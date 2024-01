7 estensioni di Google Chrome per una navigazione più veloce

Il tempo è prezioso e, spesso, sembra non essere mai sufficiente. Per questo motivo, si cerca di sfruttare la tecnologia e il web per aumentare la velocità e la rapidità delle operazioni, al fine di migliorare la produttività. Ad esempio, i motori di ricerca sono il mezzo diretto per svolgere diversi lavori. Tuttavia, anche se il browser web facilita le attività quotidiane di ricerca e può far risparmiare tempo prezioso, non sempre offre la velocità desiderata. Inoltre, la sfida contro il tempo diventa particolarmente intensa quando si è al lavoro o quando si deve utilizzare Google Chrome per svolgere più attività importanti contemporaneamente. Fortunatamente, uno dei vantaggi dei browser web è la possibilità di migliorarne la velocità e l’efficienza attraverso l’uso di estensioni. Un processo che permette di ampliare le funzionalità di un browser web, adattandolo alle proprie esigenze e rendendolo sempre più efficace. Nello specifico, Google Chrome presenta sette estensioni ideali per migliorare la velocità del proprio browser, ecco quali sono e come utilizzarle.

Key Jump Keyboard Navigation: tastiera rapida

Google Chrome offre un vasto assortimento di estensioni, suddivise in diverse categorie e per migliorare la velocità del browser, si può iniziare scaricando l’estensione Key Jump Keyboard Navigation. In questo caso, si tratta di una nuova estensione per Chrome che permette di aprire le pagine web tramite i numeri chiave corrispondenti ai loro collegamenti ipertestuali.

Nel dettaglio, quando si parla di navigazione con tastiera, si intende la capacità di raggiungere qualsiasi pagina associata, semplicemente utilizzando i numeri, senza la necessità di spostare il mouse o posizionarlo con precisione sulla pagina. Premere un tasto risulta molto più veloce e diretto rispetto all’utilizzo del mouse. Nella pratica, una volta aggiunta l’estensione, premendo il punto o la virgola sulla tastiera, si aggiungono numeri ai collegamenti sulle pagine web. Successivamente, per aprire le pagine, basta premere i numeri corrispondenti ai collegamenti ipertestuali con la tastiera.

Vimium: Google Chrome veloce

Per migliorare la velocità di Google Chrome, si può considerare l’integrazione di Vimium un’altra estensione completamente personalizzabile. Vimiumu trasforma la tastiera nel centro di controllo della navigazione sul browser, riducendo quasi completamente l’uso del mouse, che potrebbe rallentare la navigazione web e limitare le azioni sul web.

Nel dettaglio, una volta aggiunta l’estensione Vimium è possibile procedere in totale praticità utilizzando i tasti “h”, “j”, “k”, “l” per lo scorrimento, “gg” per scorrere verso l’alto, “G” per scorrere verso il basso, “/” per accedere alla modalità di ricerca e “n” e “N” per trovare il successivo e il precedente. Inoltre, mettendo da parte i tasti predefiniti, è possibile gestire anche altri input rendendoli personalizzati. Inoltre, per comprendere meglio il funzionamento dell’estensione Vimium, basta premere “?” sulla tastiera del PC per visualizzare la finestra di dialogo della guida, che fornisce un elenco di tutti i tasti disponibili.

Yet Another Drag and Go FIX

Mettendo da parte l’obiettivo di rendere la tastiera sempre più diretta per accedere alle varie pagine di Google Chrome, è possibile concentrarsi su un metodo di spostamento più veloce attraverso l’uso del mouse. Per rendere la navigazione su Google Chrome velocizzata grazie al mouse, si può scaricare l’estensione gratuita Yet Another Drag and Go. Nella pratica, si tratta di un’estensione che consente di completare diverse azioni semplicemente trascinando e rilasciando. Yet Another Drag and Go FIX offre la possibilità di aprire nuovi collegamenti in primo piano o in background, aprire collegamenti prima o dopo la scheda corrente, convertire collegamenti di testo in URL, selezionare testo ed eseguire ricerche in uno dei diversi motori di ricerca o aggiungere un motore di ricerca personalizzato.

