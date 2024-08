7 Metal Gear Solid a soli 39€? OFFERTONA per Nintendo Switch!

Rivolta a chi non ha mai giocato a una delle saghe videoludiche che ha fatto la storia, la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 è davvero incredibile. Con i primi 7 titoli che hanno reso il brand una pietra miliare, potrai prendere questa collezione per Nintendo Switch, pagandola solamente 39,99€!

Tutte le caratteristiche della Metal Gear Solid Collection

Questa collezione è un vero e proprio viaggio nel tempo, una full immersion nell’evoluzione della saga, che ti permetterà di riscoprire le radici di uno dei franchise più iconici nella storia dei videogiochi.

La collezione include tutti i capitoli fondamentali, dai primi Metal Gear in 2D, che hanno fatto scuola nel genere stealth, fino ai più celebri episodi in 3D, che hanno ridefinito il concetto di videogioco cinematografico. Non mancano poi contenuti extra che faranno la gioia degli appassionati: sceneggiature, colonne sonore e graphic novel che permettono di approfondire l’universo complesso e affascinante di Metal Gear. Tutto questo sarà a portata di mano, in un’esperienza portatile che potrai portare ovunque con te.

Preparati a calarti di nuovo nei panni del leggendario Solid Snake, pronto a infilarti in missioni stealth cariche di tensione, affrontare boss e decifrare intricati messaggi del codec che ti terranno sempre sul filo del rasoio. Ognuno dei sette titoli è un pezzo di storia, un tassello che ha contribuito a creare una delle saghe più amate e influenti nel mondo dei videogiochi.

Questa è davvero un’offerta imperdibile per chi vuole rivivere la saga stealth più famosa del mondo o per chi non l’ha mai giocata. Prendi questa collezione per soli 39,99€ anziché 59,99€!