scoprire che lo fa molto bene. Ecco alcuni esempi:

Domanda: “Potresti trovare qualche collegamento tra Madonna e la rivoluzione cinese di Mao Tse Tung?”

La risposta di ChatGPT è piuttosto convincente: “Entrambi hanno operato come agenti di cambiamento culturale, sebbene in contesti completamente diversi. Madonna ha guidato una “rivoluzione culturale” nel mondo della musica e del costume popolare, mentre Mao ha cercato di farlo in una nazione attraverso ideologie politiche. Hanno capito il potere dei media come strumento per influenzare le masse e hanno utilizzato le piattaforme del loro tempo per diffondere i rispettivi messaggi. Mao tramite i manifesti, le canzoni e i discorsi, Madonna attraverso la televisione e i video musicali. L’idea dell’emancipazione è centrale in entrambe le figure, anche se in direzioni diverse. Mao ha parlato di emancipazione politica e di classe, mentre Madonna si è concentrata su emancipazione personale e culturale“.

5. Ottenere una spiegazione semplice di un fenomeno complesso

C’è un argomento che proprio non si riesce a capire? ChatGPT può essere di grande aiuto. Basta chiedergli di spiegarlo come se avesse davanti un bambino di 5 anni, un bambino di 8 anni, un bambino di 12 anni… Ecco un esempio:

Richiesta: “Potresti spiegarmi come si formano i buchi neri parlandomi come se fossi un bambino di 10 anni?“.

Risposta di ChatGPT: “Certo! Immagina una stella come un pallone gigante nello spazio. Le stelle sono fatte di gas che bruciano e brillano, e dentro di loro c’è una lotta continua. Da un lato, la stella spinge verso l’esterno perché il gas caldo cerca di espandersi, come un pallone pieno d’aria. Dall’altro lato, c’è la gravità che cerca di far crollare tutto verso il centro, come quando schiacci un palloncino. Quando una stella è giovane e forte, riesce a tenere questo equilibrio, ma quando finisce tutto il gas da bruciare, succede qualcosa di davvero spettacolare.

La stella non riesce più a combattere contro la gravità, quindi si schiaccia su sé stessa. Se la stella è abbastanza grande, questa “schiacciata” diventa talmente forte che tutto viene compresso in un punto minuscolo. Immagina di cercare di mettere un’intera montagna in una pallina piccolissima! Questo punto è così potente che la sua gravità diventa incredibilmente forte, tanto che nemmeno la luce può scappare.

Ed è così che nasce un buco nero. Un buco nero è come un’aspirapolvere spaziale, ma molto più forte! Non vediamo un buco nero perché, appunto, nemmeno la luce può uscire, quindi sembra un “buco” nero nello spazio. Ma possiamo vedere quello che succede intorno, perché tutto ciò che si avvicina troppo viene risucchiato. In poche parole: i buchi neri si formano quando una stella molto grande muore e si schiaccia tantissimo, creando una specie di “buco” nello spazio da cui niente può scappare, nemmeno la luce!“.

6. Trovare una parola particolare

Se si ha in mente un termine, è facile chiedere a Google una spiegazione, sinonimi, analogie… Ma che dire del contrario? A volte si cerca una parola specifica; si ha in mente il concetto, si sa di averla già usata ma non si ricorda. ChatGPT può aiutare a trovare la parola in questione. Ecco un esempio.

Domanda: “Sto cercando un termine per descrivere qualcosa di misterioso da cui sono irresistibilmente attratto ma che non riesco a capire”.

Risposta di ChatGPT: “Il termine che potrebbe descrivere quello che provi è enigma affascinante o, in alternativa, fascino arcano.

Enigma affascinante: rappresenta qualcosa di misterioso e complesso che non riesci a comprendere del tutto, ma che ti attrae in modo irresistibile.

Fascino arcano: arcano si riferisce a qualcosa di antico, segreto e difficile da capire, ma con un forte potere di attrazione. Entrambi i termini racchiudono l’idea di un mistero che, pur sfuggendo alla comprensione, continua a esercitare una forte attrazione su di te“.

L’utilizzo di ChatGPT offre dunque, infinite possibilità di esplorazione creativa e di ottimizzazione di contenuti, grazie alla sua capacità di adattarsi a diversi ruoli e stili. Che si tratti di generare testi originali, migliorare quelli esistenti, o affrontare esercizi intellettuali come il trovare relazioni tra argomenti distanti, questo strumento dimostra di essere incredibilmente versatile. Attraverso l’uso mirato dei prompt e una costante interazione, è possibile sfruttare appieno il potenziale di ChatGPT, rendendolo un alleato potente sia in ambito professionale che personale.