Per personalizzare l’estensione, è necessario accedere alle impostazioni dell’estensione stessa. Qui, è possibile scegliere e configurare le aree di trascinamento in base alle azioni che si desidera eseguire.

CrxMouse Chrome™ Gestures

Nella stessa linea dell’estensione precedentemente citata, è disponibile anche CrxMouse Chrome™ Gestures, progettata per rendere il mouse un perfetto collaboratore per un lavoro rapido ed efficiente su Google Chrome. I gesti del mouse permettono di eseguire azioni comuni del browser con movimenti specifici del mouse. Anche in questo caso, si tratta di un cambiamento notevole che rende la navigazione più veloce, poiché consente di eseguire azioni come chiudere, aggiornare, riaprire e scorrere le schede con rapidi gesti del mouse, invece di cercare e selezionare le opzioni. L’estensione offre anche 14 gesti del mouse predefiniti da testare e provare a seconda delle proprie esigenze. Inoltre, è possibile selezionare 15 icone del mouse alternative per Chrome e riconfigurarne le dimensioni con questa estensione.

Un’altra estensione simile è AutoControl, ma presente solo per il browser Chrome desktop di Windows. Infatti, l’estensione AutoControl si distingue per essere un componente nativo aggiuntivo per l’installazione su PC Windows. Mettendo da parte la sua disponibilità, le sue funzioni sono similari alle estensioni precedenti. Infatti, anche in questo caso, è possibile personalizzare i gesti del mouse per una navigazione più rapida nel browser.

Quick Tabs: la ricerca rapida delle schede

Tutte le estensioni menzionate sono strumenti ideali per velocizzare la navigazione su Google Chrome, rendendo la tastiera o il mouse il principale supporto per la navigazione. Tuttavia, esiste un altro aspetto essenziale quando si lavora su un PC, nonché quello di gestire efficacemente una moltitudine di link e pagine aperte che possono rendere il lavoro e la ricerca complessi.

L’estensione Quick Tabs è la soluzione a questo problema, poiché facilita e velocizza la ricerca delle schede aperte. Basta premere “Ctrl + M” e Quick Tabs presenta un elenco di tutte le schede aperte, ordinate in base all’ordine di utilizzo recente. Successivamente, è possibile utilizzare le frecce per navigare o trovare la scheda necessaria in quel particolare momento. Per accelerare ulteriormente la ricerca, è possibile digitare alcuni caratteri della scheda che si sta cercando e Quick Tabs cercherà nel titolo e nell’URL per elencare solo le schede che corrispondono alle lettere digitate. Infine, ma non meno importante, Quick Tabs è anche in grado di tenere traccia delle pagine chiuse di recente. Pertanto, in caso di perdita e necessità di riapertura, con un semplice clic, sarà possibile recuperare e ripristinare la pagina recentemente chiusa.

Text Mode: la navigazione in modalità testo

L’ultima estensione, Text Mode, è particolarmente interessante per combattere il principale nemico della navigazione web: la distrazione causata da link, immagini e tutto ciò che è presente in una pagina internet. L’estensione Text Mode risolve il problema con un semplice clic, attivando la modalità testo e convertendo le pagine in bianco e nero.

Oltre a migliorare la produttività e la navigazione, rendendo le pagine web più leggibili e facili da gestire senza link e foto che possono distrarre, Text Mode permette anche una navigazione più veloce, in quanto alleggerisce la pagina. Di conseguenza, il caricamento della pagina viene migliorato. Tutte queste estensioni sono disponibili nel Chrome Web Store e possono essere aggiunte in pochi secondi. Fanno parte delle estensioni gratuite, semplici e pratiche per velocizzare il browser e ottenere una navigazione più rapida con tasti di scelta rapida personalizzabili, gesti del mouse, nuove funzionalità di gestione delle schede, collegamenti ipertestuali abilitati tramite chiave e pagine web semplificate.