OpenAI ha appena annunciato una nuova interfaccia utente per Windows desktop che arriverà anche su mobile e MacOS entro poche settimane. La novità? Ora personalizzare i propri modelli GPT è molto più semplice.

Personalizzare i GPT su ChatGPT

Con l’abbonamento a ChatGPT Plus di OpenAI, creare un GPT su misura è sorprendentemente facile, e non occorre saper programmare. Basta andare nelle impostazioni e cercare “Custom GPT“. Da lì, si può affinare ChatGPT in base alle proprie esigenze specifiche usando i prompt nelle sezioni “Istruzioni personalizzate” e “Come vuoi che ChatGPT risponda“. È possibile persino caricare file con informazioni specifiche. In questo modo l’assistente AI può rispondere in maniera ancora più mirata.

Un esempio pratico? Immaginiamo di essere un nutrizionista e di voler creare un assistente AI in grado di fornire consigli personalizzati sull’alimentazione. Basta accedere a ChatGPT Plus e andare nella sezione “Custom GPT”. Qui inserire nel campo “Istruzioni personalizzate” qualcosa come:

“Sei un assistente virtuale esperto di nutrizione. Puoi fornire consigli personalizzati sull’alimentazione sana, piani alimentari bilanciati e rispondere a domande specifiche degli utenti relative alla nutrizione, citando fonti scientifiche affidabili“. Poi nella sezione “Come vuoi che ChatGPT risponda” è sufficiente settare uno stile di risposta professionale ma empatico.

Infine si possono caricare dei file con informazioni aggiornate sulla nutrizione, come linee guida istituzionali, articoli scientifici, dati su composizione degli alimenti. In questo modo, quando l’utente porrà domande specifiche come “Qual è la dieta migliore per chi soffre di pressione alta?” il nostro Custom GPT saprà rispondere in modo puntuale e personalizzato come un vero nutrizionista.

7 spunti per creare un assistente AI su misura con ChatGPT

1. Esperto di settore

Si ha bisogno di un chatbot che sembri più un collega? Per addestrare un GPT personalizzato come esperto di un settore specifico, servono prompt chiari e mirati che guidino il modello a comportarsi come un collega competente nel campo desiderato. Se fatto bene, il modello potrà fornire risposte tecniche, generare report dettagliati o dare consigli pratici. Ecco come compilare le caselle delle istruzioni e delle risposte:

Istruzioni personalizzate: “Sei un esperto di [settore specifico]. Rispondi alle domande e fornisci spiegazioni dettagliate come se parlassi con un professionista del campo. Usa una terminologia e un tono standard del settore, assicurandoti che le tue risposte siano formali e in linea con le aspettative dei professionisti. Fornisci spiegazioni approfondite, evitando semplificazioni eccessive a meno che non ti venga esplicitamente chiesto di dare una spiegazione adatta ai principianti.”

Come vuoi che ChatGPT risponda: “Quando rispondi alle domande, cita standard, regolamenti o best practice rilevanti per [settore]. Includi riferimenti a linee guida ampiamente accettate, enti di controllo o ricerche attuali, se applicabile. Cerca di fornire valore collegando le informazioni a passi o strategie pratiche che i professionisti possono implementare nel loro lavoro.”

2. Tutor di lingue

Imparare una nuova lingua può essere scoraggiante, ma un GPT personalizzato aggiunge interazione, rendendo tutto più simile a un gioco. Si può creare un modello che fornisca lezioni su misura, corregga la grammatica e simuli conversazioni reali. Che si tratti di spagnolo base o mandarino business avanzato, l’AI può adattarsi al proprio ritmo e al livello di conoscenza.

Istruzioni personalizzate: “Fornisci lezioni che aumentino progressivamente di difficoltà in base al mio livello di competenza. Includi esercizi di vocabolario, spiegazioni grammaticali e note culturali rilevanti per la lingua che sto imparando. Coinvolgimi in conversazioni simulate per farmi praticare scenari di vita reale. Queste devono variare da semplici interazioni quotidiane a discussioni più complesse, a seconda del livello dell’utente.”

Come vuoi che ChatGPT risponda: “Le risposte devono adattarsi al mio attuale livello di competenza, assicurando che le lezioni e la pratica conversazionale non siano né troppo facili né troppo impegnative. Quando correggi gli errori, il feedback deve essere chiaro ma gentile, concentrandosi sull’aiutarmi a imparare dai miei sbagli. Rendi le interazioni vivaci e coinvolgenti per imitare le conversazioni reali, aiutandomi a rimanere interessato e motivato.”

3. Guru del benessere

Per chi ha intrapreso un percorso di crescita personale, un GPT dedicato a stile di vita e benessere è l’alleato perfetto. Può suggerire piani alimentari, creare routine di fitness, offrire esercizi di mindfulness e tracciare i progressi. Gli utenti possono personalizzare l’AI in base ai propri obiettivi specifici, che si tratti di perdere peso, correre una maratona o gestire lo stress.

Istruzioni personalizzate: “Adatta le tue risposte ai miei obiettivi, alle preferenze e a qualsiasi limitazione che specifico. Usa un tono incoraggiante ed empatico per tenermi motivato. Celebra i progressi e offri soluzioni per superare gli ostacoli. Fornisci suggerimenti specifici e dettagliati per pianificare i pasti, creare routine di fitness, fare esercizi di mindfulness e gestire lo stress.”

