L’albero di Natale è fatto, il pranzo è finito, i piatti sono nel lavandino e sul divano cala quel silenzio particolare delle feste in cui nessuno sa bene cosa fare. I bambini hanno già esaurito la pazienza, gli adulti hanno esaurito gli argomenti e qualcuno sta per prendere il telefono e sparire nei propri affari per il resto del pomeriggio. L’8 dicembre ha questo di particolare: è una festa senza un programma. Non ha i regali di Natale, non ha il cenone di Capodanno, non ha il pranzo infinito di Pasqua. Ha un pomeriggio lungo e una famiglia riunita che potrebbe fare qualcosa insieme, se solo qualcuno avesse un’idea.

5 prompt di ChatGPT per intrattenere tutta la famiglia il giorno dell’Immacolata

ChatGPT potrebbe essere quell’idea per fare qualcosa di diverso, come un quiz a squadre con il chatbot che fa da conduttore, una foto di famiglia trasformata in qualcosa di assurdo, un giallo da risolvere tutti insieme, un videogioco inventato sul momento o un gioco che rivela quanto ci si conosce davvero. Ecco 5 prompt da copiare e incollare prima che il divano vinca su tutto il resto.

1. Organizzare un quiz familiare con il chatbot come conduttore

Quando i giochi da tavolo sono già stati usati e i bambini cominciano a lamentarsi, si può trasformare ChatGPT in un conduttore di quiz. Con la modalità vocale il chatbot legge le domande ad alta voce, tiene il punteggio e annuncia il vincitore, tutto senza che nessuno debba fare da arbitro.

La cosa più divertente è che le domande si possono confezionare sulle persone presenti. Si mescolano domande di cultura generale con curiosità, indovinelli e sfide buffe adatte a tutte le età, dalla geografia alle tradizioni natalizie, dai cartoni animati alla storia d’Italia. Il trucco è specificare nel prompt che servono domande comprensibili anche per i più piccoli, altrimenti il chatbot tende a complicare le cose. Si possono formare squadre miste, un adulto e un bambino, per evitare che la competizione degeneri.

Prompt: Fai da conduttore energico per un quiz della nostra festa dell’Immacolata. Crea cinque manche di domande adatte sia ai bambini che agli adulti, con curiosità sulla tradizione italiana, cultura generale, indovinelli e sfide buffe. Fai una domanda alla volta, aspetta la nostra risposta e tieni traccia del punteggio di ogni squadra. Includi una manche finale con punteggio doppio.

2. Trasformare la foto di famiglia in qualcosa di assurdo

Se la foto di gruppo è già stata scattata, quella con tutti in fila, lo zio che chiude sempre gli occhi e il bambino che fa la linguaccia, si può caricare su ChatGPT e vedere cosa succede.

Si chiede al chatbot di trasformare tutti in personaggi di una sitcom anni Ottanta, in passeggeri di un transatlantico d’epoca, in membri della corte di un re medievale particolarmente stravagante o nei protagonisti di un film natalizio di fantasia. Ognuno sceglie un tema e si vota il risultato più divertente. Con un po’ di fortuna si ottiene qualcosa che vale la pena di stampare e appendere, o da inviare nella conversazione di gruppo della famiglia per scatenare il caos.

Prompt: Trasforma questa foto di famiglia in una locandina cinematografica comica in stile anni Ottanta per uno speciale televisivo natalizio di fantasia. Dai a tutti abiti dell’epoca, espressioni esagerate e acconciature voluminose, mantenendo riconoscibili i tratti del viso di ciascuno. Inventa un titolo divertente per il programma.

3. Risolvere un giallo tutti insieme

Chi ha rubato il panettone dalla credenza? Perché il gatto si comporta in modo sospetto? E come mai la nonna si rifiuta di rispondere a certe domande?

