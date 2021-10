6Gbps per i tuoi dischi da 2,5 pollici con il case Ugreen USB 3.2 Type-C

Quello che ti suggeriamo oggi è un accessorio tanto semplice quanto utile per i dischi rigidi o SSD da 2,5 pollici. Stiamo parlando del case Ugreen USB 3.1 Gen 2 Type-C, che a differenza dei tradizionali case riesce a sfruttare appieno il bandwidth dell’interfaccia SATA III, oggi con un doppio sconto.

Case HDD/SSD 2,5 pollici Ugreen USB 3.1 Gen 2 Type-C: caratteristiche tecniche

Ugreen è un marchio che si sta affermando sempre di più sul portale Amazon, grazie all’alta affidabilità unita a prezzi decisamente competitivi. Il case in questione non tradisce questi principi, ed offre un prodotto di alto livello sia dal punto di vista costruttivo che prestazionale. La velocità di trasferimento, infatti, raggiunge i 6Gbps e quindi l’intera banda passante dell’interfaccia SATA III. Questo significa che può essere utilizzato non solo con i dischi rigidi, ma anche con gli SSD da 2,5 pollici senza alcuna perdita in termini di performance, fino a ben 10TB. L’interfaccia utilizzata, come premesso, è la USB 3.1 Gen 2 Type-C ed è naturalmente indispensabile che il computer supporti tale standard per godere delle massime prestazioni offerte dal case.

Rimane retrocompatibile con gli standard precedenti attraverso l’adattatore, ma inevitabilmente si dovrà scendere a compromessi sul piano della velocità. Non manca il supporto alle tecnologie S.M.A.R.T. e UASP che consentono di mantenere costanti le performance durante l’utilizzo. Per quanto riguarda la compatibilità, si tratta di un dispositivo plug and play, compatibile quindi con praticamente qualsiasi sistema operativo. Molto interessanti i 5 livelli di protezione offerti dal chip ASM1153E. Questi includono il corto circuito, il surriscaldamento e le sovratensioni. Non manca il LED di stato, e una funzione di standby automatico che consente di ridurre il consumo energetico. Dopo 15 minuti di inattività, infatti, il disco entrerà in modalità di riposo, utile soprattutto per salvaguardare l’autonomia dei laptop. Un accessorio nel complesso piuttosto essenziale, ma che combinato con le offerte che spesso riportiamo sugli ssd interni, ad esempio, ti consente di assemblare in pochi secondi una periferica di archiviazione esterna dalle prestazioni estreme ed un prezzo a dir poco contenuto.

