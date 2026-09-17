Agility svela Digit 5: il robot da 2,5 miliardi di euro arriva in Europa

Fondata nel 2015 a Salem, nell’Oregon, Agility Robotics sviluppa Digit da diverse generazioni. Secondo l’azienda, i modelli precedenti hanno accumulato oltre 65.000 ore di operatività presso clienti quali GXO, Schaeffler, Amazon e Toyota Motor Manufacturing Canada.

Dopo tre anni di utilizzo del Digit 4 da parte di questi clienti, Digit 5 ne raccoglie i riscontri e rimuove le barriere fisiche che fino ad ora separavano il robot dai dipendenti. Il Digit 5 elimina un ostacolo fondamentale al dispiegamento su larga scala dei robot umanoidi in ambiente industriale , ha sintetizzato Peggy Johnson, CEO di Agility Robotics.

Digit 5 di Agility Robotics: +40% di carico e 20 ore di autonomia

La nuova architettura di sicurezza di Digit 5 si articola in tre dispositivi. Per individuare una persona nelle vicinanze, il robot combina algoritmi proprietari con diversi sensori, quindi reagisce in modo autonomo evitandola, arrestandosi o assumendo una posizione seduta. In aggiunta, segnali visivi e sonori avvertono le persone presenti della sua intenzione di movimento, e un controllore di sicurezza indipendente attiva la risposta appropriata non appena una persona si trova a una distanza pericolosa.

Secondo Agility Robotics, Digit 4 è il primo robot umanoide ad aver superato con successo, su una linea di produzione di un cliente, una valutazione indipendente conforme agli standard di sicurezza industriale dell’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) statunitense.

L’azienda è anche il primo partner di lancio di Halos for Robotics, la piattaforma di sicurezza appena presentata da NVIDIA, con la sua infrastruttura IGX Thor e Halos Core. La capacità di operare in totale sicurezza in prossimità delle persone e dei beni è essenziale per consentire ai robot umanoidi di passare dalla fase di prototipi a quella di dispiegamenti industriali su larga scala , ha spiegato Deepu Talla, vicepresidente della robotica e dell’AI embedded di NVIDIA. Agility Robotics contribuisce infine agli standard ANSI/A3 TR R15.108 e ISO 25785-1, in fase di elaborazione per i robot mobili industriali e gli umanoidi.

Maggiore capacità di carico e autonomia

Le gambe di Digit 5 possono resistere ai sollevamenti ripetuti. Solleva fino a 22,7 kg in modo ripetuto, ovvero il 40% in più rispetto a Digit 4. In un impianto regolamentato dall’OSHA, Digit 5 può coprire da solo le operazioni di sollevamento finora affidate a un operatore umano.

Digit 5 integra inoltre una nuova batteria, con 90 minuti di autonomia per una ricarica di nove minuti. Di conseguenza, il rapporto autonomia-ricarica di Digit 5 è di 10 a 1, contro 2 a 1 per Digit 4, e il robot può funzionare per oltre venti ore su una giornata di ventiquattro ore.

Un solo robot per l’intero magazzino

Digit 4 ha gestito principalmente la movimentazione di contenitori. Digit 5 dovrà coprire, a regime, l’intero flusso di un impianto. Il robot depallettizza le merci al loro arrivo, alimenta le macchine, partecipa al confezionamento e al sequenziamento, controlla la qualità degli articoli lungo tutto il loro percorso, quindi pallettizza i prodotti prima della spedizione.

Grazie alla piattaforma Agility Arc, Digit coordina anche ogni trasferimento con i robot mobili autonomi, i nastri trasportatori e i sistemi di gestione dell’impianto, con monitoraggio della disponibilità, della produttività e del tempo medio tra gli incidenti. Presso GXO, nel sito di Flowery Branch, Digit 4 ha superato la soglia dei 100.000 sacchi movimentati con una precisione di circa il 98%, secondo Agility Robotics.

Produzione americana ed espansione mondiale

Digit viene assemblato presso RoboFab, lo stabilimento di Agility Robotics a Salem, nell’Oregon. A pieno regime, questo stabilimento di 6.500 m² è in grado di produrre fino a 10.000 robot Digit all’anno, con un organico previsto di oltre 500 persone.

Agility Robotics prevede di vendere Digit per la prima volta al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, a partire dall’Unione Europea e dal Regno Unito, dove Digit 5 deve ancora ottenere la certificazione CE e le altre omologazioni necessarie. Un accesso anticipato è previsto a partire dal primo semestre 2027, prima di una disponibilità generale annunciata per la fine del 2027 presso gli operatori di produzione, stoccaggio e distribuzione.