ChatGPT può creare un giallo interattivo in cui tutti a tavola diventano investigatori. A differenza di un gioco da tavolo tradizionale con le carte e i ruoli prestabiliti, il chatbot risponde alle domande, introduce indizi nuovi durante la partita e tiene nascosto il colpevole fino all’accusa finale. Si può regolare la difficoltà in base a chi gioca, versione semplice per i bambini, versione con depistaggi per gli adulti che si prendono troppo sul serio.

Prompt: Crea un giallo interattivo adatto a tutta la famiglia intitolato ‘Il caso del panettone scomparso’. Presenta cinque personaggi di fantasia sospetti, ciascuno con un movente e un segreto. Facci indagare interrogando i sospetti e esaminando le prove. Tieni nascosto il colpevole finché non formuliamo la nostra accusa finale. Il giallo deve essere risolvibile in circa quindici minuti.

4. Inventare un videogioco

Una delle cose più sorprendenti che si possano fare con ChatGPT è costruire un piccolo videogioco funzionante nel navigatore senza sapere nulla di programmazione. E le feste si prestano a idee deliziosamente assurde: un panettone che cade dal cielo, un gatto che deve evitare le palline dell’albero di Natale, un personaggio che raccoglie regali schivando parenti insistenti.

Si chiede a ogni presente di proporre un’idea, i bambini in questo sono imbattibili, perché le loro idee sono sempre le più assurde e quindi le migliori, poi si chiede a ChatGPT di combinare tutto in un gioco. A seconda della versione in uso, si può provare il gioco direttamente nella conversazione oppure salvare il file e aprirlo nel navigatore. Il risultato non brillerà per la grafica, ma vuoi mettere la soddisfazione di giocare a qualcosa che è stato inventato cinque minuti dalla propria famiglia?

Prompt: Costruisci un gioco giocabile nel navigatore intitolato ‘La grande fuga del gatto di Natale’. Il giocatore controlla un gatto che deve attraversare un salotto decorato per le feste, schivando palline dell’albero che cadono e raccogliendo fette di panettone per i punti bonus. Includi grafica colorata in stile anni Novanta, comandi da tastiera e da schermo tattile, un punteggio massimo e un pulsante per ricominciare. Fai funzionare tutto in un unico file senza dipendenze esterne.

5. Scoprire quanto ci si conosce davvero

Questo è forse il prompt più interessante perché può far nascere conversazioni che a tavola non capitano mai. Si chiede a ChatGPT di condurre un gioco in cui bisogna indovinare le risposte degli altri, ad esempio il piatto preferito della nonna, l’abitudine segreta del cugino, cosa farebbe lo zio con un milione di euro.

Tutti scrivono la propria risposta prima di rivelarla, e chi indovina di più vince. Le domande possono essere buffe, nostalgiche o completamente inaspettate. L’unica accortezza è evitare argomenti che potrebbero riaccendere vecchie discussioni familiari, ChatGPT può intrattenere i parenti, ma i miracoli della diplomazia domestica restano al di fuori delle sue competenze.

Prompt: Conduci un gioco divertente e affettuoso di ‘Quanto conosci la tua famiglia?’ per la nostra festa dell’Immacolata. Proponici venti domande, una alla volta, che ci incoraggino a indovinare le risposte degli altri. Includi ricordi d’infanzia, cibi preferiti, abitudini buffe e situazioni ipotetiche assurde. Mantieni tutto leggero e adatto a tutte le età.

Tutti i prompt funzionano con la versione gratuita di ChatGPT, non serve un abbonamento. Il chatbot risponde meglio quando riceve istruzioni dettagliate, quindi conviene specificare il numero di partecipanti, le età e qualsiasi preferenza. Se il primo risultato non convince, si chiede di modificarlo, tipo Rendilo più facile per i bambini , oppure Aggiungi una manche sui film , o ancora, Cambia il titolo del giallo . Il chatbot corregge senza ricominciare da capo.

L’8 dicembre è una festa tranquilla, senza la pressione dei regali e senza l’ansia del cenone. Forse è proprio per questo che si presta bene a fare qualcosa di diverso, usare il telefono per giocare insieme invece che per scappare l’uno dall’altro.