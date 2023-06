75% di sconto e 2 mesi gratis: questa è l’offerta di Hostinger

Hostinger è un versatile provider di web hosting oggi proposto con 75% di sconto, a cui si aggiungono 2 mesi gratuiti.

Questo servizio hosting soddisfa una varietà di esigenze. Vanta la capacità di gestire fino a 100 siti Web e offre la registrazione gratuita del nome di dominio, nonché la creazione di indirizzi e-mail aziendali professionali.

Inoltre, Hostinger fornisce hosting WordPress gestito e strumenti per la creazione di siti Web. Di conseguenza, è un’opzione affidabile e conveniente per coloro che desiderano creare e gestire i propri siti Web.

Offerta Hostinger da non perdere: 75% di sconto e 2 mesi gratuiti

Hostinger offre attualmente fino al 75% di sconto sui suoi piani di hosting, combinato con il bonus aggiuntivo di due mesi gratuiti.

Ogni piano include vari vantaggi, come un dominio gratuito, la possibilità di migrare gratuitamente il tuo sito Web e l’accesso all’assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Puoi scegliere tra tre piani distinti: Premium, Business e Cloud Startup. Ciascuno di questi piani è disponibile a un prezzo promozionale che parte da € 2,99 al mese.

Con i piani di Hostinger, è possibile supervisionare fino a 100 siti Web tramite un singolo account.

Questa caratteristica lo rende semplice e conveniente per agenzie o privati ​​che richiedono la gestione di vari siti Web per clienti diversi.

Tutti questi siti Web possono essere gestiti tramite un’unica piattaforma, rendendo il processo semplice e pratico.

Un ulteriore vantaggio offerto da Hostinger è la possibilità di ottenere un nome di dominio senza alcun costo. Inoltre, gli utenti possono creare fino a 100 account di posta elettronica aziendali professionali.

Hostinger mette a disposizione anche una migrazione gratuita, che permette di spostare il proprio sito da un altro provider senza costi aggiuntivi.

Inoltre, per coloro che utilizzano WordPress come piattaforma per il proprio sito web, Hostinger offre un servizio di hosting gestito.

Infine, il servizio offre un Costruttore di Siti Web che permette di creare un sito partendo da zero, scegliendo un template realizzato da un designer o lasciando che l’IA lo crei per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.