7 prompt di ChatGPT per scoprire film, musica, giochi e altro

Il problema degli algoritmi di raccomandazione è che lavorano per genere. Se si guarda un film d’azione, ne propone un altro. Se si ascolta un brano jazz, ne suggerisce alti. Ma i gusti delle persone non funzionano per genere. Ci si innamora di un film non perché è “d’azione” ma perché ha un certo ritmo, un certo tipo di protagonista, un certo modo di costruire la tensione. Si ama una canzone non per il genere, ma per la combinazione di voce, atmosfera e produzione che riesce a suscitare qualcosa che va oltre, un’emozione.

ChatGPT può fare ciò che gli algoritmi non fanno: analizzare i propri titoli preferiti, capire cosa attrae al di sotto della superficie e usare quei criteri, non il genere, per trovare raccomandazioni azzeccate.

La chiave è dare al chatbot sia ciò che si ama, sia che ciò che si odia, per delimitare il territorio ed evitare che ChatGPT suggerisca qualcosa di simile, sì, ma completamente sbagliato nel tono o nell’atmosfera.

I prompt di ChatGPT per ricevere consigli davvero personalizzati

Ecco sette prompt, uno per ogni categoria di contenuti, progettati per ottenere il massimo da questo approccio.

1. Artisti musicali

Prompt: Analizza i miei artisti, album e canzoni preferiti elencati qui sotto e individua cosa mi piace veramente della loro musica. Includi genere, produzione, strumentazione, voce, temi dei testi, atmosfera, energia, epoca, stile di scrittura e sensazione complessiva. Poi consigliami [numero] artisti da ascoltare. Non limitarti ad artisti dello stesso genere, cerca artisti che condividono gli stessi elementi strutturali e stilistici. Ordina i consigli per probabilità che mi piacciano. I miei preferiti: [elenco]. Artisti che non mi piacciono: [elenco].

L’istruzione di non limitarsi allo stesso genere è la parte che fa la differenza. Costringe ChatGPT a guardare sotto la superficie e a trovare connessioni che l’orecchio riconosce immediatamente, ma che la mente non saprebbe formulare.

2. Canzoni

Prompt: Partendo da queste canzoni che amo, raccomandami [numero] brani che sembrino appartenere allo stesso universo personale dei miei preferiti. Non limitarti al genere, considera melodia, produzione, voce, ritmo, atmosfera, testi, energia e sensazione emotiva. Dividi i risultati in ‘successi quasi certi’, ‘direzioni nuove interessanti’ e ‘scommesse azzardate’.

La divisione in tre categorie è particolarmente utile. I successi quasi certi soddisfano immediatamente, le direzioni nuove per ampliare gli orizzonti e le scommesse azzardate sono quelle che potrebbero rivelarsi le scoperte più interessanti.

3. Videogiochi

Prompt: Analizza i miei giochi preferiti e quelli che non mi sono piaciuti e determina cosa apprezzo veramente, il ciclo di gioco, la storia, l’esplorazione, la difficoltà, il combattimento, la progressione, l’atmosfera, la costruzione del mondo, la creatività, il multigiocatore. Poi raccomandami [numero] giochi basandoti su quelle preferenze, anziché limitarti al genere. Spiega quale aspetto specifico del mio gusto soddisfa ogni gioco. I miei preferiti: [elenco]. Giochi che non mi piacciono: [elenco].”

4. Libri

Prompt: Metti a confronto i miei libri preferiti con quelli che detesto. Identifica la “chiave di volta” che mi fa amare un libro (es. la complessità morale, l’atmosfera immersiva, la velocità del ritmo, la profondità delle idee). Successivamente, suggerisci [numero] libri. Almeno la metà di questi deve appartenere a generi diversi da quelli che leggo di solito, ma deve condividere le stesse caratteristiche strutturali e stilistiche dei miei preferiti.

5. Fumetti e graphic novel

Prompt da utilizzare con ChatGPT: Partendo dai fumetti, dai graphic novel, dai personaggi e dagli autori che mi piacciono e che non mi piacciono, identifica le qualità narrative che mi attraggono. Poi raccomanda [numero] fumetti o graphic novel. Non limitarti agli stessi editori, personaggi o generi. Dai la priorità alle raccomandazioni basate sullo stile narrativo, i temi, l’arte, il tono e la costruzione dei personaggi.

6. Serie televisive

Prompt: Analizza le mie serie preferite e quelle che non mi piacciono. Determina cosa mi tiene incollato, personaggi, premessa, umorismo, ritmo, mistero, costruzione del mondo, tensione emotiva, struttura degli episodi, stile visivo. Poi raccomandami [numero] serie. Separale in ‘da guardare subito’, ‘potrebbe piacerti molto’ e ‘scommesse azzardate’.

7. Film

Prompt: Analizza i miei gusti cinematografici basandoti sui preferiti e sui film che non mi piacciono elencati qui sotto. Identifica le caratteristiche che mi prendono anziché limitarti ai generi. Poi consigliami[numero] film che non ho elencato. Includi scelte tradizionali, trascurate, internazionali, classiche e non convenzionali. Spiega perché ciascuno corrisponde al mio gusto. I miei preferiti: [elenco]. Film che non mi sono piaciuti: [elenco].

Ciò che non piace conta quanto ciò che si ama

Il “no” ha lo stesso valore informativo del “sì” quando si addestra o si guida un’intelligenza artificiale (o qualsiasi sistema di raccomandazione). Dire a un modello cosa piace, ad esempio i thriller psicologici, gli dà una direzione generale, ma vaga. Dire cosa non piace, ad esempio che si odiano finali aperti e le storie con elementi soprannaturali, traccia una linea netta oltre la quale l’AI non deve andare.

Qualcuno che ama i film d’azione, ma detesta quelli storici sta comunicando qualcosa di molto specifico sulle proprie preferenze narrative. Qualcuno che ama il jazz, ma non sopporta il jazz sperimentale sta definendo un confine preciso all’interno dello stesso genere. Senza quei confini, ChatGPT suggerisce basandosi solo su ciò che piace, e il risultato è una lista che include inevitabilmente qualcosa che sembra giusto in apparenza, ma che nella realtà non lo è affatto.

Più la lista dei preferiti è eterogenea, film diversi, canzoni diverse, giochi diversi, più le connessioni che ChatGPT trova sono interessanti, perché deve identificare il filo invisibile che collega titoli apparentemente incompatibili. E quel filo, una volta trovato, diventa la bussola per scoperte che nessun algoritmo tradizionale avrebbe mai proposto.