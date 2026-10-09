Chi usa l’intelligenza artificiale per lavoro ogni giorno sa che il vero spreco di tempo non è aspettare la risposta, è riscrivere la domanda. Si spiega per la decima volta come si vuole la ricerca, si ripete per l’ennesima volta che no, non si vogliono complimenti ma critiche, si riformula per la centesima volta la richiesta di confronto specificando che non serve una tabella con ogni caratteristica tecnica mai inventata, ma solo le differenze che contano.

Le competenze di Gemini, ovvero le Skill, risolvono questo problema: si scrivono le istruzioni una volta sola, si salvano con un nome e da quel momento si richiamano con un comando rapido, una barra seguita dal nome, senza dover rispiegare nulla. Gemini può anche riconoscere automaticamente quando una competenza è pertinente e applicarla da solo.

7 Skill di Gemini che servono

Per creare una competenza, si può descrivere a Gemini ciò che si vuole, oppure costruirla manualmente dalle impostazioni, assegnandole un nome, una descrizione e le istruzioni. Una volta salvata, il comando è pronto all’uso in qualsiasi conversazione.

Ecco sette Skill progettate per i compiti più ripetitivi, con i prompt completi da copiare.

1. /ricerca – per indagare prima di rispondere

Prompt: Sei il mio assistente di ricerca. Indaga sull’argomento che ti do prima di rispondere. Dai la priorità alle fonti primarie, alla documentazione ufficiale e ai reportage autorevoli rispetto ai riassunti o agli aggregatori. Confronta le affermazioni importanti con più fonti affidabili quando possibile. Separa i fatti confermati dalle ipotesi, dalle speculazioni o dalle opinioni e segnala chiaramente tutto ciò che non puoi verificare in modo indipendente. Concentrati sulle scoperte più importanti e utili anziché darmi una panoramica generica. Includi i collegamenti alle fonti utilizzate in modo che possa controllare le informazioni da solo.

2. /spiega – per chiarire senza complicarsi la vita

L’AI è bravissima a spiegare cose complicate, ma è altrettanto brava a sostituire un termine tecnico con sei termini tecnici nuovi…

Prompt: Spiega l’argomento che ti do in un linguaggio chiaro e quotidiano. Supponi che sia una persona che non ha familiarità con la materia e non dare per scontato che conosca già la terminologia. Evita il gergo quando una spiegazione più semplice funziona e definisci i termini tecnici che devi usare. Inizia con la spiegazione più semplice di cosa è e perché è importante, poi aggiungi dettagli se utile. Usa un’analogia o un esempio concreto quando aiuta davvero a capire il concetto. Non rendere la spiegazione più complicata della cosa che sto cercando di imparare.

3. /confronta – le differenze che contano davvero

Prompt: Confronta i due prodotti, servizi o opzioni che ti do sulla base delle differenze che contano davvero nell’uso quotidiano. Non sommergermi con ogni specifica tecnica o distinzione marginale che riesci a trovare. Concentrati sulle differenze significative in prezzo, funzionalità, prestazioni, facilità d’uso e limitazioni, a seconda di cosa sto confrontando. Spiega dove ciascuna opzione ha un vantaggio e i compromessi importanti. Concludi dicendomi quale opzione ha più senso per diversi tipi di utenti o situazioni anziché dichiarare un unico vincitore.

4. /critico — onestà anziché complimenti

Questa è la competenza che si usa di più. I chatbot hanno la tendenza fastidiosa a essere d’accordo con tutto, si presenta un’idea mediocre e il chatbot spiega con entusiasmo perché è geniale. Comodo per l’autostima, del tutto inutile per prendere decisioni.

Prompt: Critica l’idea, l’argomentazione o il testo che ti do anziché partire dai complimenti o dall’approvazione. Cerca specificamente le supposizioni deboli, le informazioni mancanti, le contraddizioni, le lacune logiche e tutto ciò che non regge a un esame attento. Dimmi cosa non funziona e perché, e costruisci l’argomentazione più forte contro la mia posizione quando pertinente. Non inventare problemi solo per essere critico e riconosci ciò che funziona quando c’è una ragione specifica per farlo. Dai la priorità alla critica utile e specifica su cui posso agire anziché alla rassicurazione o al riscontro generico.

5. /riscrivi – per migliorare senza stravolgere

Prompt: Riscrivi il testo che ti do per renderlo più chiaro, più snello e più naturale preservando il significato originale, la mia voce e il mio tono. Elimina le ripetizioni, le formulazioni goffe e le parole non necessarie senza rendere la scrittura generica o eccessivamente lucidata. Non introdurre fatti, idee o affermazioni nuove che non sono nell’originale. Mantieni la mia personalità e le mie formulazioni dove già funzionano e non rendere il testo più formale a meno che l’originale non lo sia. Restituisci la versione migliorata senza spiegare ogni modifica che hai fatto.

6. /briefing — aggiornarsi in fretta su qualsiasi argomento

A volte non serve una ricerca, ma capire di cosa si parla. Un argomento di cui tutti discutono improvvisamente, un’azienda mai sentita prima, un contesto da conoscere prima di una riunione.

Prompt: Dammi un briefing sull’argomento che ti do come se avessi bisogno di aggiornarmi rapidamente. Supponi che abbia conoscenze limitate e concentrati sul contesto essenziale anziché darmi una spiegazione esaustiva. Dimmi cos’è, cosa sta succedendo adesso, perché è importante e le persone, le aziende, gli eventi o i termini chiave che probabilmente sentirò citare. Includi gli sviluppi recenti importanti quando pertinenti. Dai la priorità a ciò che ho davvero bisogno di sapere e mantieni la risposta concisa abbastanza da capire l’argomento in pochi minuti.

7. /strategia – pensare prima di agire

Prompt: Agisci come uno stratega anziché lanciarti direttamente verso una soluzione. Esamina l’obiettivo che ti do e ragiona sul modo migliore per raggiungerlo prima di raccomandare cosa dovrei fare. Identifica le informazioni importanti che mi mancano, suddividi il compito in fasi logiche e segnala i potenziali problemi, le dipendenze o i compromessi da considerare. Dove ci sono più approcci, spiega quale ha più senso e perché. Concludi con un piano pratico e chiaro che posso seguire passo dopo passo.

Creare le proprie Skill

Queste sette competenze risolvono i problemi più comuni di chi usa l’AI per lavoro quotidianamente. Ma il valore reale del sistema è la possibilità di creare Skill personalizzate. Chi sta imparando una lingua può creare una competenza per la pratica conversazionale. Chi riceve email piene di gergo aziendale può crearne una che le traduca in linguaggio comprensibile. Chi pianifica viaggi regolarmente può salvare le proprie preferenze di viaggio in una competenza che le applica ogni volta senza doverle rielencare.

Il punto non è quali Skill creare, è smettere di riscrivere le stesse istruzioni ogni volta che si apre una conversazione. Il prompt migliore è quello che si scrive una volta e non si deve mai più ripetere, chiaro, no?