7 buoni motivi per amare Windows 11 (secondo Microsoft)

Chi è appena passato da Windows 10 a Windows 11 potrebbe non essere così contento. Ed è proprio agli utenti delusi che si rivolge Microsoft. L’azienda di Redmond ha pubblicato una serie di suggerimenti per sfruttare al meglio il nuovo sistema operativo.

7 consigli di Microsoft per ottenere il massimo da Windows 11

Prima di tutto, Microsoft ci tiene a ricordare che il supporto per Windows 10 terminerà a ottobre 2025. Questo significa niente più aggiornamenti, assistenza tecnica o patch di sicurezza. Insomma, se si vuole restare al sicuro e al passo coi tempi, il passaggio a Windows 11 è inevitabile. Tanto vale… perché aspettare l’ultimo minuto?

1. Personalizzare lo Start Menu

Una delle novità più interessanti di Windows 11 è il menu Start, che abbandona l’angolo sinistro per trovarsi al centro della scena. Non è solo una questione di posizione, ma anche di personalizzazione. È possibile aggiungere le applicazioni che si usano ogni giorno, riorganizzare le icone per creare il proprio ordine personale, e persino ridimensionarlo a proprio piacimento.

2. Multitasking con Snap Layouts

Lavorare su più finestre contemporaneamente non è mai stato così facile grazie a Snap Layouts. Questa funzione permette di affiancare le finestre in modo intuitivo, migliorando la produttività e semplificando il multitasking.

3. Un desktop per ogni occasione

Si hanno troppi programmi aperti ed è tutto un caos? Con i desktop multipli si può creare spazi di lavoro separati per ogni attività, tenendo tutto in ordine e a portata di clic.

4. Focus Sessions, l’alleato per la concentrazione

Chi fa fatica a restare concentrato sul lavoro, troverà in Focus Sessions un alleato eccezionale. Questa funzione, infatti, permette di impostare intervalli di lavoro e pause, per non distrarsi e gestire al meglio le attività.

5. Widgets, il mondo a portata di mano

Con i Widgets si hanno tutte le informazioni che servono a portata di mano: notizie, meteo, promemoria… tutto in una singola interfaccia personalizzata in base alle proprie esigenze.

6. Addio password con Windows Hello

Sbloccare il PC con il riconoscimento facciale è una comodità di cui non si può più fare a meno una volta provata. Con Windows Hello si accede al computer in un attimo, senza password e in tutta sicurezza.

7. Riposare gli occhi con la Modalità Scura

Quando si trascorre tanto tempo davanti allo schermo, gli occhi possono risentirne. La Modalità Scura di Windows 11 riduce l’affaticamento visivo, rendendo più piacevole lavorare al PC anche per molte ore.