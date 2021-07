60 ore di musica a meno di 20 euro con queste cuffie Bluetooth

Se stai cercando un paio di cuffie Bluetooth da portare in vacanza, ma non vuoi spendere cifre spropositate, abbiamo una soluzione davvero eccezionale per te. Si tratta delle Epofor BH451 che grazie ad un coupon, i più veloci potranno acquistare all’incredibile prezzo di soli 15,99 euro.

Cuffie Bluetooth Epofor BH451: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, si tratta di cuffie over ear e che quindi avvolgono completamente l’orecchio. Si tratta inoltre di un modello chiuso, che fornisce un buon isolamento dai rumori esterni, ed evita di disturbare chi ci circonda. Il design è piuttosto essenziale, con una struttura completamente in plastica di buona qualità, e l'archetto rinforzato in metallo, in una veste tutta nera. Ottima la possibilità di richiudere le cuffie per semplificarne il trasporto, semplicemente ripiegando i padiglioni. Molto comodi i comandi sul padiglione sinistro che permettono di gestire le tracce e il volume direttamente dalle cuffie senza passare per lo smartphone o il tablet. Sfruttano, infatti, la connessione Bluetooth 5.0 che garantisce una maggiore stabilità del segnale, a distanze superiori rispetto al precedente standard.

A sorprendere tuttavia sono funzionalità ed autonomia. Partendo proprio da quest’ultima, le cuffie sono in grado di fornire fino a addirittura 60 ore continue di riproduzione. Comodo l’accesso diretto agli assistenti vocali Apple Siri o Google Assistant, attivabili con una singola pressione del tasto centrale. Naturalmente questo presuppone la presenza di un microfono integrato, utile soprattutto per effettuare chiamate in completa comodità. Si tratta di un paio di cuffie essenziale, ma che non rinuncia assolutamente a nulla.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, su una quantità limitata, è possibile acquistare le cuffie su Amazon per soli 15,99 euro. Considerando il prezzo medio, anche dei prodotti low budget, si tratta semplicemente di un affare da cogliere al volo.