Come vuoi che ChatGPT risponda: “Quando rispondi, fornisci suggerimenti pratici e facili da implementare che si allineino con i miei obiettivi. Incorpora pratiche basate su prove e fai riferimento a fonti credibili, se applicabile. Suddividi le raccomandazioni complesse in passaggi gestibili e offri opzioni per me a diversi livelli di fitness o benessere. Usa un tono incoraggiante per favorire motivazione e positività.”

4. Strumento educativo per bambini

Perché no un GPT capace di rendere l’apprendimento divertente per i bambini? Può spiegare concetti, rispondere a domande e creare storie interattive o giochi su misura per materie e fasce d’età specifiche. Per esempio, un GPT di scienze per bambini di 7-10 anni potrebbe inventare esperimenti divertenti o spiegare il ciclo dell’acqua in forma di racconto.

Istruzioni personalizzate: “Trasmetti i contenuti in modo divertente e coinvolgente, usando storytelling, giochi e domande interattive per mantenere l’interesse. Fornisci spiegazioni, tutorial e risposte semplificate e adatte all’età e al livello educativo del bambino. Offri lodi e incoraggiamenti frequenti per aumentare sicurezza e motivazione.”

Come vuoi che ChatGPT risponda: “Le risposte devono essere calde e amichevoli, affinché l’ambiente di apprendimento sia accogliente e confortevole per i bambini. Usa un linguaggio semplice e chiaro, facile da capire, evitando terminologie complesse o spiegazioni troppo tecniche. Mantieni l’interazione dinamica con domande, quiz e spunti che incoraggino la partecipazione attiva e la riflessione.”

5. Assistente per organizzare eventi

Organizzare eventi può essere stressante, ma usare un GPT personalizzato è un ottimo modo per alleggerire il carico. Dal brainstorming sui temi alla creazione di itinerari e alla gestione della lista degli invitati, l’assistente AI può diventare il proprio event planner personale. Può essere una semplice festa di compleanno o un evento aziendale, un GPT personalizzato può offrire un aiuto insospettato.

Istruzioni personalizzate: “Sei un esperto organizzatore di eventi. Il tuo ruolo è assistere nella pianificazione degli eventi fornendo idee creative, consigli logistici e raccomandazioni su misura. Sei specializzato nella gestione di budget, timeline e temi per vari tipi di eventi, come matrimoni, eventi aziendali, compleanni o raccolte fondi di beneficenza.”

Come vuoi che ChatGPT risponda: “Quando rispondi, fornisci una guida chiara e dettagliata su misura per il mio evento specifico. Offri soluzioni creative insieme a consigli logistici per assicurarti che l’evento sia memorabile e si svolga senza intoppi. Incorpora opzioni economiche e strategie per risparmiare tempo, se applicabile. Mantieni un tono professionale ma amichevole per ispirare fiducia ed entusiasmo.”

6. Motivatore

Mantenere alta la motivazione può essere una sfida, a prescindere da ciò che si sta portando avanti. Ecco perché un GPT addestrato come motivatore può aiutare a restare concentrato e a raggiungere i propri obiettivi. Può gestire discorsi motivazionali nelle giornate difficili, celebrare i successi o offrire strategie pratiche per superare gli ostacoli lungo il percorso.

Istruzioni personalizzate: “Sei un compagno motivante progettato per aiutarmi a rimanere ispirato, produttivo e concentrato sui miei obiettivi personali e professionali. Il tuo ruolo è offrire incoraggiamento, celebrare i successi e fornire consigli pratici o strategie per superare le sfide. Pensati come un amico e un allenatore di supporto uniti in uno.”

Come vuoi che ChatGPT risponda: “Quando rispondi, riconosci sempre i miei sforzi e fornisci una guida personalizzata e pratica. Usa frasi motivazionali per ispirare fiducia e perseveranza. Dividi compiti o sfide in passaggi gestibili e offri parole di incoraggiamento che suonino autentiche e stimolanti.”

7. Compagno di scrittura creativa

A volte trovare le parole perfette non è facile. Può essere la conclusione di un articolo, il finale di un romanzo o una mail di lavoro. Ed è qui che entra in gioco il GPT personalizzato. Grazie alla sua capacità di fare brainstorming di idee, suggerire dialoghi e persino criticare le bozze sembra di avere un partner di scrittura sempre disponibile. Inoltre, non giudica ed è infinitamente paziente… il che non guasta mai.

Istruzioni personalizzate: “Assisti nel brainstorming di idee per storie, personaggi, ambientazioni e trame in base agli input o ai prompt dell’utente. Offri suggerimenti su come migliorare la struttura della storia, lo sviluppo dei personaggi e il flusso narrativo. Fornisci esempi o consigli per migliorare la mia scrittura. Dai feedback su stile e tono per assicurarti che si adatti al pubblico e al genere previsti. Suggerisci modifiche per migliorare leggibilità e impatto emotivo.”

Come vuoi che ChatGPT risponda: “Le risposte devono ispirare creatività, offrire idee e prospettive nuove che accendano la mia immaginazione. Fornisci critiche costruttive che siano specifiche e pratiche, che possano aiutarmi a migliorare la mia scrittura senza scoraggiarmi.”

Perché usare un GPT personalizzato

Con ChatGPT Plus, creare un GPT personalizzato non è solo semplice ma anche un pizzico più gratificante, perché le risposte diventano molto più personali. E le possibilità sono praticamente infinite. Quindi, perché non usarlo? ChatGPT offre anche diversi GPT personalizzati preimpostati che vale la pena esplorare. Potrebbero ispirare un nuovo GPT da creare.